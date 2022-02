Fasnacht 2022: Schmudo in Luzern & Zentralschweiz - live

Fasnacht 2022 Buntes Treiben überall ++ 16'000 Fasnächtler an der Tagwache in Luzern ++ Der Schmutzige Donnerstag im Liveticker Vom Urknall über den grossen Fritschi-Umzug bis hin zum farbigen Treiben in den Gassen: Verfolgen Sie hier den Schmutzigen Donnerstag hautnah. 24.02.2022, 04.25 Uhr

Eine Stadt im Ausnahmezustand: So schön war der Start in die Lozärner Fasnacht 2022! Video: Tele1

Mit dem Urknall begann am frühen Donnerstagmorgen die Luzerner Fasnacht. Der Schmutzige Donnerstag steht traditionell im Zeichen der Zunft zu Safran , der ältesten der Luzerner Fasnachtsgesellschaften.

steht traditionell im Zeichen der , der ältesten der Luzerner Fasnachtsgesellschaften. Mit dem «Fötzeliräge» auf dem Kapellplatz und dem Orangenverteilen durch Bruder Fritschi und sein Gefolge erlebte die Luzerner Fasnacht ihren ersten Höhepunkt.

auf dem und dem durch und sein Gefolge erlebte die Luzerner Fasnacht ihren ersten Höhepunkt. 16’000 Fasnächtler waren beim Start der Fasnacht in Luzern dabei, 3000 mehr als noch 2020. Gemäss der Luzerner Polizei verlief die Tagwache «sehr friedlich».

waren beim Start der Fasnacht in Luzern dabei, 3000 mehr als noch 2020. Gemäss der Luzerner Polizei verlief die Tagwache «sehr friedlich». Am Nachmittag folgt der grosse Fritschi-Umzug mit 39 Nummern.

Die Luzerner Fasnacht dauert noch bis zum Aschermittwoch. An den nächsten beiden offiziellen Fasnachtstagen Güdismontag und Güdisdienstag folgen mit der Wey-Tagwache, dem Wey-Umzug und dem Monstercorso die nächsten Höhepunkte.

09:55 Uhr

Familie Rohrer aus Sarnen ist an der Tagwache in Luzern von Anfang an so zum ersten Mal dabei. Die fünf wollten kein Foto ohne Grend – so geht Fasnacht!

«S' Rohrers»: Mit einfachen Mitteln zu einer wirkungsvollen Verkleidung – natürlich mit Grend. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

09:50 Uhr

Die Luzerner Polizei bekennt Farbe und markiert Präsenz:

09:36 Uhr

Wie erlebt ein Zürcher Zünftler die Luzerner Fasnacht? Philipp Oswald Welti, Zunftmeister der Zunft zur Waag, Zürich, stellte sich am Fritschi-Zmorge den Fragen von Fasnachtsreporter Roman Hodel:

Interview mit Ehrengast Philipp Oswald Welti, Zunftmeister der Zunft zur Waag, Zürich. Video: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

09:03 Uhr

Daniela und Rahel aus Luzern haben für diese Fasnacht extra wieder gebastelt, als klar war, dass die fünfte und schönste Jahreszeit wieder stattfindet. «Es ist noch etwas schräg hier zu sein. Es ist mega cool – aber auch etwas unwirklich». Und Rahel ergänzt: «Wir sind noch nicht so ausgelassen wie auch schon. Aber das kommt noch!»

Fertig mit «herumeiern»: Daniela und Rahel aus Luzern. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

Wahrlich ein Eiertanz: Corona und Fasnacht. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

08:39 Uhr

Rund 16’000 Leute (3000 mehr als noch 2020) feierten ab 5 Uhr in Luzern den Start der Luzerner Fasnacht – und das «sehr friedlich», wie es bei der Luzerner Polizei auf Anfrage heisst.

08:24 Uhr

Nach der Tagwache ziehen die Guuggenmusiken durch die Luzerner Altstadt. Nach einem Jahr Aussetzen ist am Donnerstagmorgen um Punkt 5 Uhr mit dem Urknall in Luzern die Fasnacht erwacht. Dass es dieses Jahr eine Luzerner Fasnacht im normalen Umfang gibt, ist zwar erst seit dem Ende der Corona-Massnahmen definitiv. Die Fasnachtsgruppen hatten aber damit gerechnet und Vorbereitungen getroffen.

Es «schränzt» in den Gassen Luzerns: Zahlreiche Guuggenmusigen sind seit dem Urknall unterwegs. Video: Keystone/SDA (Luzern, 24. Februar 2022)

08:19 Uhr

Was war da schon wieder los? Wenige Stunden nach dem Fötzeliräge ist der Kapellplatz in der Luzerner Altstadt fast menschenleer. Wie es scheint, stillen im Moment wohl so einige ihren «Fasnachtshunger».

