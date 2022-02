Fasnacht 2022 Highlights, Stimmen und Bilder: Das war der Schmutzige Donnerstag in der Zentralschweiz im Liveticker Vom Urknall über den grossen Fritschi-Umzug bis hin zum farbigen Treiben in den Gassen: Scrollen Sie durch den Liveticker und lassen Sie den Schmudo Revue passieren. 24.02.2022, 04.25 Uhr

Die Highlights des Fritschi-Umzugs Video: PilatusToday/Tele1

Der Schmutzige Donnerstag steht traditionell im Zeichen der Zunft zu Safran , der ältesten der Luzerner Fasnachtsgesellschaften.

steht traditionell im Zeichen der , der ältesten der Luzerner Fasnachtsgesellschaften. Mit dem Urknall begann am frühen Donnerstagmorgen die Luzerner Fasnacht. Mit dem «Fötzeliräge» auf dem Kapellplatz und dem Orangenverteilen durch Bruder Fritschi und seinem Gefolge erlebte die Fasnacht ihren ersten Höhepunkt.

begann am frühen Donnerstagmorgen die Luzerner Fasnacht. Mit dem «Fötzeliräge» auf dem Kapellplatz und dem durch und seinem Gefolge erlebte die Fasnacht ihren ersten Höhepunkt. 16’000 Fasnächtler waren beim Start der Fasnacht in Luzern dabei, 3000 mehr als noch 2020. Gemäss der Luzerner Polizei verlief die Tagwache «sehr friedlich».

waren beim Start der Fasnacht in Luzern dabei, 3000 mehr als noch 2020. Gemäss der Luzerner Polizei verlief die Tagwache «sehr friedlich». Der grosse Fritschi-Umzug mit 40 Nummern am Donnerstagnachmittag lockte 30’000 Zuschauerinnen und Zuschauer an – so viele wie vor zwei Jahren.

Die Luzerner Fasnacht dauert noch bis zum Aschermittwoch. An den nächsten beiden offiziellen Fasnachtstagen Güdismontag und Güdisdienstag folgen mit der Wey-Tagwache, dem Wey-Umzug und dem Monstercorso die nächsten Höhepunkte.

22:45 Uhr

An dieser Stelle beenden wir unseren Fasnachtsticker zum Auftakt der Luzerner Fasnacht am Schmutzigen Donnerstag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder dabei sind.

22:35 Uhr

Heute war in der ganzen Zentralschweiz Fasnacht angesagt. Unsere Reporterinnen und Reporter waren an den verschiedensten Anlässen dabei und haben die Stimmung für Sie eingefangen. In unserem Übersichtsartikel finden Sie Texte, Bildergalerien und Videos von der Fasnacht in der Zentralschweiz:

22:24 Uhr

Bei der Rathaustreppe wird immer noch geschränzt, was das Zeug hält. Hier geht es zur Webcam.

Screenshot: Webcam

22:16 Uhr

«Wir geniessen es, dass wir wieder draussen Party machen können.» Isabelle und ihre Freunde wollen noch lange nicht nach Hause und verpflegen sich vor Ort.

21:56 Uhr

Zahlreiche Sujets laden während den närrischen Tagen zum Fotografieren ein. Ob Einzelmaske, Guuggenmusig oder Umzug – wir suchen die schönsten Leserbilder vom bunten Treiben auf den Strassen, in den Gassen und in den Beizen. Machen auch Sie mit!

Eine Guggenmusig zieht durch die Strassen am Schmudo 2022. Bild: Roman Beer (Luzern, 24. Februar 2022) Herrscher über das Morgenrot! Bild: Stefan Kunz (Luzern, 24. Februar 2022) Schönes Pärchen vor dem Wasserturm Bild: Caroline Wasmer (Luzern, 24. Februar 2022) stolzer Fuchs.... Bild: Hardy Konzelmann (Luzern, 24. Februar 2022) Noch einen drauf hauen. Bild: Christian Jozsa (Luzern, 24. Februar 2022) Furchterregend und trotzdem wunderschön sind diese Krienser-Masken. Aufgenommen in Luzern. Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Luzern, 24. Februar 2022) Bitte nicht füttern! Bild: Karen Plüss (Luzern, 24. Februar 2022) Tolles, verspieltes Sujet! Bild: Stefan Kunz (Luzern, 24. Februar 2022) Gförchig - aber fotogen! Bild: Stefan Kunz (Luzern, 24. Februar 2022) La musique en costume ! Bild: Sébastien Martre (Luzern, 24. Februar 2022) ups, wo ist der Rest? Bild: Hardy Konzelmann (Luzern, 24. Februar 2022) Haben wir uns etwa verlaufen? Bild: Hardy Konzelmann (Luzern, 24. Februar 2022)

21:38 Uhr

Karneval feiern in Köln, wenn in der Ukraine Krieg tobt? In Deutschland hat das Festkomitee Kölner Karneval am Donnerstag auf die dramatische Entwicklung mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine reagiert: Das Rosenmontagsfest am Montag wurde abgesagt. In den grossen Schweizer Fasnachtshochburgen Luzern und Basel ist derweil keine Diskussion zu vernehmen, ob man in Sachen Fasnacht auf den Krieg in Europa reagieren soll. Hier schwenkt aber ein Fasnächtler eine Ukraine-Fahne.

