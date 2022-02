Fasnacht 2022: Güdismontag in Luzern & Zentralschweiz

Fasnacht 2022 Der Güdismontag im Liveticker: Der grosse Häsli-Report ++ Umzüge in der ganzen Zentralschweiz Der Güdismontag ist der Tag der Wey-Zunft. Verfolgen Sie den Tag in unserem Ticker. 28.02.2022, 16.02 Uhr

Mit der Wey-Tagwache startete die Luzerner Fasnacht in die nächste Runde. Der Güdismontag steht traditionell im Zeichen der Wey-Zunft , der jüngsten der Luzerner Fasnachtsgesellschaften.

steht traditionell im Zeichen der , der jüngsten der Luzerner Fasnachtsgesellschaften. Mit dem Orangenverteilen durch den Zunftmeister und seinem Gefolge und dem morgendlichen Monsterkonzert auf dem Kapellplatz erlebte die Luzerner Fasnacht ihre nächsten Höhepunkte. Rund 4000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler kamen zur Tagwache, zirka 1000 mehr als noch 2020.

durch den Zunftmeister und seinem Gefolge und dem morgendlichen Monsterkonzert auf dem Kapellplatz erlebte die Luzerner Fasnacht ihre nächsten Höhepunkte. Rund 4000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler kamen zur Tagwache, zirka 1000 mehr als noch 2020. Am Nachmittag folgte der grosse Wey-Umzug mit knapp 40 Nummern.

Die Luzerner Fasnacht dauert noch bis zum Aschermittwoch. Am Güdisdienstag folgt mit dem Monstercorso der nächste – und letzte – Höhepunkt der Luzerner Fasnacht.

16:29 Uhr – Minigolf-Parcours mitten in der Altstadt

«Löckelos» - oder fast lückenlos: Seit 23 Jahren geht die gleichnamige Krienser Gruppe an die Fasnacht. Dieses Jahr sind sie als Minigolfclub unterwegs und haben das passende Equipment für Spiel und Spass dabei.

Minigolf mitten in der Stadt Luzern: Nichts ist unmöglich. Video: Salome Erni (Luzern, 28. Februar 2022)

Der Container der Bahn 18 dient dabei auch als Bar – irgendwie muss ja das Bier mitkommen. Ersatzbälle hat er noch einige dabei, verrät der Präsident des Clubs: «Der Verlust wird grösser, je später es wird.»

Einlochen wird schwieriger, je länger der Tag dauert: Der Container der Bahn 18 dient auch als Bar des Minigolf-Clubs «Löckelos». Bild: Salome Erni (Luzern, 28. Februar 2022)

16:07 Uhr

In diesen Minuten ist in der Stadt Luzern der Wey-Umzug zu Ende gegangen - bei königlich schönem Wetter. 😎 Und weiter geht die Strassenfasnacht bis tief in die frühen Morgenstunden des Güdisdienstag!🥳

Es lebe der König, die Königin und die wilden Umzugsnummern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022)

16:05 Uhr

Impressionen vom Mauterser Mäntig mit Monsterkonzert und Beizlifasnacht:

Der Motterirat Malters mit Obermotteri Maurus Lustenberger (rechts). Bild: Sandra Monika Ziegler (Malters, 28. Februar 2022)

Der Malterser Dorfplatz füllte sich schon vor der offiziellen Eröffnung. Bild: Sandra Monika Ziegler (Malters, 28. Februar 2022)

16:00 Uhr

Beim Eingang der Zuger Altstadt haben sich schon zahlreiche Eltern mit ihrem gespannt wartenden kostümierten Nachwuchs für den Greth-Schell Umzug versammelt.