Der Kapellplatz rund drei Stunden nach dem Urknall und Fötzeliräge. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

08:10 Uhr

Nach dem traditionellen Frühstück mischen sich Fritschi, Fritschene und ihre Familie sowie Fritschivater und Zunftmeister Viktor M. Giopp, Zunftrat, Zunftgrenadiere, die Historische Zunftgruppe, das Umzugskomitee mit den Ehrengästen Philipp Oswald Welti, Zunftmeister der Zunft zur Waag, Zürich, Daniel Salzmann, CEO Luzerner Kantonalbank, und Andreas Ruch, Inhaber der Ruch AG und Präsident der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ) «unters Volk».

Sie sind Teil des Fritschizugs von rund 200 Personen, der - begleitet von einer Tambourengruppe - Fasnachtsgruppierungen besucht. Der Fritschizug beruft sich auf eine alte Tradition. Schon früher wurde Bruder Fritschi mit Bannern, Trommeln und Pfeifen durch die Stadt geführt. Mitgetragen wird - wie schon damals - der mit Wein gefüllte Fritschi-Kopf, aus dem ausgeschenkt wird.

Kein Wunder, freut sich Fritschivater und Zunftmeister Viktor M. Giopp besonders über den Ehrentag seiner Zunft:

Unsere Kollegen von Tele 1 haben den Fritschivater am Morgen der Tagwache begleitet. Video: PilatusToday

08:03 Uhr

Gelebte Kreativität: Die Luzerner Fasnacht zeichnet sich durch ihre vielfältigen Sujets und «Grende» aus. Auch Guuggenmusigen legen Wert auf Individualität – keiner soll wie der andere aussehen.

Ivan und Monika, beide 52, aus Kriens, haben «Vögel öbercho» – und zwar wegen dem vielen (Fasnachts-) Verzichten und den vielen Coronavorschriften. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

«Maske ist in Ordnung, aber es kommt darauf an, welche»: Ivan und Monika aus Kriens mit ihrem von der Pandemie inspirierten Sujet. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

07:48 Uhr

«Es braucht einen Moment, um all die Eindrücke zu verarbeiten»: Fritschivater Viktor M. Giopp ist am heutigen Schmutzigen Donnerstag ein gefragter Mann. Für ein kleines Interview mit unserer Fasnachtsreporterin hat sich der Zunftmeister der Zunft zu Safran trotzdem gerne schnell Zeit genommen:

«Unglaublich, wunderschön, einmalig»: Fritschivater Viktor M. Giopp im Interview. Video: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

Mehr über Viktor M. Giopp lesen Sie im grossen Porträt:

07:36 Uhr

Fritschi-Zmorge: Nach dem Urknall, dem Fötzeliräge und dem Orangenauswerfen geniesst Fritschivater Viktor M. Giopp zusammen mit der ganzen Fritschifamilie, seinen Gästen und Zünftlern eine kleine Stärkung in der Kornschütte.

Fritschivater Viktor M. Giopp (zweiter von links) mit Gefolge beim Fritschi-Zmorge in der Kornschütte. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

07:09 Uhr

Der Fötzeliräge über dem Kapellplatz mal aus einer anderen Perspektive: Im Joseph-Willmann-Haus an der Hans-Holbein-Gasse 2 wohnen die Ehrengäste der Zunft zu Safran dem Geschehen auf dem Kapellplatz bei.

Blick aus dem Salon des Joseph-Willmann-Hauses auf den Kapellplatz. Video: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

«Brüelee!» - und wer etwas Glück hat, ergattert sich eine Orange. Video: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

07:00 Uhr

Soundtrack der Fasnacht: Überall gibt’s Guuggenmusig.

Guuggenmusig Rüssfrösch mit dem «Sempacher» - einem der Luzerner Fasnacht. Video: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

06:35 Uhr

Grossandrang rund um die Rathaustreppe in der Luzerner Altstadt: Dieser Ort ist bei Guuggen und Fasnächtlern gleichermassen beliebt.

Schauplatz Rathaustreppe: Die Guuggenmusig Blattlüüs spielt auf. Bild: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

06:28 Uhr

Auch an anderen Orten in der Zentralschweiz startete heute Morgen früh die Fasnacht. So etwa in Willisau:

Zunftmeister Stephan Kneubühler und seine Frau Madeleine kurz vor dem Urknall um 6 Uhr. Leserbild (Willisau, 24. Februar 2022)

Die Enzilochmanne im Städtli. Leserbild (Willisau, 24. Februar 2022)

Währenddessen in einem Trolleybus der Verkehrsbetriebe Luzern:

Ob dieser Fahrgast ein gültiges Ticket hat? Leserbild

06:06 Uhr

Eine Stadt im Ausnahmezustand: So schön war der Start in die Lozärner Fasnacht 2022!

