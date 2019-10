Zwei Frauen und ein Mann aus Luzern kämpfen um die Schweizer TV-Model-Krone

Sandro Weder beim «Walk» in Mailand. (Bild: ProSieben Schweiz)

Luzerner Model schafft den Sprung ins Finale von «Switzerland’s Next Topmodel»

Der Luzerner Sandro Weder hat es geschafft: Er ist einer der Finalisten bei «Switzerland’s Next Topmodel» und wird am nächsten Freitag bei der Live-Show in Zürich um den ersten Platz kämpfen.