Gesehen an der Grabenstrasse in der Altstadt. Bild: Alexander von Däniken (Luzern, 24. Februar 2022)

21:22 Uhr

Der Winter wurde so richtig weggefegt. Stefan von den Chottlebotzer Lozärn sagt dazu: «Die verrückteste Fasnacht überhaupt!»

21:05 Uhr

Wer in der Altstadt wohnt und schlafen will: Unmöglich! Guuggenmusigen wie die Wäsmeli-Chatze schränzen, was das Zeug hält.

Die Guuggenmusig streift durch die Gassen. Bild: Alexander von Däniken (Luzern, 24. Februar 2022)

20:54 Uhr

Die Sempacher Guuggenmusigen haben auf der Seevogtey ein Ersatzfest für das coronabedingt abgesagte und traditionsreiche «Märemonschter» auf die Beine gestellt. Neun Guuggenmusigen sorgten heute Abend für eine feuchtfröhliche Stimmung, darunter die heimischen Märebrätscher sowie die Bäribrommer, die heuer ihr 40-Jähriges feiern. Ihnen war es zu verdanken, dass die Fasnacht wieder nach Sempach zurückkehrte.

Auch die Eichleguugger Eich waren dabei. Bild: Manuela Jans-Koch (Sempach, 24. Februar 2022)

Sie heizten dem Publikum ein. Bild: Manuela Jans-Koch (Sempach, 24. Februar 2022)

20:39 Uhr

Gfürchige Gestalten und Hexen überall in Luzerns Gassen – als ob Walpurgisnacht wäre.

Zwei Hexen unterwegs Bild: Alexander von Däniken (Luzern, 24. Februar 2022)

20:20 Uhr

Ein Basler am Luzerner Urknall: In seiner Kolumne erklärt Maximilian Karl Fankhauser, wieso der Luzerner Schmudo für ihn ein Kulturschock war und was in Basel anders läuft.

Seine Begleitung am Urknall: Arthur und Thomas Shelby von den Peaky Blinders und ein Igel. Bild: Maximilian Karl Fankhauser

19:54 Uhr

Unser Reporter hat an der Fasnacht zwei Touristen angetroffen, die wegen der Arbeit gerade in Luzern sind. Sie amüsieren sich offenbar bestens.

19:36 Uhr

Auch auf der Luzerner Landschaft, etwa in Escholzmatt und in Beromünster, gab es heute Umzüge und Dorffasnacht zu geniessen. Hier finden Sie unsere Artikel dazu:

19:11 Uhr

Mittlerweile ist es dunkel draussen. Auf der Bahnhofstrasse versammelt sich das Partyvolk. Es wummen die Bässe, ab und zu mischen sich die Klänge einer Guuggenmusik darunter.

Hier läuft die Party. Bild: Alexander von Däniken (Luzern, 24. Februar 2022)

18:59 Uhr

Zahlreiche Fasnächtlerinnen und Fasnächtler haben ihre gestalterischen und bastlerischen Fertigkeiten am Schmutzigen Donnerstag unter Beweis gestellt. Wer hat den besten Grend? Entscheiden Sie ab Freitagabend unter www.luzernerzeitung.ch/fasnacht mit. Am Güdismontag um 19.30 Uhr werden am Süesswinkel 7 die besten Grende prämiert.

18:46 Uhr

Originelle Sujets, laute Musik und ganz viel Konfetti: Hier finden Sie die besten Bilder vom Schmudo in der Stadt Luzern.