Für Getränke ist vor dem Greth-Schell-Brunnen bereits gesorgt. Ab 16 Uhr tanzen dann die sagenumwobenen Figuren Greth Schell mit ihren 7 Löli durch die Zuger Altstadt. Bild: Nils Rogenmoser (Zug, 28. Februar 2022)

15:40 Uhr – Der grosse Häsli-Report

Vor einigen Jahren waren sie inflationär, nun hatte unsere Fasnachtsreporterin Salome Erni alle Mühe, die bunten Häsli aufzustöbern. Offenbar (und glücklicherweise) führte die spontane Fasnacht nicht dazu, dass alle ihre bunten Tierli-Kostüme aus dem Schrank holten. Aber es gibt sie eben doch noch:

Familie Fuchs ist – entgegen ihrem Namen – als Hasen-Horde unterwegs. Die Kostüme seien vor sechs Jahren gekauft worden um frischverliebt im Partnerkostüm unterwegs sein zu können. In der Zwischenzeit wurden sie auch schon an Ostern hervorgeholt, sagt Vater Thomas. Bild: Salome Erni (Luzern, 28. Februar 2022)

Auch Maja ist als Häsli unterwegs: «Ich trage die Kostüme meiner Kinder nach», sagt sie und lacht. Einfach praktisch. Bild: Salome Erni (Luzern, 28. Februar 2022)

Dario griff ebenfalls zum Plüsch-Dress – zu wenig Vorbereitungszeit, sagt er. Also kein Fasnächtler? Doch, meint er und schmunzelt, aber ein Monat reiche dafür nicht. Bild: Salome Erni (Luzern, 28. Februar 2022)

15:29 Uhr

Das wünschen wir Ihnen auch, liebe Leserinnen und Leser! 🥳

… wünscht das Restaurant Alpchalet. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

15:26 Uhr

Heute kein Durchkommen: Die Chrööschpöntler Luzern nutzten die Zeit vor dem Umzug:

Heute zählen die Chrööschpönter 14 Mitglieder, bei der Gründung waren sie 100. Video: Salome Erni (Luzern, 28. Februar 2022)

Den Tag starteten die Musikanten mit einem Apéro - schliesslich feierten sie letztes Jahr ihren 50. Geburtstag.

Seit dem Gründungsjahr dabei ist Hugo (Mitte): «Ich startete mit Zwanzig. Heute fühle ich mich gleich alt, nur mit mehr Erfahrung». Bild: Salome Erni (Luzern, 28. Februar 2022)

15:15 Uhr

Die Luzerner Fasnacht ist alles andere als «wääähhh»! 😋

Diese Schleckmäuler ziehen durch die Gassen. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

15:09 Uhr

Der Umzug in Stans ist beendet. Jetzt geht die Kinderfasnacht auf dem Dorfplatz weiter mit verschiedenen Guuggenmusigen.

Nicht nur für Nachwuchsfasnächtler: Auf dem Stanser Dorfplatz ist die Kinderfasnacht im Gange. Bild: Matthias Piazza (Stans, 28. Februar 2022)

14:43 Uhr

In der Stadt Luzern ist der Wey-Umzug in vollem Gange. Mittlerweile sind die ersten Umzugsnummern bereits am Ende der Strecke angelangt.

Der Wey-Frosch biegt in die Winkelriedstrasse ein. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

14:32 Uhr

Es «schränzt» auch in der Nidwaldner Fasnachtshochburg. Der Umzug an der Stanser Kinderfasnacht hat gerade begonnen, angeführt von den Chälti-Sägler Stans:

Die Stanser Guuggenmusig Chälti-Sägler feierte 2021 ihr 30-Jahre-Jubiläum. Bild: Matthias Piazza (Stans, 28. Februar 2022)

Und so klingen die Chälti-Sägler.

14:35 Uhr

Derweil feiert die Guuggenmusig Höhläguugger Vitznau ihren 50. Geburtstag – natürlich zuhause vor heimischem Publikum.

