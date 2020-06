Interview Brettspielabende in Luzern: Vor fünf Jahren machten die «Mannsgöggeli» ihr Hobby zum Event Seit fünf Jahren organisieren die «Mannsgöggeli» Vasco Estermann und Kilian Niederberger Brettspielabende in Luzern. Federico Gagliano 21.06.2020, 16.37 Uhr

Die Organisatoren der Mannsgöggeli-Spieleabende: Vasco Estermann (links) und Kilian Niederberger. Bild: Pius Amrein (Luzern, 11. März 2020)

Habt ihr den Lockdown mit Brettspielen überbrückt?

Vasco Estermann: Gespielt habe ich nicht viel, ich habe mich mehr meinem Studium gewidmet. Aber ich habe mich während des Lockdowns unter anderem mit der Gestaltung eines eigenen Brettspieles befasst.

Kilian Niederberger: Ja klar, bei mir vergeht fast keine Woche ohne Brettspiele. Doch statt in unserer Stammgruppe spielten ich und meine Freundin oft einfach zu zweit etwas. Ich habe ja zum Glück genug Auswahl.

Wie hat Mannsgöggeli begonnen?

Estermann: Eigentlich wollten wir ursprünglich nur einen Youtube-Kanal über Brettspiele starten. Aber der Aufwand war recht gross, das Publikum hingegen sehr klein. Kurz darauf hatten wir die Idee, einen Spieleabend in einer Bar zu veranstalten. Wir fragten deshalb den damaligen Pächter der Metzgerhalle, Mike Walker, ob wir es bei ihm versuchen könnten.

Niederberger: Mike war anfangs skeptisch und stellte uns nur zwei Tische im hinteren Bereich der Bar zur Verfügung. Am Ende des Abends hatten sich die Brettspiele in der ganzen Bar verteilt. Sogar im Garten wurde gespielt – es war ein voller Erfolg.

Hattet ihr nicht damit gerechnet?

Estermann: Doch, aber nicht in diesem Mass. Wir haben die Abende anfangs nur einmal im Monat durchgeführt, inzwischen sind es dreimal. Nach eineinhalb Jahren fragten wir dann das Neubad an, ob wir nicht auch dort einen Brettspieltag durchführen könnten. Das haben wir inzwischen auch schon fünfmal organisiert. Und durch das Neubad wurde das Bourbaki auf uns aufmerksam.

Niederberger: Dort hatten wir noch mehr Erfolg. Das Publikum war aber ganz anders.

Inwiefern?

Niederberger: Ins Bourbaki kommen ganz verschiedene Altersgruppen, in der Metzgerhalle hatten wir meist eher gleichaltrige Leute zwischen 20 und 35 Jahren.

Ändert das etwas für euch?

Niederberger: Eigentlich nicht. Unser Ziel war und ist es immer, die Hemmschwelle tief zu halten, damit auch weniger erfahrenere Spielerinnen und Spieler mitmachen können. Unser Zielpublikum sind Gelegenheitsspieler. Deshalb nehmen wir keine allzu langen und komplexen Brettspiele mit. Die Leute sollen aber neue Spiele sehen, deshalb fehlen Standardspiele wie Uno oder Monopoly. Wir wollen zeigen, dass es viel mehr als nur Eile mit Weile gibt.

Wem gehören die Spiele?

Niederberger: Die stammen alle aus meiner Privatsammlung. Inzwischen besitze ich zwischen 100 und 120 Brettspiele.

Und die schleppt ihr alle jedes Mal mit?

Niederberger: Nein, immer nur so zwischen 50 und 60 Spiele, die sich etabliert haben. Wir probieren aber auch immer wieder etwas Neues aus.

Wie läuft ein Mannsgöggeli-Abend ab?

Estermann: Wir übernehmen sozusagen die «Moderation» und teilen Spiele verschiedenen Gruppen zu, die wir spontan am Abend zusammenstellen. Es ist erstaunlich, wie schnell fremde Leute ins Gespräch kommen.

Niederberger: Wir liefern ihnen ja ein Gesprächsthema: das Brettspiel. Wir erklären nur vorher die Regeln. Es gibt aber inzwischen auch Stammgäste, die selbst Spiele erklären können.

Werdet ihr für die Abende bezahlt?

Estermann: Nur mit Bier (lacht). Nein, es gibt einen kleinen Betrag von den Bars und wir haben eine Kollekte, aber da kommt nicht viel Geld zusammen. Wir tun es hauptsächlich, weil wir selber gerne spielen, Leute kennen lernen und die Passion weitergeben können.

Sind euren Spieleanlässen schon neue Pärchen zu verdanken?

Niederberger: Nein, das nicht. Obwohl wir eine deutlich höhere Frauenquote haben als andere solche Events. Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit (lacht). Aber einige neue Freundschaften sind schon entstanden.

Gab es irgendwelche spezielle Begegnungen?

Estermann: Ja, inzwischen haben wir auch einige Brettspielentwickler kennen gelernt. Manche haben auch ihre Spiele bei uns vorgestellt. Angela Vögtli, die Entwicklerin von «Kampf gegen das Bünzlitum», hat uns sogar personalisierte Karten geschenkt. Und inzwischen arbeite ich mit dem Game­designer Stephan Mosele selbst an einem Spiel.

Worum geht es da?

Estermann: Das Spiel heisst «Catch Don Falconi». Es geht darum, einen Mafiaboss zu verhaften. Ein Spieler schlüpft dabei in die Rolle von Falconi, der sich auf der Flucht befindet. Die anderen sind Polizisten und versuchen, ihn zu schnappen.

Werden die Leute das Spiel bei euch testen können?

Estermann: Ja, im Herbst werden wir es an unseren Standorten präsentieren und bald darauf auch das Crowdfunding für das Spiel starten. Momentan arbeiten wir aber noch daran.

Das Metzgerhalle-Team hört Ende Juli auf – das Ende einer Ära für euch?

Estermann: Ja, dort hat alles angefangen. Am 8. Juli werden wir ein letztes Mal Mannsgöggeli in der Metzgerhalle veranstalten. Da werden wir auch unser Fünf-Jahre-Jubiläum feiern.

Niederberger: Natürlich wäre es schön gewesen, die Metzgerhalle noch ein paar Mal mehr mit unseren Spieleabenden zu füllen, aber wir halten auch die Augen für neue Standorte offen.

Möchtet ihr noch mehr Events durchführen?

Estermann: Nicht wirklich. Die Veranstaltungen an den verschiedenen Standorten, die dreimal im Monat stattfinden, möchten wir beibehalten, mehr liegt aber für uns nicht drin. Schliesslich machen wir ja das Ganze in unserer Freizeit.

Niederberger: Wir haben zwar schon Events in Stans und Sarnen durchgeführt, das sind meist spezielle Angelegenheiten. Mit den Veranstaltungen in der Metzgerhalle, im Bourbaki, Neubad und «Grottino 1313» haben wir einen guten Rhythmus erreicht, der uns sehr viel Freude bereitet.

Hinweis: Die nächsten Mannsgöggeli-Spieleabende: Metzgerhalle am 8. Juli ab 19 Uhr, Sommerbeiz Treibhaus am 30. Juli ab 16 Uhr, Bourbaki am 2. September/7. Oktober/11. November/9. Dezember immer ab 19 Uhr