Impressionen von der Luzerner Fasnacht. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 24. Februar 2022) Die Oscars. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Martin und Eveline, Werkbanktätscher. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Impressionen von der Luzerner Fasnacht. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 24. Februar 2022) Dieser Fasnächtler hat die Teufeli nicht nur auf einer Schulter. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Ein Fritschi-Umzug wie im Bilderbuch. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) Eine «Touristin» mit ihrer Fotokamera. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Das sind DOOQ mit ihrem Motto «Uf em letschte Meter». Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Die Zunft zu Safran lässt Narren auf die Fasnächtler los. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Diese Männer hier sind nicht verkleidet. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Februar 2022) Gute Laune auch im Publikum. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Februar 2022) Was sind das denn für «gspässige» Wesen? Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Sieht dem Original zum Verwechseln ähnlich: Ein Bundesrat Berset am Konferenztisch. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) Den kennen wir! Der Nidwaldner Olympionike Marco Odermatt. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Bruder Fritschi und seine Fritschene. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Der Fritschiwagen mit den Fasnachtsgewaltigen eröffnet den Fritschiumzug. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Zwei Fasnächtlerinnen erholen sich auf dem Kapellplatz von den Strapazen der Tagwache. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) Langsam wird es hell – aber diese beiden leuchten noch. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Tierische Musikanten am Rathausquai. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Die Wasserpolizei patrouilliert auf der Reuss. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) Wie immer gibt es auch gfürchige Sujets. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) Impressionen der Luzerner Fasnacht. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) Die Beleuchtung gibt diesem freundlichen Schneemann etwas Unheimliches. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Die Fasnächtler haben so lange gewartet. Nach einem Jahr Pause heisst es endlich wieder «Brüele!». Bild: Philipp Schmidli / EPA (Luzern, 24.2.2022) 16'000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler tanzen im Fötzeliräge rund um den Fritschibrunnen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Ein Bad in Tausenden Fötzeli – die Fasnacht 2022 ist eröffnet. Bruder Fritschi (Mitte) ist ganz in seinem Element. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 24.2.2022) «Brüüüeleee!» Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) Auf dem Kapellplatz wird der Fötzeliräge mit einem lauten Knall gezündet. Tausende Papierschnipsel nieseln auf die euphorischen Fasnächtler hernieder. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) Die Fritschifamilie und ihr Gefolge posieren für ein Gruppenfoto auf dem Kapellplatz. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 24.2.2022) Die Fritschifamilie wird vom Fritschivater Viktor M. Giopp in Empfang genommen. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) Bruder Fritschi und Gefolge erreichen den Kapellplatz. Hier warten bereits Tausende Fasnächtler, die mit ihm den Fötzeliräge feiern wollen. Bild: Philipp Schmidli / EPA (Luzern, 24.2.2022) Bruder Fritschi steigt mit seiner Fritschene und der Amme an Land – auf dem Weg zum Fritschibrunnen auf dem Kapellplatz. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 24. Februar 2022) Der Zunftnarr ist schon voll in Fahrt! Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) Die Fritschifamilie erreicht den Steg beim Schwanenplatz auf ihrer Naue. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Die Fasnacht 2022 ist hiermit offiziell eröffnet! Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 24. Februar 2022) Auf diesen Moment haben Fasnächtlerinnen und Fasnächtler lange gewartet: Der Urknall über dem Luzerner Seebecken. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022)

Unsere Redaktorin Sandra Monika Ziegler war in Luzerns Gassen unterwegs. Hier geht's zum Artikel:

18:35 Uhr

Reto Bachmann von Fidelitas Lucernensis «ist fidel», wie er im Interview sagt. Er spricht auch über das Fasnachtsvirus – und Covid-19.

18:25 Uhr

Wollen Sie den Fritschi-Umzug nochmals Revue passieren lassen? Im Highlight-Video von Tele1 finden Sie eine Zusammenfassung vom Luzerner Umzug. Ausserdem haben wir eine Bildergalerie mit den schönsten Fotos zusammengestellt.

Video: PilatusToday/Tele1

Congressus Ebrius mit dem Motto Schwein gehabt Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Februar 2022) Delirium mit dem Motto Schamanen Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Februar 2022) Fritschiumzug am Schmudo in Luzern. Im Bild: Nr.38, Congressus Ebrius (Schwein gehabt)