Die Höhläguugger Vitznau defilieren am heimischen Publikum vorbei. Bild: Dominik Weingartner (Vitznau, 28. Februar 2022)

Ein runder Geburtstag und ein grosses Jubiläum: Die Höhläguugger Vitznau feiern ihr 50-jähriges Bestehen. Bild: Dominik Weingartner (Vitznau, 28. Februar 2022)

14:26 Uhr

Eitel Sonnenschein, Temperaturen über dem Gefrierpunkt – perfekte Wetterbedingungen für die Lozärner Fasnacht! Mittlerweile liegen die Temperaturen bei rund 8 Grad Celsius. Dementsprechend viel Publikum verfolgt den Wey-Umzug. An der Tagwache auf dem Kapellplatz herrschten noch frostige -3 Grad. Und die Wetteraussichten bleiben vielversprechend. Hier geht es zum aktuellen Wetterbericht von Meteonews.

Der Wey-Frosch beim Überqueren der Seebrücke. Screenshot: Webcam Luzern Tourismus (Luzern, 28. Februar 2022)

14:12 Uhr

Mittlerweile ist der Fasnachtsumzug in Alosen im Kanton Zug zu Ende gegangen. Mit dem Päckliwagen ist der 15. und letzte Wagen in den Alösler Güdelmontagsumzug gestartet.

Pausenstimmung in Alosen: Der letzte Umzugswagen beim Start. Bild: Kilian Küttel (Alosen, 28. Februar 2022)

Nebst einer Hommage an den Meistertitel des EV Zugs hatten die Umzugswagen etwa Verkehrsmessungen Richtung Morgarten oder das 150-Jahr-Jubiläum der Rigi Bahnen zum Thema.

150-Jahr-Jubiläum der Rigi Bahnen. Bild: Kilian Küttel (Alosen, 28. Februar 2022)

Der Umzug führt nun weiter nach Oberalosen, wo die Wagen wenden und die Hunderten Zuschauerinnen und Zuschauern am Strassenrand erneut passieren werden. Nach Umzugsende ist das Bühnenspiel des Legorenrats angesagt.

13:45 Uhr

Der Güdismäntig ist der Tag mit dem zweiten grossen Fasnachtsumzugs in der Stadt Luzern. Am Wey-Umzug nehmen 39 offizielle Nummern teil, angeführt wird der Tross vom Wey-Frosch. Hier geht es zum detaillierten Umzugsprogramm.

13:36 Uhr

Um 14:00 Uhr startet in der Stadt Luzern der grosse Wey-Umzug. Das Schweizer Radio und Fernsehen SRF überträgt den Anlass live:

Dieses Jahr moderieren die ehemalige Tele 1 - Frau Fabienne Bamert und der Stadtluzerner Journalist Samuel Deubelbeiss für das SRF den Umzug der Wey-Zunft.

Das SRF-Fasnachtsduo: Fabienne Bamert und Samuel Deubelbeiss Bild: SRF/Oscar Alessio

13:35 Uhr

Die Zuschauerinnen und Zuschauer sammeln sich bereits entlang der Umzugsstrecke in Luzern:

Die Zuschauer warten auf den Umzug in der Stadt Luzern. Um 14 Uhr geht's los. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

13:30 Uhr

Die Kabinen entlang der Umzugsstrecke in der Stadt Luzern stehen bereit. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

In Luzern sind die Vorbereitungen für die SRF-Übertragungen schon seit dem Vormittag in vollem Gang.

Das Equipment wurde mit Lastwagen nach Luzern gebracht. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

13:25 Uhr

In Alosen sind die ersten Nummern auf der Strecke, die Sujets der verschiedenen Gruppen sind gewohnt bissig. So machte sich etwa eine Nummer über die Havarie der Evergiven im Suezkanal lustig.

Havarie der Evergiven in Alosen. Bild: Kilian Küttel (Alosen, 28. Februar 2022)

Die Fasnachtsgesellschaft Alosen rechnete mit 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Diese Erwartung dürfte übertroffen werden, auf beiden Seiten der Strasse stehen mehrere Reihen Leute, alleine vor der Garage Meier sind es rund 150 Personen.

