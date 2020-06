Dieser Sommer wird für Wasserratten teuer, weil viele Luzerner Badis auf Saison-Abos verzichten Mit einem Monat Aufschub haben die Schwimmbäder am 6. Juni die Saison eröffnet. Einige Badis bieten wegen der Einschränkungen Corona-Rabatte, andere verzichten auf Saisonkarten – und müssen sich Profitgier vorwerfen lassen. Roger Rüegger 12.06.2020, 17.15 Uhr

Der Badespass hat an Fronleichnam endgültig Fahrt aufgenommen. Die Wolken verzogen sich, die Sonne drückte durch, sodass die Temperaturen genau dorthin stiegen, wo man sie haben will. Es gibt aber Einschränkungen. So müssen Badegäste gemäss Bundesratsbeschluss vom 27. Mai die Zwei-Meter-Abstandsregel einhalten. Und die maximale Besucherzahl stützt sich auf die Gesamtfläche des Betriebs. Pro Person müssen zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen.

Vor der Badi Reiden hat sich am frühen Donnerstagnachmittag eine kleine Schlange gebildet. Eine Frau mit zwei Kindern löst eine Jahreskarte, der Schulbub, der bereits in Badehosen auf dem Velo eintrifft, tut es auch und die beiden Mädchen halten ihre Abos griffbereit in den Händen. Die Saisonkarten kosten 111 Franken für Erwachsene, Kinder bis 15 Jahre bezahlen 66 und Jugendliche 88 Franken.

Die Badesaison in Reiden hat begonnen.

Bild: Pius Amrein (Reiden, 6. Juni 2013)

In Reiden wird derzeit ein elektronisches System mit Chipkarten eingeführt. Diese können mit Guthaben aufgeladen werden. «Wir haben lange diskutiert, ob wir Saisonabos anbieten wollen oder nicht. Der Entscheid dafür resultierte aus der Überlegung, dass ein bargeldloser Zahlungsverkehr mit den Chipkarten mit den Auflagen bezüglich Corona funktioniert», sagt Geschäftsführer Michi Clark. Der Eintritt wird elektronisch erfasst. 570 Badegäste dürfen sich gleichzeitig in der Badi aufhalten.

Auf einem Monitor beim Eingang wird die aktuelle Anzahl Badegäste angezeigt und auf der Badi-Website sind die freien Plätze aufgeschaltet. Die Jahresabonnements berechtigen allerdings nicht zum Eintritt, wenn die zulässige Anzahl an Badegästen erreicht ist. Es besteht in Reiden zudem kein Anspruch auf Rückerstattung bei gesetzlicher Veränderung, wenn zum Beispiel die Bäder wieder geschlossen werden müssten.

Eine andere Richtung als die Reidner schlägt unter andern die Gemeinde Hochdorf für das Seebad Baldegg ein. Saisonkarten gibt es dieses Jahr keine. Die Corona-Vorschriften lassen eine Anzahl von 1000 Badegästen zu. Um die Besucherzahlen zu kontrollieren, werden nur Einzeleintritte für 6 Franken und 12er-Abonnemente für den Eintritt zugelassen, teilt die Gemeinde auf Anfrage mit. Immerhin: Parkieren ist gratis.

Personen, die jeden Tag ins Schwimmbad gehen, müssen tief in die Tasche greifen, sodass von Badeplausch kaum mehr die Rede sein kann. Zumindest aus Sicht der Familie Frey aus Hochdorf. Die fünf Personen sind langjährige Stammgäste. Sie haben kein Verständnis für die Haltung der Gemeinde. «Wir besuchen die Badi wenn möglich fast täglich. Unsere drei Kinder sind sportlich sehr aktiv. Das Schwimmen ist ein wichtiger Bestandteil ihres Sommertrainings», sagt Bruno Frey. Die Kosten für die Tageseintritte stünden in keinem Verhältnis und würden im Vergleich zu einem Saisonabo einen Aufschlag von mehreren 100 Prozent ausmachen. Seine Familie besuche das Schwimmbad mindestens viermal pro Woche, was etwa 48 Eintritten pro Saison entspreche. Vier 12-er-Abos à 55 Franken schlagen bei der fünfköpfigen Familie mit 1100 Franken zu Buche, rechnet Frey vor.

Der zuständige Gemeinderat Roland Emmenegger erklärt auf Anfrage: «Besitzer von Saisonkarten haben den Anspruch auf freien Zutritt ins Seebad, jederzeit und unabhängig der Besucherzahl. Je nach Witterung besitzen bis zu 1000 Personen pro Saison ein solches Abo. Wenn bei erreichter maximaler Besucherzahl für Saisonkartenbesitzer unbestimmte Wartezeiten entstehen, oder sogar der Eintritt verwehrt bleibt, würde dies auf Unverständnis stossen.»

Unweigerlich würde das Argument des bereits bezahlten Eintritts über den Erwerb der Saisonkarte angebracht. Zudem sei aktuell noch ungewiss, ob aufgrund der Corona-Fallzahlen im Verlaufe der Saison wieder Verschärfungen verfügt werden.

«Wir werden daher, wie zahlreiche andere Freibäder, keine Saisonkarten mit Bedingungen und Auflagen anbieten.»

