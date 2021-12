Diese Gerichte bestellen Zentralschweizer beim Lieferdienst

Essen Pizza Margherita, Prosciutto oder Pommes – das wird in der Zentralschweiz häufig bestellt Dieses Jahr war ein Rekordjahr für Schweizer Essenslieferanten. «JustEat» gewährt Einblick in ihre Zahlen und Fakten. Demnach ist Pizza Margherita das beliebteste Gericht der Schweiz. In den einzelnen Zentralschweizer Kantonen geht es in eine ähnliche Richtung. 15.12.2021, 23.09 Uhr

Corona, der nasse Sommer und die Fussball Europameisterschaft, alles Faktoren, die den Schweizer Essenslieferanten zu finanziellen Höhenflügen verholfen haben. So bestellten in den letzten zwölf Monaten bei «JustEat» am Abend dreissig Prozent mehr Leute, als noch vor einem Jahr, wie PilatusToday berichtet. Diese Woche hat der Englische Konzern seine Jahreszahlen präsentiert.

Besonders beliebt ist bei den Schweizerinnen und Schweizern die Pizza Margherita. Archivbild: Roland Schmid / BLZ

Die beliebtesten Gerichte in der gesamten Schweiz Pizza Margherita Burger Pommes Frites Cheese Burger Pizza Prosciutto

Das bestellt die Zentralschweiz

Die Unterschiede im Bestellverhalten der Zentralschweizer Kantone sind nicht so gross. Auffallend ist, dass vor allem italienische Gerichte beliebt sind. Auf Platz eins der meist bestellten Gerichte ist im Kanton Luzern die Pizza Margherita. Das Gleiche gilt für die Kantone Nidwalden und Zug. In vier von sechs Zentralscheizer Kantonen ist übrigens auch die Pizza Prosciutto sehr beliebt. Obwalden, Uri und Schwyz tanzen etwas aus der Reihe. So bestellt man in Obwalden am meisten Pommes, in Uri Kebab im Fladenbrot und in Schwyz wurde in den vergangenen 12 Monaten am meisten Pizza Kebab bestellt.

Deshalb wird Essen bestellt

Wenig überraschend bestellt die Schweizer Bevölkerung das Essen am Abend. Zwischen 16 und 19 Uhr wurde bei JustEat im letzten Jahr am meisten bestellt. Der meist genannte Grund frü eine Bestellung ist: «Ich habe keine Lust zu kochen». Dicht gefolgt von «ich habe kein Essen zu Hause».

Das gängige Vorurteil, Junge würden nicht mehr kochen, sondern bestellen, wird von der Altersdemografie von JustEat entkräftet. Im letzten Jahr haben am meisten Menschen zwischen 35 und 55 Jahren bestellt. Erst auf Platz zwei folgt die Altersgruppe von 18 bis 34 Jahren. Gemeinsam haben die beiden Gruppen, dass sie selten Essen alleine bestellen. 43 Prozent der Befragten gaben an, mit der Partnerin oder dem Partner zu bestellen. Familie und Freunde werden am zweit meisten genannt.

So viel kostet im Schnitt eine Pizza

Das es bei Pizza grosse Preisunterschiede gibt, ist bekannt. Dabei variiert der Preis zwischen zehn und dreissig Franken. Auf der Bestellplattform JustEat zahlten Kundinnen und Kunden im letzten Jahr im Schnitt 18.65 Franken. Ein erstaunlich höher Betrag. In der Zentralschweiz sind übrigens Schwyzer und Nidwaldner am ehesten bereit viel Geld für Pizza auszugeben. Lieber günstiger wollen es hingegen die restlichen Zentralschweizer Kantone.

Momos sind im Trend

«Der Genuss ist wichtiger geworden und Konsumentinnen und Konsumenten nahmen sich wieder mehr Zeit zum Essen», schreibt die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Nora Kralle. Sie kommt in der Studie von JustEat zu Wort. Seit der Corona-Pandemie erlebt hochwertigeres Essen einen Boom. So sind zum Beispiel tibetische Momos richtig im Trend. Aber auch Salate werden öfters online bestellt. Nara Kralle führt dies auf das Homeoffice zurück: «Gerade am Mittag wollen sich viele möglichst gesund ernähren. Dafür wird beim Abendessen und am Wochenende geschlemmt.» (red)