Die Zuschauer erschienen zahlreich zum Umzug Bild: Kilian Küttel (Alosen, 28. Februar 2022)

13:23 Uhr

Unter der Egg in wird es mittlerweile eng:

Die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler lauschen den Guuggenmusigen. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

13:20 Uhr

Hier begeistern die Tropeblocher die Zuhörerinnen und Zuhörer:

Tropeblocher spielen am Güdismontag in der Stadt Luzern Video: Fabienne Mühlemann

13:11 Uhr

Er führt einen imposanten Grend spazieren:

Der Tambourmajor der Träumeler Musig Ebikon als Drache. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

12:53 Uhr

Die Beachband sorgt für Stimmung. Video: Kilian Küttel (Alosen, 28. Februar 2022)

Kaiserwetter in Alosen: In wenigen Minuten startet der Güdelmontags-Umzug an der Alösler Fasnacht. Tiger, Bären, Marienkäfer und Globi in mehrfacher Ausführung versammeln sich im Dorf. Kurz vor seinem letzten Umzug als Legorenvater sagt Marco Meier, man erwarte an die 1'000 Besucherinnen und Besucher.

Im Dorf versammeln sich die Fasnachtsbegeisterten. Bild: Kilian Küttel (Alosen, 28. Februar 2022)

12:22 Uhr

Vor dem Mittag musste die Feuerwehr zum Hotel Schweizerhof ausrücken, denn einem Grend auf der Palme war die Fasnacht wohl zu heiss:

Flammen und Rauch steigen aus einer Palme vor dem Hotel Schweizerhof auf. Video: Leserreporter

Flammen züngeln aus der Palme mit Grend vor dem Hotel Schweizerhof. Bild: Leserreporter (Luzern, 28. Februar 2022) Rauchschwaden steigen auf. Bild: Leserreporter (Luzern, 28. Februar 2022) Palme und Grend sind verkohlt, die Feuerwehr sichert ab. Bild: Leserreporter (Luzern, 28. Februar 2022)

Fasnächtler und Fasnächtlerinnen sowie Personal des Hotel Schweizerhofs konnten den Brand löschen. Die Feuerwehr traf daraufhin vor Ort ein und sichert nun ab. Wie es zum Brand kam, war zunächst noch nicht bekannt. Die Palme habe wohl jemand angezündet, sagt Hoteldirektor Clemens Hunziker. Das sei im Sommer 2013 beim Blue Balls Festival schon vorgekommen.

12:16 Uhr

Sie sind verteilt über die ganze Altstadt Luzern auch heute am Güdismontag zu sehen: Die Theater der verschiedenen Fasnachtsgruppen – mit Sofia Loren, dem Nachfolger von James Bond und dem Luzerner Tourismusdirektor Marcel Perren:

12:05 Uhr

Danke! Viele Leserinnen und Leser senden uns ihre Schnappschüsse von der Fasnacht aus der Zentralschweiz – schaurig schön oder farbenfroh:

11:53 Uhr

Schränzende Bläserklänge, Paukenschläge und packender Rhythmus – natürlich gibt es auch die traditionellen Fasnachtstöne zu hören:

Der Livestream direkt von der Webcam bei Rathaustreppe Livestream: Tele 1 / PilatusToday

11:44 Uhr

Umringt von von Pharaonen, Clowns und Guuggenmusigen – so startete der Wey-Zunftmeister an der Tagwache in den Güdismontag. Er sei immer optimistisch gebliebem, dass die Fasnacht stattfinden könne, sagt er. Wie er sich den weiteren Tag vorstellt? So:

11:33 Uhr

An der Fasnacht läuft ausschliesslich Guuggenmusig- und Schlagersound? Diese Band beweist das Gegenteil:

Konzert an der Reuss am Güdismontag: Der Saxophonist gibt bei seinem Solo alles. Video: Fabienne Mühlemann

11:13 Uhr

Mittlerweile ist in den Gassen und auf den Plätzen in Luzern wieder mehr los als direkt nach der Tagwache. Die Sonne scheint und die Temperatur ist mittlerweile auf über 1.5 Grad geklettert.