Urknall und Fötzeliräge 2022. Video: PilatusToday

«Brüeleee!»: Der Zunftnarr der Zunft zu Safran an der Fritschi-Tagwache. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022)

Das Warten hat ein Ende: Fasnächtler an der Fritschi-Tagwache auf dem Kapellplatz. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022)

Im Fötzeli-Gestöber: Der Zunftnarr der Zunft zu Safran an der Fritschi-Tagwache. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 24. Februar 2022)

Bad in der Menge – und im Fötzeliräge: Bruder Fritschi mit seiner Fritschene (rechts) und dem Zunftnarr (links). Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 24. Februar 2022)

Zunftnarr, Bruder Fritschi und Fritschene (von links) winken der Menge zu. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 24. Februar 2022)

Der Zunftnarr in Ekstase. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 24. Februar 2022)

05:52 Uhr

Das kalte Wetter sorgt für einen besonders roten Hahnenkamm. Oder war das etwa der Kafi?

«Ungewohnt, dass so viele Leute auf einem Haufen sind»: Astrid, Sarina und Jessica aus dem Freiamt haben ihre Kostüme selber gemacht. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

05:42 Uhr

Es «schränzt» in der ganzen Stadt: Unzählige Guuggen ziehen durch die Gassen und verleihen der Luzerner Fasnacht ihren ganz typischen Sound.

Schauplatz Rathaustreppe. Webcam: PilatusToday

Fasnächtliches Treiben rund um die Rathaustreppe. Leserbild: Maya von Moos

05:23 Uhr

«Ond das esch ne – de Fötzeliräge 2022!» Kurz nach der Ankunft der Fritschifamilie auf dem gleichnamigen Brunnen wird der «Fötzeliräge» gezündet. Ein Gestöber aus Millionen Papierschnipsel sorgt auf dem Kapellplatz für die richtige Atmosphäre zum Auftakt in die «fünfte Jahreszeit».

Es regnet «Fötzeli»: Papierschnipsel, so weit das Auge reicht. Bild: Screenshot Tele1

05:18 Uhr

Der Urknall im Video von unseren Kollegen von PilatusToday:

Pünktlich um 5 Uhr ging es los – mit dem Urknall über dem Luzerner Seebecken. Video: PilatusToday

05:12 Uhr

Es dauert wohl nicht mehr lange bis zum Fötzeliräge.

Blick auf den rappelvollen Kapellplatz. Bild: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

Ob farbig oder «gförchig»: Bei den Sujets sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Grimmige Gestalten ziehen durch die Gassen. Hier Priska aus Wollerau mit einem Grend aus ihrem Fundus. Bild: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

05:07 Uhr

Zum Urknall haben sich viele Tausend angefressene Fasnächtler auf dem Kapellplatz in der Luzerner Altstadt versammelt. Dementsprechend länger geht es, bis die Fritschifamilie bis zum gleichnamigen Brunnen kommt und der Fötzeliräge gezündet wird.

Bruder Fritschi und seine Fritschene bahnen sich den Weg durch die Menge auf dem Luzerner Kapellplatz. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 24. Februar 2022)

Luzern im Ausnahmezustand: Tausende Fasnächtler fieberten auf dem Kapellplatz der Fasnacht entgegen. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

Auf dem Kapellplatz wartet man sehnlichst auf die Ankunft von Bruder Fritschi mit seinem Gefolge, die noch mit dem Nauen unterwegs sind. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

05:02 Uhr

Die Luzerner Fasnacht ist eröffnet! Pünktlich um 5 Uhr ging es los – mit dem Urknall über dem Luzerner Seebecken. Überall in der Luzerner Altstadt schränzen jetzt die Guuggenmusigen.

Der Urknall 2022: Um 05:00 Uhr hat die Luzerner Fasnacht begonnen. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 24. Februar 2022)

04:55 Uhr

Wenige Minuten vor dem Urknall gibt es auf dem Kapellplatz fast kein Durchkommen mehr. Als das Licht ausgeht, geht ein Raunen und Pfiffe durch die Fasnächtler. Die Vorfreude steigt ins Unermessliche!

Die Ruhe vor dem Sturm. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

04:49 Uhr

Ein paar interessante Fakten zur Fritschi-Tagwache mit Urknall und Fötzeliräge:

300 Telefonbücher werden jedes Jahr zu 210 kg Fötzeli verarbeitet. 6,3 Millionen Fötzeli regnen beim Orangengewitter auf den Kapellplatz. Die Zündung erfolgt elektrisch. Um eine Klumpenbildung zu verhindern werden die Fötzeli mit Talgpuder behandelt. Dies ist ebenfalls eine Aufgabe der Neuzünftler.

werden jedes Jahr zu verarbeitet. regnen beim Orangengewitter auf den Kapellplatz. Die Zündung erfolgt elektrisch. Um eine Klumpenbildung zu verhindern werden die Fötzeli mit Talgpuder behandelt. Dies ist ebenfalls eine Aufgabe der Neuzünftler. 1’000 kg Orangen , die anlässlich des Orangengewitters auf dem Kapellplatz beim Fritschibrunnen, auf dem Fritschi-Zug und natürlich am Nachmittag auf dem Fritschi-Umzug des LFK verteilt werden.

