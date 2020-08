«Dramatischer Anstieg der Suizidalität»: Mehr über 65-Jährige wollen sich seit dem Shutdown das Leben nehmen Zahlen der Dargebotenen Hand zeigen: Insbesondere ältere Menschen haben seit Beginn der Pandemie stark gelitten. Überdurchschnittlich vom Problem betroffen ist die Zentralschweiz. Pascal Studer 06.08.2020, 05.00 Uhr

Der Shutdown hat der älteren Bevölkerungsgruppe stark zugesetzt. Symbolbild: Getty

«Die Lage ist ernst. Bleiben Sie zu Hause.» Über vier Monate ist es her, seit der Bundesrat aufgrund der Coronapandemie die ausserordentliche Lage ausgerufen hat. Insbesondere Personen über 65 Jahre waren für mehrere Monate angehalten, Kontakte so weit wie möglich zu minimieren. So hatte der Bundesrat insbesondere die ältere Bevölkerung dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben.

Heute wissen wir: Indem sich die Bevölkerung grösstenteils gut an die Schutzmassnahmen gehalten hat, konnte die Verbreitung des Virus eingedämmt werden.

Ältere Leute haben stark gelitten

So wirksam die epidemiologischen Massnahmen gegen Covid-19 waren, so unklar sind ihre langfristigen Folgen. Zahlen der Dargebotenen Hand Zentralschweiz lassen allerdings aufhorchen: So sei die Suizidalität von über 65-Jährigen seit Ausrufung der ausserordentlichen Lage dramatisch angestiegen. Dies bestätigt Klaus Rütschi, Geschäftsführer der Dargebotenen Hand Zentralschweiz. Er sagt:

«Überdurchschnittlich viele ältere Menschen haben bei uns am Telefon Suizidandrohungen gemacht.»

Von Suizidalität ist gemäss Rütschi die Rede, wenn Personen in ihrem Leben keinen Sinn mehr sehen und dieses beenden wollen. Dabei habe sich insbesondere in der Zentralschweiz die Situation seit Mitte März drastisch zugespitzt: Im Vergleich zum Vorjahr haben in jedem Monat mehr Personen bei der Dargebotenen Hand Zentralschweiz angerufen und dabei Suizidandrohungen geäussert (siehe Grafik). Im April betrug der Anstieg sogar rund 25 Prozent. Das sei im schweizweiten Vergleich überdurchschnittlich. Rütschi sagt: «Nur in den Kantonen Tessin, Genf und Bern ist die Kurve vergleichbar steigend.» Während Tessin und Genf jedoch besonders von Corona betroffen waren, fehlt für die Zentralschweizer Kantone eine plausible Erklärung.

Schweizweit sterben 1400 Menschen pro Jahr an Suizid Die Gespräche der Dargebotenen Hand dauern durchschnittlich eine halbe Stunde. Drohen Anrufende allerdings einen Suizid an, gibt es für die Mitarbeitenden keine Gesprächslimite. «Dann beenden unsere Mitarbeitenden das Telefonat erst, wenn der Druck beim Gegenüber merklich abgenommen hat und die anrufende Person zuversichtlich die Lösungsschritte, die erarbeitet wurden, mitträgt», sagt Geschäftsführer Klaus Rütschi. Gemäss der Dargebotenen Hand sterben weltweit jährlich 800'000 Personen an Suizid, 1400 waren es in der Schweiz im Jahr 2018. Pro Jahr werden schweizweit 10'000 Suizidversuche registriert, die Dunkelziffer wird allerdings auf bis zu 30'000 beziffert. Im Kanton Luzern haben sich im Jahr 2017 gemäss Lustat Statistik Luzern 42 Menschen das Leben genommen. Mehr als ein Drittel der Opfer war über 65-jährig. Statistisch nicht erhoben wird in Luzern die Anzahl der Suizidversuche. (stp)

Doch nicht nur die Suizidalität hat gemäss Rütschi zugenommen. Die Telefonseelsorge hat auch deutlich mehr Anrufe zu den Themen Einsamkeit, Schwierigkeiten mit der Alltagsbewältigung und psychischem Leiden erhalten. Daher hat das Sorgentelefon seit Ausrufung der ausserordentlichen Lage viele Zusatzschichten geleistet, was rund 300 Stunden zusätzlicher Gesprächszeit entspricht. Rütschi betont:

«Die älteren Leute haben sehr unter den Massnahmen gelitten.»

