Click Cinema von arttv.ch wird vom BAK finanziell unterstützt

Digitale Medien Bundesamt für Kultur spricht 200'000 Franken für Online-Filmmagazin eines Urner Kulturvermittlers Felix Schenker ist mit der Kulturplattform arttv.ch und mit verschiedenen digitalen Produkten gut unterwegs. Jetzt erhält er zusätzliche Unterstützung. Markus Zwyssig 30.08.2021, 18.30 Uhr

Der Urner Felix Schenker ist Chefredaktor von arttv.ch. Bild: PD

Der Urner Kulturvermittler Felix Schenker hat Grund zur Freude. Der 59-Jährige ist Chefredaktor der Kulturplattform arttv.ch. Diese gibt auch das Filmmagazin «Click Cinema» heraus. Nun hat das Bundesamt für Kultur (BAK) entschieden, dieses in den kommenden vier Jahren mit total 200'000 Franken zu unterstützen.

Felix Schenker hatte arttv.ch vor 17 Jahren als Schweizer Kulturfernsehen im Netz gegründet. Dieses wird heute von der Mehrheit der Deutschschweizer Kantone unterstützt. «Der Kanton Uri trägt pro Kopf finanziell am meisten zu arttv.ch bei», sagt er erfreut. Vor sechs Jahren lancierte Schenker mit dem elektronischen Magazin «Click» das erste multimediale Kulturmagazin der Schweiz. Seit zwei Jahren erscheint es in drei Versionen, eine davon ist das «Click Cinema». «Click Art» widmet sich der Kunst und «Click Stage» thematisiert die Sparten Bühne, Musik, Kulturgeschichte und Literatur. Die Magazine erscheinen zehn Mal pro Jahr, sind kostenlos und können unter click.arttv.ch abonniert werden.

Freude über den Kurswechsel beim BAK

Anfänglich hatte das BAK arttv Film mit 20'000 Franken im Jahr unterstützt, dann aber entschieden, nur noch Printmedien im Bereich Filmpublizistik zu fördern. «Das war für uns nicht nachvollziehbar», so Schenker. Umso mehr freut es ihn, dass das BAK den Kurs nun wieder geändert hat. So musste die Sparte Film mehrere Jahre ohne finanzielle Unterstützung auskommen.

Arttv.ch mache immer sehr viele Vorleistungen, in der Hoffnung, dass sich irgendwann eine Finanzierung finde, so Schenker. «Hätte ich vor 17 Jahren einen Businessplan für arttv.ch gemacht, gäbe es uns sicher nicht.» Darum rät er jungen Leuten, die eine zündende Idee haben, einfach zu machen und auf Businesspläne zu verzichten.

Renommierte Schweizer Filmjournalisten arbeiten mit

Schenker ist mit seinen Produkten zwar digital unterwegs. Er glaubt aber, dass gedruckte Zeitungen wieder Aufwind erhalten, denn sie hätten eine viel stärkere Präsenz als digitale Information. «Könnten wir es uns leisten, würden wir unsere Kulturmagazine sofort drucken», so Schenker. Aber immerhin: «Click Cinema» kann mit Madeleine Hirsiger, Geri Krebs, Doris Senn, Silvia Posavec und Rolf Breiner auf fünf renommierte Schweizer Filmjournalistinnen und -journalisten zurückgreifen. Das Online-Magazin wird ab 2022 neben Deutsch auch in französischer Sprache erscheinen.

Kann man bei staatlicher Kulturförderung noch kritisch sein? Das hänge von der Vereinbarung ab, so Schenker. «In unserem Fall ist es natürlich nicht so, dass das BAK uns redaktionelle Vorgaben machen darf. Aber es ist sicherlich weites und heikles Feld.» Ein grösseres Problem in der Kultur als die staatliche Finanzierung sei die Nähe zu den Akteuren, findet Schenker.

«Es ist sehr schwer, einen Schweizer Film zu verreissen, wenn man dann wieder mit dem Regisseur in der gleichen Beiz sitzt.»

Daher gilt für den Chefredaktor: «Wir schauen, was uns gefällt, und versuchen das unserem Publikum schmackhaft zu machen.»



Netflix & Co. sind zu begrüssen

Felix Schenker bezeichnet sich selber als Kinomensch. Er sagt aber auch, Netflix sei als Player zu begrüssen. «Es liegt jetzt an der Politik und den Kulturschaffenden, dafür zu sorgen, dass da auch nationale Inhalte zu sehen sind», gibt Schenker zu bedenken. Mit Netflix, Amazon und Apple weite sich die Produktion aus.

Fürs Kino aber werde es immer schwerer, weil die Leute sich die Filme zu Hause anschauen würden. «Gerade in der Schweiz ist das Kino für junge Leute ein Kostenfaktor.» Eines ist für Schenker aber sicher:

«Wie bei allen Kulturformen werden Radio, Zeitung und Buch nicht verschwinden, aber halt exklusiver werden.»