, die anlässlich des Orangengewitters auf dem Kapellplatz beim Fritschibrunnen, auf dem Fritschi-Zug und natürlich am Nachmittag auf dem Fritschi-Umzug des LFK verteilt werden. 13’600 Willisauer-Ringli, die zusammen mit den Orangen verteilt werden.

die zusammen mit den Orangen verteilt werden. 200 beteiligte Personen in den unterschiedlichsten Rollen, angefangen beim Fritschivater, über die Fritschifamilie, welche von Neuzünftlern dargestellt wird, bis zu den zahlreichen Helfern im Hintergrund.

Aufbau Fötzeliräge: Rund sechs Millionen Fötzeli regnen am Schmudo auf die Fasnächtler hinunter. Das will gut vorbereitet sein. Video: Tele 1

Auch hinter dem Urknall und dem Transport der Fritschifamilie mit dem Nauen über das Luzerner Seebecken steckt viel Arbeit. Video: Tele 1

04:45 Uhr

Im Rahmen eines Spezialprogramms sendet das Zentralschweizer Fernsehen Tele 1 live aus Luzern und Stans. Die ganze Livesendung können Sie hier nachschauen:

Live aus Luzern und Stans: Die ganze Sendung zum Start in die Fasnacht 2022. Video: Tele1

04:38 Uhr

Rund eine halbe Stunde vor dem Urknall haben sich auf dem Kapellplatz in der Luzerner Altstadt bereits die ersten Fasnächtler versammelt.

Der Kapellplatz füllt sich. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

Jedes Jahr an der Luzerner Fasnacht: Familie Hilti aus Littau. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

Noelia aus Schötz ist zum 2. Mal an der Tagwache. Sie ist um 2.45 Uhr aufgestanden. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

Auch die Polizei ist präsent. Bild: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

04:35 Uhr

Das Wetter ist der Fasnacht heute gut gesinnt: Es bleibt trocken, die Temperaturen in Luzern liegen derzeit um den Gefrierpunkt. Am Nachmittag steigt das Quecksilber auf 10 bis 12 Grad. Hier geht es zum ausführlichen Wetterbericht für die Fasnacht 2022.

Sieht nicht schlecht aus: Die Wetterprognose für die Lozärner Fasnacht 2022. Screenshot: meteonews.ch

04:32 Uhr

Die Stadt Luzern erwacht. Einige Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sind bereits unterwegs zum Kapellplatz, wie ein Blick auf die Webcam unserer Kollegen von Radio Pilatus zeigt.

Blick auf die Rathaustreppe in der Luzerner Altstadt. Webcam: PilatusToday

04:29 Uhr

Um 5 Uhr hat das Warten ein Ende. Mit dem Urknall über Luzerner Seebecken beginnt die langersehnte «fünfte Jahreszeit». Aus der Dunkelheit nähert sich auf einem festlich geschmückten Nauen Bruder Fritschi, seine Familie und sein Gefolge.

Mit dem Urknall und der Fritschi-Tagwache beginnt die Luzerner Fasnacht. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2020)

Unter stürmischem Beifall begibt sich die Fritschifamilie dann zum gleichnamigen Brunnen auf dem Kapellplatz. Unter anhaltendem «Fötzeliräge» werfen Bruder Fritschi und sein Gefolge dort den Fasnächtlern Orangen zu.

04:25 Uhr

Bereits gestern Abend ist mit dem Eintrommeln die Fasnacht in Altdorf und Schattdorf eröffnet worden. Die Erleichterung war spür- und hörbar. In Altdorf kamen so viele Teilnehmer wie noch nie.

Impressionen vom Eintrommeln in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022)

Clowns ziehen durch Schattdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022)

04:15 Uhr

Herzlich willkommen auf unserem Liveticker zum Auftakt der Luzerner Fasnacht 2022! Vom morgendlichen Urknall über den grossen Fritschi-Umzug am Nachmittag bis hin zum farbigen Treiben in den Gassen am Abend – wir halten Sie hier stets auf dem Laufenden.

Dieses Jahr wieder ohne Maske: Bruder Fritschi und seine Fritschene sind nach dem coronabedingten Aussetzer vom Vorjahr bereit für die Fasnacht 2022. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 4. Februar 2021)