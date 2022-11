LZ-Weihnachtsaktion Dieses Jahr ist Ihre Solidarität und Grossherzigkeit besonders wichtig Die diesjährige LZ-Weihnachtsaktion startet offiziell nächste Woche. Spenden können Sie schon jetzt. Dank Ihnen können wir vielen Menschen helfen. Und das nachhaltig, wie unsere Beispiele zeigen. Arno Renggli 04.11.2022, 16.59 Uhr

Die LZ-Weihnachtsaktion kann erneut vielen Familien helfen, wie bei diesem Beispiel von unserer letztjährigen Sammlung.

Der Druck nimmt zu. Auf viele Menschen, auch bei uns. Immer noch sind Nachwirkungen von Corona spürbar. Vor allem aber sind durch die neuen Krisen dieses Jahres auch neue Probleme aufgetaucht. Diese lösen nicht nur grundsätzliche Ängste aus. Sondern ganz konkrete: So ist zum Beispiel vieles teurer geworden, und immer häufiger geraten auch normal lebende Menschen und Familien in Bedrängnis.

Es wird darum auch für die LZ-Weihnachtsaktion ein besonderes Jahr. Ein Jahr, in dem sie besonders gefragt und gefordert sein wird: Schon jetzt, vor dem offiziellen Start, haben wir über 1000 Gesuche um Hilfe erhalten (vergleiche Box unten). Und diese zeigen: Zwar lösen oft Schicksalsschläge wie Krankheiten, Unfälle oder sogar der Tod etwa eines Elternteils schlimme Notsituationen aus. Aber in Not geraten Menschen auch wegen gestiegener Heizkosten, Krankenkassenprämien und Nebenkostenabrechnungen. Oder wenn etwas Unvorhergesehenes ein knappes Budget sofort aus dem Lot bringt. Es kann fast jeden treffen.

In Tränen ausgebrochen – wegen eines einzigen Frankens

In einem Radio-Interview schilderte kürzlich ein kantonaler Caritas-Direktor ein Erlebnis, das ihn berührt hat: Er traf in einem Caritas-Laden eine Frau, die offenbar zum ersten Mal hier war, mit ihren zwei Söhnen. Nach einigen Einkäufen teilten sich die drei in der Caritas-Cafeteria ein einziges Glas Cola, für einen Franken. Als der Caritas-Direktor ihr das Glas spontan nachfüllte, brach die Frau in Tränen aus: Sie hatte Angst, nochmals einen Franken dafür bezahlen zu müssen. Eine Situation, die zeigt, mit wie viel Druck, Angst und Scham es verbunden ist, plötzlich kaum mehr Geld zur Verfügung zu haben.

Wer selber über gewisse finanzielle Reserven verfügt, kann sich vermutlich schlecht vorstellen, was das Gegenteil bedeutet: Man steht unter Dauerstress, und jede zusätzliche Ausgabe kann in eine Notsituation führen. Man schätzt heute, dass rund 700000 Menschen in der Schweiz armutsgefährdet sind.

Gute Nachrichten von Menschen, die wir unterstützt haben

Die LZ-Weihnachtsaktion hilft bei Schicksalsschlägen, entlastet aber auch Menschen und Familien, die aus anderen Gründen akut unter Druck geraten sind. Wie nachhaltig unsere Hilfe ist, zeigt auch ein Blick zurück auf die letztjährige Sammlung. Wir durften damals Menschen in der Zeitung porträtieren, denen wir helfen konnten. Ein Jahr danach haben wir sie gefragt, wie es ihnen heute geht.

So können Sie spenden Postkonto 60-33 377-5

(IBAN-­Nr: CH89 0900 0000 6003 3377 5)

oder via www.luzernerzeitung.ch/spenden.

Sie können auch den QR-Code nutzen. QR Code Weihnachtsaktion Pdf

Die Antworten waren rundum positiv. Eine Bauernfamilie etwa, deren jüngstes Kind an Blutkrebs erkrankt ist, meldete uns, dass es aufwärtsgehe und wieder Zuversicht herrsche. Der kleine Patient brauche zwar immer noch Chemotherapie, aber er entwickle sich gut, habe sogar zu sprechen begonnen. Und die Eltern können trotz weiterhin anspruchsvoller Familienorganisation auch mal durchatmen. Natürlich bleibe die gesamte Situation herausfordernd, auch damit die älteren Geschwister des Patienten, um den sich natürlich vieles dreht, nicht zu kurz kommen.

Ein alleinerziehender Vater von zwei Kindern, der ebenfalls eine Unterstützung erhielt, schrieb uns: «Es ist ein turbulentes Jahr gewesen. Aber wir haben uns einigermassen gut durchgeschlagen.» Eine ganz besondere Situation, über die wir berichteten, bewältigt eine gehörlose Mutter, die als Alleinerziehende zwei Söhne betreut. Sie meldete uns nicht ohne Stolz: «Uns geht es gut. Und mein älterer Sohn hat eine Lehre angefangen.»

«Meinen Kindern geht’s prima, darum bin auch ich zuversichtlich»

Gute Nachrichten gab es auch von einer Frau, die letztes Jahr vor der Gewalt ihres Mannes mit drei Kindern ins Frauenhaus flüchten musste. Die LZ-Weihnachtsaktion half ihr bei einem Neustart. Heute hat sie eine eigene Wohnung und lebt in einer glücklichen neuen Beziehung.

Eine alleinerziehende Mutter, die an einer schweren Nierenerkrankung leidet, wartet auch heute noch auf eine geeignete Spender­niere. Aber sie schreibt uns: «Meinen Kindern geht’s prima. Und darum bleibe auch ich zuversichtlich.» Und schliesslich schrieb uns auch eine weitere Bauernfamilie, deren Situation wegen der Erkrankung der jungen Mutter und der Behinderung eines der vier Kinder besonders anspruchsvoll ist: «Es geht uns bedeutend besser als vor einem Jahr. Wir sind sehr zufrieden.»

Kleine Hilfsbeiträge mit grossen Wirkungen

Auch dieses Jahr werden wir über Menschen berichten, denen wir in schwierigen Situationen helfen können. Nicht immer werden Schicksalsschläge im Fokus stehen. Wir werden auch zeigen, wie mit wenig Geld jemandem auf ganz einfache Weise geholfen wird. Und wie diese Hilfe grosse Bedeutung und Wirkung hat. Wenn wir etwa einem Pflegekind die Teilnahme in einem Sportklub ermöglichen. Oder einer verwitweten Seniorin mit einem Beitrag ans ÖV-Abo Mobilität und die Pflege von sozialen Kontakten ermöglichen. Mit Ihren Spenden helfen Sie uns, dass wir helfen können. Im Grossen und im Kleinen.