Interview Dieser Luzerner Barista pfeift auf das Blüemli im Latte macchiato

Stephan Blättler führt seit Dezember das Kaffee Morgenmuffel an der Museggstrasse 4 in Luzern.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 3. Juli 2020)

Gerne hätten wir uns mit Stephan Blättler vor seinem Arbeitsbeginn unterhalten. Weil er sein Kaffee Morgenmuffel an der Museggstrasse in Luzern bereits um sechs Uhr aufschliesst, darf bei ihm schlechte Laune offen zelebriert werden. Aus Respekt vor ihm und möglicherweise gereizten Gästen, besuchten wir den 54-jährigen Barista später.

Wenn ich Ihnen um sechs Uhr zur Begrüssungen einen wunderschönen guten Morgen wünschen würde, gefolgt mit der Frage, ob Sie gut geschlafen haben, was würden Sie mir antworten?

Stephan Blättler: Tipptopp, danke, Sie auch?

Das klingt so gar nicht nach Morgenmuffel.

An gewissen Tagen ist jeder ein solcher. Man steht ja nicht immer gleich gelaunt auf.

Sind Sie also keiner?

Grundsätzlich nicht. Wäre ich einer, würde ich wohl nicht täglich um sechs Uhr das Geschäft aufschliessen. Wobei ich ehrlich sein will: Es ist eine ziemlich harte Nuss, jeden Tag so früh hier zu stehen.

Warum öffnen Sie nicht später? Sie sind der Chef.

Wir zelebrieren für Frühaufsteher italienische Kaffeekultur ohne Firlefanz. Das versprechen wir auf unserer Website. Da können wir wohl schlecht erst am Abend öffnen. Schon gar nicht mit einem solchen Namen.

Der zieht aus marketingstrategischer Sicht sowieso nicht. Der Lätsch, Ihr Firmenlogo, auch nicht. Uhren sind zum Beispiel in der Werbung auf zehn nach zehn gestellt. Das symbolisiert ein Smiley und soll sich positiv auf die Kaufabsichten des Betrachters auswirken. Aber das wissen Sie ja…

Dieser Smiley-Kultur setze ich mich entgegen. Apple hat mit dem angefressenen Apfel auch Erfolg. Meine Stärke ist nicht meine Freundlichkeit, sondern mein Kaffee, den ich mit einer Faema E61 zubereite.

Müsste ich wissen, was eine Faema E61 ist?

Wenn Sie ein Kaffeeliebhaber sind wie ich einer bin, dann vielleicht. Diese Maschine schrieb Kaffeegeschichte. Der Kaffee muss den richtigen Mahlgrad haben, den ich in drei Mühlen bestimmen kann. Dann müssen Druck und Temperatur stimmen. Kaffeezubereitung zelebriere ich, das ist eine Herzensangelegenheit.

Wenn Sie hantieren, erinnert es an Lokführer an der Dampfmaschine.

Ja, das Verständnis für die Maschine und Kenntnis über den Kaffee muss man schon haben. Die Maschinen muss ich jeden Tag neu justieren. Zudem war ich tatsächlich Wagenführer bei den Rigi-Bahnen.

Das erklärt einiges. Ihr Angebot ist aber überschaubar. Neben diversen Varianten von Kaffee, inklusive Latte macchiato, ist nur Ovo oder Schokolade erhältlich.

Ich besuchte Barista-Kurse und könnte Latte macchiato mit einem Blüemli in der Milch auftischen, aber darauf pfeife ich.

Ihn kann man nicht in 20 Minuten kennen lernen: Stephan Blättler führt das Kaffee Morgenmuffel.



Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 3. Juli 2020)

Rechnet sich das Geschäft trotzdem?

Im Dezember vor einem Jahr hatte ich Eröffnung. Ich gebe mir mit diesem schmalen Konzept drei Jahre Zeit. Das Leben ist ja kompliziert genug. Ich bin nach wie vor überzeugt davon. Geld habe ich hier noch nicht verdient. Aber ich befinde mich ja noch im Aufbau.

Schätzen Luzerner einen guten Kaffee?

Ich denke sogar sehr. Die grosse Zahl der Kaffeehäuser in Luzern lässt die Leute hier als grosse Kaffeeliebhaber erscheinen.

Es gibt bei Ihnen keinen Coffee-to-go, sondern Kaffee zum gehen. Was soll das?

Ich mag die deutsche Sprache. Zudem finde ich, dass es hier besser passt, wenn man sagt, worum es geht.

Das Geschäft ist einzigartig. Ihr Arbeitsplatz ist eigentlich ein Marktstand, dem am Feierabend die Läden heruntergelassen werden können. Warum das in einem geschlossenen Raum?

Es war die Idee eines guten Freundes. Er hat das Konzept auf mich zugeschnitten. Meine Frau ist zudem Innenarchitektin und hat einige Feinheiten einfliessen lassen. Der Stand ist an ein rotes Haus in Venice Beach angelehnt, man kann ihn als Kunstprojekt sehen.

Wie viele Marketingbüros haben sich schon gemeldet, um Ihnen ein noch besseres Konzept aufzuschwatzen?

Einige. Letzthin hat mich ein Typ per E-Mail angefragt, ob ich 20 Minuten Zeit hätte. Er wolle mich kennen lernen. Ich antwortete, man könne mich nicht in 20 Minuten kennen lernen.

Gastronomie ist nicht Ihr Gebiet. Sie kommen aus der Industrie. Was bewog Sie, Kaffee zu verkaufen?

Als gelernter Elektromonteur mit einer Zusatzausbildung als Elektromechaniker nahm ich viele Jahre Schweissanlagen für Eisenbahnen in Betrieb. Dann hatte ich genug von der Reiserei und Hotelzimmern. Vermutlich habe ich auch zu viel schlechten Kaffee getrunken. Mit meiner Frau führe ich seit 17 Jahren eine gute Beziehung. Zudem haben wir ein 17 Monate altes Kind. Da will ich nicht ständig irgendwo auf der Welt unterwegs sein.

Sie scheinen sich die Sache gut überlegt zu haben.

Bestimmt. Bevor ich loslegte, stand ich mehrere Morgen mit einem Zähler in der Hand an der Museggstrasse. Ich wollte wissen, wie viele Leute sich hier um welche Zeit bewegen. Dann habe ich auch die Geschäfte und die Anwohner in der Nachbarschaft informiert, dass hier ein Morgenmuffel einzieht. Ich bin sonst eher nicht der Typ, der auf Menschen zugeht, so gesehen ist die Geschichte auch eine Resozialisierung für mich.

Ein unbeschriebenes Blatt sind Sie in der Gegend nicht. In den 90er-Jahren führten Sie das City Toys Spielzeuggeschäft. Auch keine alltägliche Geschichte.

Zuerst war ich im Union, später im Bourbaki Panorama eingemietet. Meine Leidenschaft galt technischen Blechspielzeugen wie Robotern und Space Toys. Die waren damals beliebt. Der Sammlerwahnsinn liess aber irgendwann nach. Ich besitze aber noch Objekte, die schlummern in Kisten. Zudem sammle ich Kaffeemaschinen und es parken auch elf italienische Autos älteren Jahrgangs in einer Garage. Ich bin ein Edelmessie.

Überhaupt nicht messy: Der Geschirrschrank im Kaffee Morgenmuffel.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 3. Juli 2020)