Ein Jahr im Amt Höchster Zentralschweizer Jodler: «Ich bin alles andere als ‹lüteschüch›» Fabian Niklaus vermisst Proben und Auftritte und sagt, dass die Klubverantwortlichen gefordert sind. Monika van de Giessen 31.01.2021, 19.45 Uhr

Fabian Niklaus, Präsident der Zentralschweizer Jodler. Bild: Manuela Jans-Koch (Schüpfheim, 22. Januar 2021)

Vor genau einem Jahr wurde Fabian Niklaus (44) aus Schüpfheim an der Delegiertenversammlung des Zentralschweizerischen Jodlerverbands ZSJV in Baar zum neuen Präsidenten des zweitgrössten Unterverbands des Eidgenössischen Jodlerverbands (EJV) gewählt. Der EJV zählt fünf Unterverbände. 3931 Mitgliedern gehören dem ZSJV an, die sich in den Sparten Jodelgesang, Alphornblasen und Fahnenschwingen unterteilen.

Am vergangenen Samstag hätte er die Delegiertenversammlung als Präsident leiten sollen. Corona macht ihm und den rund 600 Delegierten aus der ganzen Zentralschweiz einen Strich durch die Rechnung. Der geschäftliche Teil der DV wurde auf schriftlichem Weg abgehandelt.

Videokonferenzen statt persönliche Treffen

Fabian Niklaus blickt auf ein schwieriges Präsidialjahr zurück. «Tatsächlich hatte ich im Januar 2020 mit Blick auf mein erstes Amtsjahr etwas andere Pläne», erklärt der Entlebucher. Der letzte «normale» Termin sei eine Sitzung des Eidgenössischen Jodlerverbandes EJV am 13. März 2020 gewesen. «Danach war Schluss», so der «höchste» Zentralschweizer Jodler. Aufgrund der aktuellen Situation habe er Anfang Mai ein Schreiben «100 Tage im Amt» verfasst, welches er an die Mitglieder des ZSJV versandt habe. «Ein kleines Lebenszeichen des neuen Präsidenten», so Niklaus. Versuche mit Telefonkonferenzen wurden schon bald durch Videokonferenzen abgelöst. «Mein persönliches Wort, oder vielleicht auch Unwort des Jahres ist deshalb «Zoom-Meeting». Als äusserst wertvoll bezeichnet der bezüglich Jodelgesang «arbeitslose» Präsident die Unterstützung seitens des ZSJV-Vorstandes.

In seiner Antrittsrede vor einem Jahr hat Fabian Niklaus die Delegierten zum aktiven Mitgestalten aufgefordert, was im Moment nicht möglich ist. Auch die Repräsentationspflichten eines Präsidenten wurden aufs Eis gelegt. Normalerweise läuft der Kontakt mit den Mitgliedern und Vereinen über physische Treffen an Konzerten, Theatern, Versammlungen, Anlässen oder Festen. Dazu Niklaus: «Das fehlt mir sehr. Ich bin gerne unter Leuten und somit alles andere als ‹lüteschüch›, wie wir Entlebucher sagen.» Weiter verrät er, dass ihm die Zeit ohne Proben und Auftritte zu schaffen mache. Neben dem musikalischen Aspekt fehlen dem Präsidenten auch der Austausch und die Kameradschaft. «Eine Probe bedeutet ja nicht nur Singen, sondern auch Treffen mit Kameradinnen und Kameraden.» Und da gehöre das Zusammensitzen nach einer Probe dazu. Fabian Niklaus ist Mitglied des Jodlerklubs Schüpfheim und singt im 2. Tenor.

Könnte es sein, dass einige ältere Mitglieder nach der coronabedingten Jodlerpause nicht mehr mitmachen wollen? «Es ist schwierig, diesbezüglich in die Zukunft zu schauen», so Niklaus. Im Moment gäbe es keine Anzeichen dafür. Die Klubverantwortlichen seien gefordert. Niklaus, der sich, wenn er nicht gerade jodelt, als bekennender Schlagerfan outet, sagt:

«Corona darf nicht etwas zerstören, was ein Verein und seine Mitglieder über Jahrzehnte aufgebaut haben.»

Der Nachwuchs sei sehr wichtig und verdiene die grösste Aufmerksamkeit. Etwas schwieriger scheint dem Präsidenten die Rekrutierung von neuen Mitgliedern in den Klubs. So etwas ginge nur, wenn man ihnen die Stimmung und das Miteinander vermitteln könne. Man müsse die Klubgemeinschaft erleben, neue Lieder einstudieren und im Verein ankommen. Das sei mit den momentanen Einschränkungen leider nicht möglich.

Organisationskomitee Basel ist zuversichtlich

Ein Grossanlass, zu dem gegen 150'000 Besucher und rund 10'000 Aktive erwartet werden, ist das Eidgenössische Jodlerfest in Basel Ende Juni. Es wurde vom letzten Jahr auf dieses Jahr verschoben. Das Organisationskomitee Basel und der Eidgenössische Jodlerverband halten, wenn immer möglich, an der Durchführung dieses Festes fest. «Basel war im letzten Jahr bereit für das Fest und wurde durch Corona ausgebremst», sagt Niklaus. Basel habe die Herausforderung erneut angenommen und das Engagement um ein Jahr verlängert. Das verdiene Respekt. «Natürlich, die Rahmenbedingungen und viele weitere Faktoren müssen stimmen. Aber wir wissen mittlerweile, dass wir darauf nur bedingt Einfluss nehmen können», so Präsident Niklaus.

Fabian Niklaus mit Ausblick vom Eggli. Bild: Manuela Jans-Koch (Schüpfheim, 22. Januar 2021)

Viele Jodlerfreunde und Festbesucher wissen indes, was anlässlich eines Eidgenössischen Jodlerfestes auf sie zukommt. Will heissen, bis auf den allerletzten Platz besetzte Vortragslokale, proppenvolle Festhütten und Beizli, spontanes Singen und Musizieren in jeder Gasse und auf jedem Platz. Wie soll das mit einer Abstandsregel von mindestens 1,50 Metern funktionieren, wo doch spätestens seit einem Jodleranlass Ende September in Schwyz die ganze Schweiz weiss, dass gemeinsames Jodeln während Coronazeiten nicht empfehlenswert ist?

Hinweis: Infos unter www.zsjv.ch oder www.ejv.ch