LZ| Manuela Jans-Koch Bild: Manuela Jans-Koch (luzern, 24.02.2022) Cocoschüttler Meggen Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Rotseemöven Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Steichocher Chriens Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) DOOQ, Uf em letschte Meter Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Maskenliebhabergesellschaft Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Maskenliebhabergesellschaft Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Bärgwörze Udligenswil Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Rüsssuuger Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Tamburmajor der Blattlüüs Lozärn Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Der Fritschiumzug am Schmutzigen Donnerstag, einer der Höhepunkte der Fasnacht. Bruder Fritschi mit seiner Frau waren auch da. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Fasnachtsgewaltige hoch auf dem Wagen: MLG-Präsident Pascal Lüthi-Keller (stehend mit Zepter) und rechts daneben, ebenfalls stehend mit Zepter, Fidelitas-Dominus Reto Bachmann. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Die Nachtheueler aus Horw in Action. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Die Wagenbaugruppe Peramicus aus Ebikon - richtig fröhliche Gesellen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Die hier schauen weniger fröhlich drein: Die Borggeischter-Musig Roteborg. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Rasselbandi mit dem Motto Heidi und de Geissepeter Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Februar 2022) Müsalimusig Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Februar 2022) Der Tamburmajor der Schügumuugger, im Hintergrund Zuschauer und der Wasserturm. So sieht Fasnacht Luzern aus, einfach rüüdig schön. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Hier die Rätsch Häxe, die ihr 45-Jahr-Jubiläum feiern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Dürfen an keinem Umzug fehlen: Bärnerwiiber. Bild: Boris Bürgisser (luzern, 24. Februar 2022) Genau wie wilde Sujets auch. Oder sind das hier einfach nur richtige Fischer, die am See fischen wollten? Bild: Boris Bürgisser (luzern, 24. Februar 2022) Die Zunft zu Safran zogen mit ihrem Narrenexpress durch die Stadt. Bild: Boris Bürgisser (luzern, 24. Februar 2022) Einfach majestätisch: Die Rotseemöven. Bild: Boris Bürgisser (luzern, 24. Februar 2022) Hier wird die vom Volk versenkte unterirdische Velostation an der Bahnhofstrasse von der Wey Zunft thematisiert. Bild: Boris Bürgisser (luzern, 24. Februar 2022) Dieser verschneite Pilatus, diese Farben, diese Stimmung. Bild: Boris Bürgisser (luzern, 24. Februar 2022) Die Fläckegosler Rothenburg. Bild: Boris Bürgisser (luzern, 24. Februar 2022) Auch die Monster-Guugger Bueri waren am Schmudo am Umzug. Bild: Boris Bürgisser (luzern, 24. Februar 2022) Die Chottlebotzer Lozärn, im Hintergrund die Hofkirche. Lözernerischer geht nicht. Bild: Boris Bürgisser (luzern, 24. Februar 2022) Die Lozärner Chaote kamen als bekannte Comic-Figuren. Bild: Boris Bürgisser (luzern, 24. Februar 2022) Die Wagenbaugruppe DOOQ mit ihrem Motto «Uf em letschte Meter». Bild: Boris Bürgisser (luzern, 24. Februar 2022) Die Näbelhüüler Äbike am überhaupt nicht nebligen Umzug am Donnerstag in Luzern. Bild: Boris Bürgisser (luzern, 24. Februar 2022) Obelix hätte Freude an diesem Sujet der Maskenliebhabergesellschaft. Bild: Boris Bürgisser (luzern, 24. Februar 2022) Love is in the lozärner air, dank Fidelitas Lucernensis. Bild: Manuela Jans-Koch (luzern, 24.02.2022) Die Bärg-Wörze Udligenswil als Vikingshorde. Bild: Manuela Jans-Koch (luzern, 24.02.2022) Die RüssSuuger machen Krach. Bild: Manuela Jans-Koch (luzern, 24.02.2022) Fritschiumzug am Schmudo in Luzern: Das macht einfach happy. Bild: Manuela Jans-Koch (luzern, 24.02.2022) Die Zwätschgeräuber Meggen.



LZ| Manuela Jans-Koch Bild: Manuela Jans-Koch (luzern, 24.02.2022) Die Gruppe Delirium kamen als Schamanen. Bild: Manuela Jans-Koch (luzern, 24.02.2022) Die Rasselbandi führte Vieh durch die Stadt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24.02.2022) Die Gruppe Krampus hatte das Motto Chrüsimüsi. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24.02.2022) Die Bueri Chessler. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24.02.2022) Darf nicht fehlen: Münzsammler an der Fasnacht. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Auch eine Gruppe, die am Umzug nicht wegzudenken ist: Die Putzequipe der Stadt. Vielen Dank für Euren Einsatz! Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022)

18:08 Uhr

Derweil herrscht fasnächtliches Treiben in den Luzerner Gassen. Beim Mühleplatz gibt's ein grosses Gedränge – wie in alten Zeiten.

Kein Durchkommen beim Mühleplatz Bild: Alexander von Däniken (Luzern, 24. Februar 2022)

17:56 Uhr

Die Stadt Luzern zeigt in einem Video aus dem Jahr 2018, wie ihre Mitarbeitenden an der Fasnacht aktiv sind. In einem Facebook-Post schreibt sie: «Wir wünschen allen eine rüüdig schöne Fasnacht, schaut gut zueinander (ihr wisst, der Virus ist noch da) und schaut zu unseren vielen Mitarbeitenden, die für euch im Einsatz stehen.»

«So wird die Fasnacht 2022 für alle zu einem einmaligen Erlebnis!»