Badegast Bruno Frey erachtet das Verhalten des Gemeinderats als stur, falsch, unfair und nicht sozial:

«Nicht einmal der Preis wird angepasst, das zeigt, dass es nur um Profit geht. Die Vorgehensweise ist nicht der Situation angepasst.»

Auch das Freibad in Willisau verkauft keine Saisonkarten. Bisher gab es solche für 56 Franken. Jedoch gibt es Kombi-Abonnemente für Hallen- und Freibad. Joe Bossert, Betriebsleiter der Sportanlagen, zu denen auch die Badi gehört, erklärt: «Davon wurden rund 500 verkauft. Die Kombiabos wurden jedoch nicht erst bei Eröffnung des Freibads erworben, weshalb sie gültig sind. Zusätzlich Saisonabonnemente fürs Freibad anzubieten, würde bei den Käufern aber den Eindruck erwecken, dass sie ungeachtet der bereits erreichen Anzahl Gäste Zutritt hätten. Das ist nicht so. Wir wollen keine Hoffnungen wecken und verkaufen deshalb nur Einzeleintritte.»

Knapp 700 Personen haben in Willisau gemäss Auflagen Zutritt. Die Leute hätten dafür Verständnis. Die Zutrittskontrolle erfolgt manuell per Zählrahmen. Wenn das Schwimmbad belegt ist, haben aber auch Besitzer des Kombi-Abos keinen Zutritt. Weitere Einschränkungen für die Badegäste gibt es laut Bossert nicht. Die 40 Saisonkabinen sind zum Preis von 35 Franken zu haben. Der Einzeleintritt kostet 4.50 Franken, Kinder bezahlen 3 Franken.

Die Stadtluzerner Schwimmbäder verzichten ebenfalls auf Saisonkarten, wie die Stadt mitteilte. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Im Waldschwimmbad Zimmeregg werden maximal 2500 Personen eingelassen. Erwachsene bezahlen 7 Franken, Kinder 5 Franken.

Das Luzerner Waldschwimmbad Zimmeregg Anfang der letzten Saison.

Bild: Boris Bürgisser (2. Juli 2019)

Der Einlass im Tribschenbad (5 Franken / 3 Franken) ist auf 2000 Leute begrenzt, im Lido (8 Franken / 5 Franken) dürfen sich 1500 Badegäste aufhalten und im Seebad (6 Franken / 4 Franken) 300. Zum Vergleich: Die Saisonkarte für das Seebad kostete letztes Jahr 150 Franken. In Luzern gilt das Prinzip «First come, first served», also wer zuerst kommt, wird zuerst bedient. Die Schwimmbäder haben sich der Situation angepasst. So bieten zum Beispiel Seebad und die Zimmeregg-Badi einen Kurzzeiteintritt für Schwimmerinnen und Schwimmer. Das Lido hat am Morgen jeweils einen speziellen Tarif.

Mit einem Spezialtarif und geringfügigen Änderungen wartet auch die Badi Meggen auf. Maximal 50 Besucher dürfen gleichzeitig anwesend sein. «Wenn wir volles Haus haben, wird die Aufenthaltsdauer für Badegäste auf drei Stunden begrenzt. Beim Eintritt wird an jede Person eine Nummer vergeben, damit wir die Übersicht behalten», sagt Beni Kayser, eine der Leiterinnen der Badi.

Aufgrund der Einschränkungen wurden die Preise angepasst. So kostet eine Saisonkarte für Familien dieses Jahr anstelle von 190 Franken nur 140 Franken. Erwachsene bezahlen für das Saison-Abo 60 Franken und Jugendliche 30 Franken. Familienkabinen werden dafür keine vermietet und die warmen Duschen bleiben ebenfalls geschlossen.

Bademeister Leander Walker bei der Vorbereitung zum Badistart im Strandbad Hergiswil vor vier Jahren. Bild: Corinne Glanzmann (27. April 2016)

Besucherfreundlich präsentiert sich die Badi Hergiswil. Die Stammkundschaft darf sich über einen Corona-Rabatt von 40 Prozent freuen. Für Einheimische ist das Saisonabonnemment für 100 Franken zu haben, Auswärtige bezahlen 150 Franken. «Wir haben den Badebetrieb einen Monat später aufgenommen. Deswegen haben wir die Preise angeglichen», sagt Bademeister Leander Walker auf Anfrage. Derzeit dürfen sich auf dem Areal mit einer Fläche von 3000 Quadratmetern, nicht mehr als 300 Personen aufhalten. Die Zählung übernehmen externe Sicherheitsleute.

Der Hochdorfer Bruno Frey kann nicht nachvollziehen, dass seine Lieblingsbadi in Baldegg in dieser aussergewöhnlichen Saison nicht einen Schritt der Kundschaft entgegen kommt und wenigsten die Einzeleintritte anpasste, wenn auch nur für Einheimische. Er hat dennoch fünf 12-er-Abos für seine Familie gekauft. «Ich ändere doch nicht meine Gewohnheit aus Trotz. Ich wohne in der Nähe und bezahle hier Steuern, das ist unsere Badi.»