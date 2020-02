«Ein Blick zurück»: Alle Bildergalerien unserer historischen Serie 

Bildstrecke

Ein Blick zurück: Als die Kinder auch in tiefen Lagen Schneemänner bauen konnten

Die Tage, an welchen die weissen Flocken in Hülle und Fülle bis ins Tal fallen und liegen bleiben, werden weniger. Dieser Rückblick zeigt, welche Schneemassen es früher in der Zentralschweiz gegeben hat.