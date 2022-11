LZ-Weihnachtsaktion Dieser Innerschweizer Senior ist rund um die Uhr für seine demente Schwester da Markus S. (75) widmet sein ganzes Leben seiner Schwester, die an Demenz und Parkinson leidet. Die LZ-Weihnachtsaktion hilft ihm und vielen anderen älteren Menschen. Arno Renggli 19.11.2022, 05.00 Uhr

Unser Symbolbild zeigt einen Mann, der sich wie Markus S. um eine kranke Angehörige kümmert. Nur zu oft ist das eine Vollzeitaufgabe.

«Das ist mein Leben», sagt er schlicht. Dieses widmet er ganz der Betreuung seiner Schwester, die an Parkinson und Demenz leidet. Rund um die Uhr ist Markus S. im Einsatz. Wir nennen ihn so, weil er nicht mit seinem Namen genannt werden möchte. Er steht für viele ältere Menschen, deren Not fast unsichtbar und oft auch mit einer gewissen Scham behaftet ist. Dabei ist das, was der 75-Jährige leistet, enorm.

Soziale Kontakte fehlen: «Die Zeit ist immer knapp»

Markus S. lebt mit seiner Schwester in einem älteren Haus ziemlich abgelegen in einer kleinen Innerschweizer Gemeinde. Seine Schwester kann nicht mehr alleine gehen, ihre geistige Verfassung schwankt aufgrund der Demenz stark: Sie hat lichte Momente, dann wiederum hat sie alles vergessen, verhält sich unberechenbar, regt sich über Kleinigkeiten auf. Er kann sie nicht mehr alleine lassen. Auch nachts muss er immer wieder zu ihr. «Manchmal zweimal, manchmal halt zwölfmal», sagt er. Dank Spitex und einer weiteren Angehörigen bekommt er pro Woche einige «freie» Stunden. Diese nutzt er, um Einkäufe zu tätigen und andere ­Besorgungen zu machen. «Die Zeit ist immer knapp», sagt er. Beispielsweise jemanden mal auf einen Kaffee zu treffen, das liege nicht drin.

Manchmal sagt sie zu ihm: «Du bist ein Guter.»

Entsprechend sind in den letzten Jahren viele Kontakte abgebrochen. «Ich habe mich daran gewöhnt, mit meiner Schwester alleine zu sein», sagt Markus S. «Das ist schon in Ordnung.» Auch um das Haus kümmert er sich, macht Reparaturen selber, schaut zum Garten. Früher habe er gerne ab und zu Fernsehen geschaut: Fussballspiele, Politiksendungen oder einen Spielfilm. «Dafür habe ich keine Zeit mehr. Abends bin ich zu müde, muss schauen, dass ich um halb 9 im Bett bin.» Denn er weiss ja nicht, wie viel Schlaf er in der Nacht bekommen wird.

Vor Jahren lebte seine Schwester in einem Seniorenzentrum. Dass Markus S. sie wieder zu sich genommen hat, lag an den Kosten, die sie nicht mehr bezahlen konnten. Aber die Schwester habe sich dort auch nicht wohlgefühlt. «Ich spüre, dass es ihr zu Hause besser geht, dass sie froh ist, hier zu sein.» Manchmal sagt sie zu ihm: «Du bist ein Guter.» Manchmal weint sie vor Rührung und lobt ihn: «Du kannst gut haushalten und kochen.» Alle zehn Tage backt er zwei Brote, damit er nicht immer wieder welches holen muss.

«Ich hoffe, dass wir es noch ein paar Jahre so schaffen»

Aber nicht immer ist sie positiv gestimmt. Und es wird nicht besser, auch körperlich nicht. Markus S. selber leidet an Arthrose in den Beinen, sei aber sonst noch recht fit. «Ich hoffe, dass wir es noch ein paar Jahre so schaffen.»

Als er erfahren hat, dass die Weihnachtsaktion sein karges Budget mit einem Beitrag entlastet, konnte er es kaum glauben. Er dachte, man wolle ihm ein Zeitungsabo verkaufen, für das er kein Geld hat. Umso glücklicher ist er über die Hilfe: «Ich danke allen Spenderinnen und Spendern von Herzen.»

Betrogen, verzweifelt, vereinsamt Markus S. gehört zu den vielen älteren Menschen bei uns, die es nicht leicht haben. Materiell geht es den meisten Seniorinnen und Senioren gut. Aber gemäss Schätzungen sind 10 Prozent von ihnen in ganz unterschiedlichen Notlagen. Dies oft nach einem arbeitsreichen Berufs- und Familien­leben. Ihre Not bleibt meistens im Unsichtbaren. Trotzdem kann die LZ-Weihnachtsaktion vielen von ihnen helfen. Dies zeigen folgende drei Beispiele: Agnes L. aus dem Kanton Luzern hat dieses Jahr ihren Ehemann verloren. Das hat sie psychisch aus der Bahn geworfen, zudem ist die 82-Jährige organisatorisch überfordert, weil ihr Mann das Finanzielle immer erledigt hat. Was für diese Generation nicht untypisch ist. Nun hat sie den ersten Schock überstanden, doch ist vor allem der finanzielle Druck gross, auch wegen Kosten nach dem Tod ihres Mannes. Die LZ-Weihnachtsaktion entlastet sie mit einem Beitrag unter anderem für ein Bus-Abo. Dies ermöglicht ihr, weiterhin soziale Kontakte zu pflegen und so der drohenden Vereinsamung zu entgehen. Auch dies ist eine typische Gefahr für ältere Menschen, besonders wenn sie ihren Partner verloren haben. Veruntreuung führt zu «Vermögenverzicht» Zum Glück weniger typisch ist die Lage, in welche die 75-jährige Ruth G. aus dem Kanton Nidwalden geraten ist. Dafür umso schwieriger und mit Scham behaftet. Sie hat nach dem Tod ihres Mannes das Erbe einer Bekannten anvertraut. Diese veruntreute das Geld. Bezüglich Ergänzungsleistungen wird dies als freiwilliger Vermögensverzicht angerechnet, weshalb Ruth G. nur noch die AHV übrig bleibt. Die Verzweiflung darüber löste bei ihr sogar eine Depression aus. Die LZ-Weihnachtsaktion hilft ihr mit einem Betrag, der ihr vor allem ermöglicht, am sozialen Leben teilzunehmen. Sie ist sehr dankbar dafür, hat sich wieder etwas gefangen und blickt mit neuer Lebensfreude nach vorne. Auch Alfred S. im Kanton Luzern lebt seit der Pensionierung ohne finanziellen Spielraum. Möglichst lange möchte er in seiner alten Wohnung selbstständig bleiben. Sein liebstes Hobby ist das Lesen. Nun braucht er eine neue Brille, die er nicht selber bezahlen kann. Dieses Beispiel zeigt, wie die LZ-Weihnachtsaktion mit einem kleinen Beitrag viel für die Lebensqualität eines Menschen tun kann. Wie in vielen anderen Fällen auch. Wir danken unseren Leserinnen und Lesern, die dies grossherzig ermöglichen. (are)