17:42 Uhr

«Wohnen Sie nicht am falschen Ort?» Michelle aus dem Zürcher Unterland hat sich den Fragen unseres Reporters gestellt. Und dort ihre Liebe zur Luzerner Fasnacht geäussert.

17:25 Uhr

Chantal und Natascha sind gesellige und soziale Ausserirdische. Sie versorgen die Luzerner Fasnächtler gratis mit Getränken, damit keine Dürre droht.

Up Gespacet 2022 Bild: Alexander von Däniken (Luzern, 24. Februar 2022)

17:10 Uhr

Geschätzte 30'000 Personen verfolgten den Fritischi-Umzug am Donnerstagnachmittag in der Stadt Luzern. Das teilt die Luzerner Polizei mit. Das sind gleich viele Zuschauende wie vor zwei Jahren. Der Anlass sei ohne grössere Zwischenfälle verlaufen. Die Umzugsroute habe kurz nach 16.35 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden können.

Weiter schreibt die Polizei in einer Mitteilung, dass im ganzen Kantonsgebiet am Mittwochabend und am Donnerstag rund 50 Fasnachtsveranstaltungen stattfanden. Diese verliefen ohne nennenswerte Einsätze der Polizei in einem zumeist friedlichen Rahmen. Auch diese Anlässe wurden von mehreren Tausend Zuschauerinnen und Zuschauern sowie Beteiligten frequentiert.

17:01 Uhr

Der Fasnachtsnachwuchs bewies am Chinderumzug in Altdorf Fantasie und Ausdauer. Hier ein paar Impressionen aus dem Kanton Uri:

Gross und Klein am Chinderumzug in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Februar 2022) Ganz schön cool, dieser junge 60er-Maschgäraad. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Februar 2022) Grosse und kleine Fasnächtler strahlen um die Wette. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Februar 2022) Bunte Figuren am Chinderumzug in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Februar 2022) Ein kleiner Bär haut auf die Trommel. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Februar 2022) Gross und Klein am Chinderumzug. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Februar 2022) Auch Dinosaurier wurden gesichtet. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Februar 2022) Mit Pamir und im Wagen ist so ein Chinderumzug ganz schön gemütlich. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Februar 2022) Dieser kleine Pirat erobert den Umzug mit einem eigenen Schiff. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Februar 2022) Gross und Klein am Chinderumzug. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Februar 2022) Keiner zu klein, ein Fasnächtler zu sein. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Februar 2022) Müde? Egal, den Chinderumzug lässt sich diese junge Fasnächtlerin trotzdem nicht entgehen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Februar 2022) Gross und Klein am Chinderumzug. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Februar 2022) Mit bunten Gewändern am Chinderumzug. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Februar 2022) Bunte Maschgäraaden am Chinderumzug. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Februar 2022) Auch dieser kleine Fasnächtler trommelt schon fleissig mit. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Februar 2022) Eine ganze Froschfamilie nahm am Chinderumzug teil. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Februar 2022) Mit Partnerlook belebt dieses Zweigespannt den Chinderumzug. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Februar 2022) Auch kleine Feuerwehrmänner wirken am Chinderumzug mit. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Februar 2022)

Und hier geht's zum dazugehörigen Artikel:

16:45 Uhr

«Wie machen sich die Ressourcenprobleme bei der Polizei an der Fasnacht bemerkbar?» Unser Reporter hat einem Fasnächtler, dem obersten Polizisten Beni, ein paar unkonventionelle Fragen gestellt.

16:31 Uhr

Sie haben «nicht alle Tassen im Schrank»: Die Fasnächtlerinnen aus Neuenkirch und Sempach.

Das Sujet erlebe ein Revival. Die Schränke seien alle selbstgewerkelt. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

16:17 Uhr

In Beromünster ist die Dorffasnacht in vollem Gang. Normalerweise im Fläcke, mitten im Dorf, dieses Jahr ausnahmsweise etwas ausserhalb auf dem Sportplatz. Guuggenmusigen von hier und Umgebung sind vor Ort, es gibt diverse Bar-Wagen, Foodstände, ein Alphüttli und Festzelt.

Die Blues-Bar heizt dem Publikum ein. Bild: Yvonne Imbach (Beromünster, 24. Februar 2022)

Das Volk ist verkleidet, mit Kind und Kegel hier und geniesst die Stimmung bei herrlichem Wetter.

Glückliche Gesichter in Beromünster. Bild: Yvonne Imbach (Beromünster, 24. Februar 2022)

16:02 Uhr

Valerie und Martin aus Luzern zeigen stolz ihre Haarpracht. Seit dem ersten Lockdown sind immerhin fast zwei Jahre vergangen. Und nein, die Haare sind weder verfilzt, noch unangenehm riechend.

Sie haben die Pandemie-Frisur! Bild: Alexander von Däniken (Luzern, 24. Februar 2022)

15:47 Uhr

Und schon ist er wieder vorbei, der grosse Fritschi-Umzug 2022 in der Stadt Luzern. Die letzten Nummern sind beim Schweizerhof durchmarschiert. Ein Highlight auszuwählen ist schwierig, schliesslich macht die bunte Vielfalt den Umzug so einzigartig.

Fidelitas mit dem Love-mobil Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

Delirium als Schamanen Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

15:40 Uhr

Der Umzug in Stans ist beendet. Jetzt feiern die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler auf dem Stanser Dorfplatz und Guuggenmusigen spielen.

Viel Publikum in Stans Bild: Matthias Piazza (Stans, 24. Februar 2022)

15:32 Uhr

Unser Reporter vor Ort in Luzern meint dazu: «Unter der Egg sieht es schon jetzt aus wie nach der Street Parade!»

Die Putzkolonne wird später einiges zu tun haben. Bild: Alexander von Däniken (Luzern, 24. Februar 2022)

15:20 Uhr

Der Stanser Umzug ist in vollem Gange. Auf dem Bild die Birger Fäger Ennetbürgen:

Bei ihrem Auftritt legen sie sich gar auf den Boden. Bild: Matthias Piazza (Stans, 24. Februar 2022)

15:10 Uhr

Einige Guuggenmusigen am grossen Fritschi-Umzug tragen nochmals die Kostüme von 2020, einige haben ein neues Sujet gewählt. So oder so: alle Grende sind mit viel Leidenschaft gebastelt worden.

Die Rotseemöven Littau Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

Die Chappelegnome Luzern mit neuem Sujet. Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

Näbelhüüler Äbike Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

15:00 Uhr

Beim Chinderumzug in Altdorf geben die Kleinsten den Takt an und lassen die Katze tanzen:

So tönt es in Altdorf Video: Carmen Epp (Altdorf, 24. Februar 2022)

Im Winkel gibts zum Abschluss für alle Kinder ein Schoggibrötli zur Stärkung:

In einer Hand das Brötli, doch weitergespielt wird trotzdem. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 24. Februar 2022)

14:55 Uhr

Die Baarer Guggenmusik Belcantos spielt eines der vielen spontanen Platzkonzerte an der 44. Zuger Chesslete.

Die Belcantos geben Vollgas. Bild: Vanessa Varisco (Zug, 24. Februar 2022)

19 Guuggenmusigen sind an der Zuger Chesslete aufgetreten und haben den Beginn der Hauptfasnacht gefeiert:

Der Start in die Hauptfasnacht ist an der Zuger Chesslete geglückt Video: PilatusToday

14:40 Uhr

Der Umzug in der Stadt Luzern begeistert die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler. Kinder schmeissen Konfetti und es wird zur Musik getanzt: Rüüdig schön!

Krienser Masken Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

Zunft zu Safran: Die Narren sind los Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

Conversio: Die Monsterparade Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

14:26 Uhr

Bald beginnt der grosse Umzug in Stans mit rund 30 Nummern. Aus allen Richtungen strömen die Fasnachtsbegeisterten zum Dorfplatz, der sich immer mehr füllt.

Bild: Matthias Piazza (Stans, 24. Februar 2022)

14:17 Uhr

In Altdorf hat um 14 Uhr der Chinderumzug begonnen. Für Elio, Simo, Marlo, Andrin und Diego (von links) sind Trommeln zu langweilig. Sie spielen lieber Posaune und Trompete. Gleich zuvorderst am Chinderumzug:

Bild: Carmen Epp (Altdorf, 24. Februar 2022)

Auch die dreieinhalbjährige Jill, der zweijährige Marino und dessen Onkel Fabian Rieder (von links) freuen sich auf den Chinderumzug:

Bild: Carmen Epp (Altdorf, 24. Februar 2022)

14:09 Uhr

Und es geht los mit den ersten Nummern! Eröffnet wird der Umzug nach den Standarten der Gesellschaften und Zünfte durch Bruder Fritschi mit seinem Gefolge und dem prächtig geschmückten Fritschiwagen der Zunft zu Safran. Anschliessend folgt der Mail-Coach der Maskenliebhaber-Gesellschaft.

Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

14:07 Uhr

Heute Morgen ist es beim Luzerner Bahnhof noch zu einem Zwischenfall gekommen: Ein 65-jähriger Mann wurde von einem jungen Mann angerempelt und erheblich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

13:50 Uhr

In wenigen Minuten folgt schon das nächste Highlight der noch jungen Luzerner Fasnacht 2022. Im Rahmen eines Spezialprogramms überträgt das Zentralschweizer Fernsehen Tele 1 den grossen Fritschi-Umzug live:

40 offizielle Nummern zählt der Fritschiumzug. Dazu kommen Bruder Fritschi mit seinem Gefolge, der prächtig geschmückte Fritschiwagen der Zunft zu Safran, die Gäste, andere Spezialnummern und viele «wilde» Kleingruppen und Einzelmasken.

