Bildstrecke Ereignisse, Emotionen und Panoramen – die Bilder des Jahresrückblicks 2019 Sandra Peter 31.12.2019, 20.00 Uhr

Die schönsten Leserbilder von Januar bis Juni:

Spitzmaus auf dem Morgenspaziergang im frischen Schnee. Blick von Rothenburg Richtung Voralpen mit Stanser-und Buochserhorn im Vordergrund. Urirotstock, Ruchstock, Grosser Sättelistock, Titlis und Gross Wendenstock im Hintergrund. Nur noch einen Bruchteil einer Sekunde und der Brothappen ist ergattert. Verschneit in Unterägeri. Lichterspuren im Kreisverkehr. Emsiges Treiben am Bienenkasten. Sonnenaufgang auf 2132 Meter ist immer etwas Besonderes. Gestern noch Winter, heute schon Frühling. Verschlafenes Luzern mit der Jesuitenkirche am Ostermontag um 6.20 Uhr. Es war ein Genuss, die Stadt so ruhig zu erleben. Lichterspiele beim Meggenhorn. Was ist bedrohlicher? Kampfjet oder Wetter? Ein Rehböcklein überprüft die Lage. Nach dem ganztägigen Auffahrtsumritt sind alle durstig – sowohl Reiter als auch Ross. Innenansicht eines Heissluftballons – fast wie in einer Kathedrale. Eine Libelle. Rast hier eine Riesenwelle auf das Dampfschiff zu oder handelt es sich doch nur um einen wolkenbehangenen Berg? Traumhafter Sonnenuntergang am Sempachersee. Die Patrouille Suisse am Zuger Seefest. Vermeintlich friedliche Kühe lauern auf unbedarfte Wanderer und jagen diese dann kreuz und quer über ihre Weide auf der Isenthaler Gossalp am Ende des Grosstals. «Sommerhitze! Unser Alpaka Felina nahm den Pool ganz für sich in Anspruch – die anderen mussten lange warten bis auch sie die Beine kühlen konnten. Aber eigentlich war der Pool für unseren Hund gedacht.»

Die schönsten Leserbilder Juli bis Dezember:

Abendstimmung in der Zuger Altstadt. Schönes Farbenspiel am Eröffnungsabend des diesjährigen Blue-Balls-Festivals. Traumhafter Blick auf den Eisee beim Rothorn. Gänsesäger beim Carl-Spitteler-Quai. Härzlisee Brunni/Engelberg über dem Nebelmeer. Der Siegerpreis Muni Kolin hält nach seinem neuen Besitzer Ausschau. Gestern Morgen bin ich um 4 Uhr aufgestanden, um etwas zu machen, dass ich sonst eigentlich vermeide. Ich wollte einmal die Kapellbrücke fotografieren. Wunderschöne Sternennacht auf dem Jochpass. Sonnenuntergang auf dem Fronalpstock. Ein stolzer Älpler mit seiner wunderbar geschmückten Viehherde auf dem Weg ins Tal. Larven der breitfüssigen Birkenblattwespe. Blick auf den Europaplatz vor dem KKL während der Määs 2019. Milchstrasse über dem Stanserhorn. Ein Schweizer Wunderland mit Schnee überzogen. Ein gekringeltes Herbstblatt. Dieser Igel wurde an der Strasse gefunden. Nach einem Untersuch beim Tierarzt wurde er als gesund und genügend schwer für die Jahreszeit befunden, so dass er im Gebiet Mauensee wieder freigelassen werden konnten. Eine Iffelen-Ausstellung. Die Klimsenhornkapelle, fotografiert durch ein Loch im Felsen. Ein Bijou, aber unerreichbar weit weg. Am Adventskranz brennt schon die 3. Kerze. Wunderschöne Morgenstimmung über der Rigi.

Die besten Bilder unserer Fotografen:

Die zehn beliebtesten Bildergalerien: