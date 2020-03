Diese Züge, Busse und Schiffe fallen in unserer Region aus – die grosse ÖV-Übersicht

Die Transportunternehmen reduzieren das ÖV-Angebot schrittweise. In unserer Region treten die meisten Änderungen am kommenden Montag in Kraft, einige erst am Donnerstag. Vor jeder Reise sollte der Fahrplan auf www.sbb.ch abgerufen werden.

Jonas von Flüe 21.03.2020, 05.00 Uhr