Teilweise totale Überforderung

Besonders problematisch: In vielen Fällen haben sich bereits existierende Krankheiten aufgrund der Massnahmen verschlimmert. Dies bestätigt Tamara Renner. Sie ist Co-Präsidentin von Vicino Luzern. Das Netzwerk – zu welchem unter anderem die Katholische Kirche, Viva Luzern oder die Spitex Stadt Luzern gehört – ist in der Nachbarschaftshilfe tätig und hat während der akuten Pandemiephase ein Unterstützungsangebot für Risikogruppen aufgebaut. Seit dem 10. März haben zwischenzeitlich über 300 Freiwillige Einsätze für Hilfesuchende geleistet und die Standortleitungen haben zahlreiche Telefonanrufe getätigt. Renner bestätigt:

«Die Gespräche bei unseren Telefonstellen wurden immer länger und anspruchsvoller.»

Dabei hätten die Anrufenden insbesondere über ihre Ängste gesprochen – viele Leute hätten sich sehr einsam gefühlt. Doch auch andere Probleme kamen zum Vorschein. Renner sagt: «Personen, welche mit dementen Menschen zusammenlebten, äusserten totale Überforderung.» Die Tagesheime waren während des Shutdowns nämlich geschlossen. Auch über Angstzustände sei viel gesprochen worden. Zudem hätten sich viele weniger bewegt, weshalb sie nun schlechter zu Fuss seien. «Die älteren Leute hatten Angst, ins Freie zu gehen – auch wenn es eigentlich nicht verboten war», sagt Renner. Diejenigen, die trotzdem in die Natur gingen, hätten sich dann teilweise geschämt. Für Renner ist klar: «Falls wieder Massnahmen getroffen werden müssten, sollten sie sorgfältiger ausgewählt und achtsamer kommuniziert werden.»

Shutdown hat psychische Erkrankungen ausgelöst

Die langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit der älteren Bevölkerungsgruppe ist derweil noch nicht abschätzbar. Dies sagt Evgeniy Perlov, Leitender Arzt der stationären Alterspsychiatrie der Luzerner Psychiatrie (Lups). «Wir wissen nicht, wie sich der Shutdown längerfristig auf die öffentliche Gesundheit auswirkt», fährt er fort. Viele Patientinnen und Patienten hätten jedoch in den letzten Monaten berichtet, dass die Einsamkeit sowie die Einschränkungen in den sozialen Kontakten zuweilen schwer zu ertragen waren. «Man kann daher davon ausgehen, dass der daraus resultierende Stress bei entsprechender Veranlagung psychische Erkrankungen ausgelöst oder verschlimmert hat», sagt Perlov. Vor allem Personen, welche an sogenannten «affektiven Erkrankungen» – also beispielsweise an Depressionen oder Angsterkrankungen – leiden, seien betroffen. Perlov sagt jedoch:

«Verlässliche Aussagen können erst in einigen Monaten oder gar Jahren gemacht werden.»

Er könne sich aber vorstellen, dass sich aufgrund der Coronamassnahmen in den nächsten Wochen und Monaten überdurchschnittlich viele Personen bei der Lups melden werden. «Es wäre aber noch etwas zu früh zu sagen, ob wir mehr Patientinnen und Patienten haben als in den Zeiten vor Covid-19», sagt Perlov. Zumal er vermutet, dass die Schutzmassnahmen nur einen kleinen Teil der Bevölkerung langfristig beeinträchtigt. «Der Shutdown hatte eine grosse Zustimmung der Bevölkerung. Es fällt uns Menschen leichter, mit Einschränkungen umzugehen, wenn wir ihnen innerlich zustimmen.» So ist er sich sicher, dass sich die meisten über 65-Jährigen von den Einschränkungen gut erholen werden. «Das könnte aber anders sein, wenn innert kurzer Zeit ein nächster Shutdown erfolgt», mahnt Perlov.

Die Dargebotene Hand ist rund um die Uhr für Menschen da, die ein helfendes und unterstützendes Gespräch benötigen. Anonymität ist gewährleistet. Telefonnummer: 143.