Die Strassen und Plätze in der Stadt Luzern füllen sich wieder mit Fasnachtsbegeisterten. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

11:06 Uhr

Auf dem Weinmarkt lauschen der Zunftmeister und sein Weibel den Guuggenmusikklängen:

Zunftmeister Christian Amstutz und der Weibel verfolgen vom Wagen aus das fasnächtliche Treiben. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

Und dann gehts mit dem Gefährt weiter:

Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

10:49 Uhr

Skandal an der Lozärner Fasnacht: YB-Fans gesichtet! Die Geister-Meister 2020 feiern ihren Herzensklub nochmals, weil damals Zuschauende beim Gewinn des Titels nicht erlaubt waren. Mittlerweile leben die beiden in der Ostschweiz, an die Lozärner Fasnacht zieht es sie trotzdem.

Gespenstische Gestalten? Zwei «YB-Geister-Meister» spuken durch Luzerner Gassen. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

10:29 Uhr

Sie sind ein begehrtes Foto-Sujet an dieser Fasnacht und posieren gerne: Der Sonnengott und Papageno aus der Zauberflöte. Die beiden haben sich vor mehreren Jahren an der Fasnacht kennen gelernt. Nun sind sie aus dem Kanton Zug angereist.

«Aber wir sind Heimweh-Luzerner!»

In ihre Kostüme haben sie viel Arbeit gesteckt: Der Sonnengott und Papageno aus der Zauberflöte. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

09:54 Uhr

Ihre Blumen scheinen den Frost gut überstanden zu haben:

Bei ihnen ist schon der Frühling erwacht: die Schnäggebörger Lozärn. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

Bei den Schnäggebörger Lozärn blühen und spriessen nicht nur die Fasnachtsgedanken aus den Köpfen, sondern auch Blumen aus den Töpfen. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

09:34 Uhr

Hier gibt es Kaffee und für die Trinkfesten auch Glühbier:

Die Crew von Bierliebe&Friends ist bereit für den grossen Ansturm. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

09:16 Uhr

Was wäre die Fasnacht ohne Guuggenmusigen? Und ohne ihre jeweiligen Tambis? Alle tanzen nach ihrer Pfeife. Was muss ein Tambourmajor oder eine Tambourmajorin können? Wir haben sechs Luzerner Tambis gefragt:

08:58 Uhr

Nach ihrem Auftritt ziehen die Leuechotzeler von dannen:

Allen voran der Tambi. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

08:55 Uhr

Auf der Rathaustreppe spielen die Leuechotzeler Lozärn. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

08:46 Uhr

Hennes und sieben weitere Freunde haben vor über 40 Jahren den Chrüüterclub Luzern gegründet. Es seien immer noch die gleichen Mitglieder dabei. Ihr Motto und Kostüm: «Der Schällebaum».

An diesem Sujet hat der Chrüüterclob Luzern drei lustige Abende lang gebastelt: «Auch die Vorbereitung gehört zur Fasnacht». Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

08:27 Uhr

Die Schwestern Bea und Gisela kommen jedes Jahr in die Stadt Luzern zurück an die Fasnacht, auch wenn die eine nun im Aargau und die andere in Uffikon wohnt.

«Wir haben es einfach im Blut, schon seit wir klein waren!»

Das Motto der beiden Schwestern: Inuit. Dabei bleibt ihnen hoffentlich auch schön warm. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

08:15 Uhr

Langsam wärmt die Sonne die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler etwas auf. Das Thermometer misst in Luzern gegen 8 Uhr am Morgen aber gemäss Meteonews immer noch Minustemperaturen an (-2.6 Grad).

Idyllische Szenerie an der Reuss am Güdismontag Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

08:01 Uhr

Die Familie wollte eigentlich noch einen «Frozen»-Wagen bauen, dafür blieb aber keine Zeit mehr. Frostig sieht es auch ohne aus. Für den Elch-Grend haben sie rund zehn Stunden gebraucht.

Familie Rudin aus Obernau mit dem Thema «Frozen» Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

07:56 Uhr

Mit kleinen Gefährten ist man an der Fasnacht in Luzern gut unterwegs:

Hier hat ein kleiner «Herbie» parkiert. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

Im Putschi-Auto fährt es sich schneller und bequemer als zu Fuss. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

07:36 Uhr

Mittlerweile ist es hell – und der Platz wie leergefegt, abgesehen von den grünen und gelben Schlangen:

Ob alle gerade beim Frühstück sind? Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

Hier gibt es bereits am Morgen Glühwein oder Kafi Huerenaff – na dann Prost! Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

07:32 Uhr

Die besten Bilder unserer Fasnachtsfotografen vom frühen Güdismontag:

Mit Wey-Zunftmeister Christian Amstutz und Gattin beim Orangen auswerfen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022)) Die Müsali-Musig Luzern im Anmarsch. Dominik Wunderli (luzern, 28.02.2022) Wey-Zunftmeister Christian Amstutz bei der Wey-Tagwache. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Guuggenmusig-Sound von der Müsali-Musig am frühen Morgen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Es gab viele verschiedene Sujets zu bestaunen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Wey-Zunftmeister Christian Amstutz und seine Partnerin Marie Therese Sütterle. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Kreativität wird an der Luzerner Fasnacht gross geschrieben. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Die Chatzemusig Lozärn. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Rund 4’000 Personen besuchten die Wey-Tagwache. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Wey-Tagwache auf dem Kapellplatz in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Frosch ist Trumpf am Güdismäntig. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Vornehm blass, die Blasmusik auf dem Kapellplatz. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Karo kommt wohl wieder in Mode. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Die aufgeweckten Luzerner HüGü-Schränzer. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28.02.2022) Da hat der Wey-Frosch aber Freude: die Rüssfrösch spielen auf dem Kapellplatz. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28.02.2022) Aller guten Dinge sind drei: Die Müsali-Musig zum dritten Mal. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28.02.2022) Und wer ist das? Ein Guugger, so viel steht fest. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28.02.2022) Die altehrwürdige Bohème-Musig. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28.02.2022) Es guuggt und guuggt und guuggt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28.02.2022) Ein Mexikaner am Güdismontag! Dabei ist doch am Freitag Fajita-Tag. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28.02.2022) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28.02.2022)

07:25 Uhr

07:17 Uhr

«Falls Sie heute noch nicht ganz so früh auf den Beinen waren: Hier finden Sie nochmal das Interview voller Vorfreude mit Christian Amstutz, dem Zunftmeister der Wey-Zunft:

«Wir sind seit dem zweiten Januar voll im Fasnachtstrubel. Ich freue mich auf den ganzen Tag heute: Einfach auf der Wolke schweben, ein paar Zentimeter über dem Boden!»

Wey-Zunftmeister im Interview Video: Nathalie Ehrenzweig und Fabienne Mühlemann

07:08 Uhr

Die Fasnacht hält erneut Einzug – erste Eindrücke der Wey-Tagwache

Wey-Tagwache Video: PilatusToday / Radio Pilatus (Luzern, 28. Februar 2022)

07:05 Uhr

Rund 4'000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler zählte die Luzerner Polizei am frühen Güdismontag in der Stadt Luzern. Das sind rund 1'000 mehr als vor zwei Jahren. Die Stimmung sei friedlich gewesen und es sei zu «keinem nennenswerten Zwischenfall» gekommen.

Am Rüüdigen Samstag waren gemäss der Luzerner Polizei tagsüber schätzungsweise rund 40'000 Fasnachtsbegeisterte in der Stadt unterwegs. Am Abend zählte die Polizei rund 18'000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler. Die Nacht auf Sonntag sei verhältnismässig ruhig verlaufen, grössere Auseinandersetzung hätten verhindert werden können, weil die Polizei stark präsent war.

Die Fasnachtsveranstaltungen im Kanton Luzern von Freitag bis Sonntagmorgen seien grundsätzlich friedlich verlaufen.

07:01 Uhr

Die erste Guuggenmusig, die bei der Wey-Tagwache auf dem Platz eintrifft:

Alti Garde Lozärn an der Wey-Tagwache Video: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

06:44 Uhr

Ganz so kalt wie auf der Glattalp ist es in Luzern zwar nicht, mit rund -3 Grad aber dennoch frostig.

06:33 Uhr

Der Tambourmajor der Müsali-Musig führt die Guuggenmusig in die Wey-Tagwache. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

06:30 Uhr

Das traditionelle Auswerfen der Orangen darf natürlich nicht fehlen:

Wer will eine Orange? Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

06:27 Uhr

Gfürchiges Wesen am Morgen: Luzifer ist ursprünglich aus dem Wallis und wohnt seit 10 Jahren in Luzern. «Ich freue mich, dass die Fasnacht wieder möglich ist», sagt er.

Luzifer war jeden Tag an der Fasnacht. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

06:05 Uhr

Auf dem Kapellplatz sind zahlreiche Fasnächtlerinnen und Fasnächtler zur Wey-Tagwache versammelt. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

Nun geht es richtig los, Luftschlangen fliegen durch die Luft. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

Die Chatzemusig Lozärn Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

06:03 Uhr

Wagen der Wey-Zunft Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

05:58Uhr

Die Guuggenmusigen treffen ein, die Alti Garde Lozärn marschiert voraus:

Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

05:53 Uhr

Sie haben mit Basteln begonnen, als klar war, dass die Fasnacht stattfinden kann. Da haben sie wohl den Turbo gezündet:

Familie Rohr aus Luzern als trauernde Clowns. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

05:46 Uhr

Bald geht sie los, die Wey-Tagwache:

Auf dem Kappelplatz trudeln nach und nach die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler ein. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 28. Februar 2022)

05:37 Uhr

Christian Amstutz, Wey-Zunftmeister, erklärt im Interview, wie er sich vor dem Start zur Wey-Tagwache fühlt und was nach dem definitiven Ok für die Fasnacht ohne Einschränkungen in ihm vorgegangen ist:

Wey-Zunftmeister im Interview Video: Nathalie Ehrenzweig und Fabienne Mühlemann

05:35 Uhr

Der Güdismontag ist der Ehrentag der Wey-Zunft. Sie bildete sich 1925 mit dem Ziel, die Luzerner Fasnacht neu zu aktivieren. Das Motto der Wey-Zunft Luzern lautet: «Geselligkeit und Narretei – Wohltätigkeit sei mit dabei»

05:31 Uhr

Mit der Wey-Tagwache um 6 Uhr auf dem Kapellplatz geht die Luzerner Fasnacht in die zweite Runde. Der Tag beginnt mit dem traditionellen Orangenauswerfen vom Wagen der Wey-Zunft. Musikalisch umrahmt wird die Wey-Tagwache vom Monsterkonzert der Guuggenmusigen auf dem Kapellplatz.

05:25 Uhr

Herzlich willkommen auf unserem Liveticker zum fasnächtlichen Geschehen am Güdismontag! Vom morgendlichen Orangenauswerfen über den grossen Wey-Umzug am Nachmittag bis hin zum farbigen Treiben in den Gassen am Abend – wir halten Sie auf dem Laufenden.

Es «schränzt»: Die Wäsmali-Chatze defilieren an der Wey-Tagwache auf dem Luzerner Kapellplatz am Zunftwagen vorbei. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 24. Februar 2020)