13:45 Uhr

Impressionen im mittäglichen Zug: Es herrscht Pausenstimmung. Man tankt Kraft für die nächste Fasnachtsetappe am Nachmittag und Abend.

Verpflegung zwischendurch ist sehr wichtig, ... Bild: Cornelia Bisch (Zug, 24. Februar 2022)

... und auch der Spass darf dabei nicht zu kurz kommen. Bild: Cornelia Bisch (Zug, 24. Februar 2022)

13:33 Uhr

Das Luzerner Hinterland war auch früh wach – und unser Fasnachtsreporter Reto Bieri mittendrin:

13:07 Uhr

Aus der Jukebok dröhnt Heintje: 7G-Party für Omi Kron 🤣

«Eigentlich sind wir noch mehr, aber ein Teil musste schon wieder ins Altersheim zurück»: Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

12:23 Uhr

Die Luzerner Fasnacht ist die Beste. Was wir schon immer wussten, ist nun auch offiziell bestätigt:

11:43 Uhr

Promi-Alarm im Hotel Schweizerhof in Luzern! Kaum von den Olympischen Winterspielen in China zurück, vergnügt sich Marco Odermatt an der Luzerner Fasnacht. Auch der Sportler lässt sich von der Luzerner Zeitung ablichten. Wollen Sie es ihm gleichtun? Das Shooting läuft noch bis 13.30 Uhr.

Sportprominenz: Der Schweizer Skistar Marco Odermatt. Bild: Silvio Frei (Luzern, 24. Februar 2022)

11:34 Uhr

Zeit für einen Blick über den Tellerrand! Wo feiert es sich am schönsten und was macht die Fasnacht in Basel, St.Gallen und Luzern so besonders? Drei Fasnachtsbegeisterte über das närrische Treiben. Im folgenden Videoartikel erklären sie, wie das Fest in ihrer Stadt gefeiert wird und was ihre Fasnacht einzigartig macht:

11:20 Uhr

Es treffen auch Fasnächtlerinnen und Fasnächtler ein, die nicht schon an der Tagwache dabei waren und nun gemütlich durch die Altstadt flanieren. So etwa dieses Grüppchen. Das Sujet für diese Fasnacht ist nicht neu, wie die Maus betont. «So schnell waren wir dann doch nicht.» Wir finden: Macht nichts, charmant ist es nach wie vor.

Viel Liebe zum Detail: Das Fasnachtsgrüppli aus Sursee und Sempach. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

11:14 Uhr

Miau! Eine dieser Katzen hatte eine besonders weite Anreise: Sie kam aus St. Moritz in die Zentralschweiz, die anderen aus Uznach.

Grumpy Cat and friends in Lucerne. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

10:32 Uhr

Fasnacht ist nicht nur farbig sondern auch politisch. Hier bekommt das kürzlich gescheiterte Veloparking-Projekt unter der Bahnhofstrasse sein Fett ab:

«Nur Vorteile»: Die Idee eines «Veloschtadions» soll besser sein als die gescheiterte Velostation. Bild: Simon Mathis (Luzern, 24. Februar 2022)

Und der Coronakrise zum Trotz sind Touristengruppen aus China offenbar zurück:

Unterwegs in Richtung Bucherer oder Gübelin? Chinesischer Tourist unterwegs in der Leuchtenstadt. Bild: Hugo Bischof (Luzern, 24. Februar 2022)

10:29 Uhr

Einzelmasken und kleine Gruppen prägen den Vormittag des Schmudo. Wir haben für Sie die schönsten Sujets aufgespürt:

Auf diesen Moment haben Fasnächtlerinnen und Fasnächtler lange gewartet: Der Urknall über dem Luzerner Seebecken. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Der Zunftnarr ist schon voll in Fahrt! Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Die Fritschifamilie erreicht den Steg beim Schwanenplatz auf ihrer Naue. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Der Fritschivater empfängt sein Gefolge. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) Bruder Fritschi steigt mit seiner Fritschene und der Amme an Land. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Die Fritschifamilie lässt sich vom Fritschibrunnen aus feiern. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) Fööööötzeliirääääge! Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) 16'000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler tanzen im Fötzeliräge rund um den Fritschibrunnen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Johlendes Getöse beim Fötzeliräge auf dem Kapellplatz. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Fasnacht: Fritschi-Tagwache mit Urknall. Ein Tag unter dem Zepter von Fritschivater Victor M. Giopp. (Bild: Patrick Huerlimann, Luzern, 24. Februar 2022) Patrick Huerlimann «Brüüüeleee!» Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Gruuseliges Sujet. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) Langsam wird es hell – aber diese beiden leuchten noch. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Tierische Musikanten am Rathausquai. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Eine Jam-Session auf dem Rathaussteg. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Die Beleuchtung gibt diesem freundlichen Schneemann etwas Unheimliches. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Die Wasserpolizei patrouilliert auf der Reuss. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) Impressionen von der Luzerner Fritschi-Tagwache. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Impressionen von der Luzerner Fritschi-Tagwache. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Impressionen von der Luzerner Fritschi-Tagwache. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Diese schön Gestalt geniesst die Fasnacht auf dem von Fötzeli bedeckten Kapellplatz. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Die Guuggemusig Löchlitramper in den Luzerner Gassen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Dieser gelbe Kerl haben wir an der Luzerner Fritschi-Tagwache entdeckt. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Pause muss auch mal sein. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) Was, schon müde?! Zwei Fasnächtlerinnen erholen sich auf dem Kapellplatz von den Strapazen der Tagwache. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) Zunge raus, das ist ein Graus. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Oh la la ... Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Sieht gefährlich aus, die sind aber sicher ganz nett. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Farbenfroh, alle froh. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Die Zunftgrenadiere in Action. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Da ziehen düstere Gestalten durch die Gassen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Ein Rahmen drumm ist nie dumm. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Oh, goldiger Besuch von der anderen Seite des Teichs Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Das Fasnachtstheater Holzwörm. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Drollige Trolls: Michele Bettlang und Benno Scheidegger. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Die Werkbanktätscher Martin und Eveline Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022) Unterwegs mit Hörnern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022)

10:20 Uhr

Zahlreiche Fasnächtler stehen Schlange, um sich fotografieren zu lassen. Bild: Silvio Frei (Luzern, 24. Februar 2022)

Wer het de beschti Lozärner Fasnachtsgrend? Im Hotel Schweizerhof in Luzern läuft bereits das Fotoshooting. Kommen Sie bis 13.30 Uhr vorbei und stellen Sie sich mit Ihrem originellen Grend vor die Linse – es winken tolle Preise! Mehr dazu lesen Sie hier:

09:55 Uhr

Familie Rohrer aus Sarnen ist an der Tagwache in Luzern von Anfang an so zum ersten Mal dabei. Die fünf wollten kein Foto ohne Grend – so geht Fasnacht!

«S' Rohrers»: Mit einfachen Mitteln zu einer wirkungsvollen Verkleidung – natürlich mit Grend. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

Etwas Schlauch, ein paar Kabelbinder und fertig ist der Grend. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

Viel Wirkung mit wenig Aufwand. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

09:50 Uhr

Die Luzerner Polizei bekennt Farbe und markiert Präsenz:

09:36 Uhr

Wie erlebt ein Zürcher Zünftler die Luzerner Fasnacht? Philipp Oswald Welti, Zunftmeister der Zunft zur Waag, Zürich, stellte sich am Fritschi-Zmorge den Fragen von Fasnachtsreporter Roman Hodel:

Interview mit Ehrengast Philipp Oswald Welti, Zunftmeister der Zunft zur Waag, Zürich. Video: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

09:03 Uhr

Daniela und Rahel aus Luzern haben für diese Fasnacht extra wieder gebastelt, als klar war, dass die fünfte und schönste Jahreszeit wieder stattfindet. «Es ist noch etwas schräg hier zu sein. Es ist mega cool – aber auch etwas unwirklich». Und Rahel ergänzt: «Wir sind noch nicht so ausgelassen wie auch schon. Aber das kommt noch!»

Fertig mit «herumeiern»: Daniela und Rahel aus Luzern. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

Wahrlich ein Eiertanz: Corona und Fasnacht. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

08:39 Uhr

Rund 16’000 Leute (3000 mehr als noch 2020) feierten ab 5 Uhr in Luzern den Start der Luzerner Fasnacht – und das «sehr friedlich», wie es bei der Luzerner Polizei auf Anfrage heisst.

08:24 Uhr

Nach der Tagwache ziehen die Guuggenmusiken durch die Luzerner Altstadt. Nach einem Jahr Aussetzen ist am Donnerstagmorgen um Punkt 5 Uhr mit dem Urknall in Luzern die Fasnacht erwacht. Dass es dieses Jahr eine Luzerner Fasnacht im normalen Umfang gibt, ist zwar erst seit dem Ende der Corona-Massnahmen definitiv. Die Fasnachtsgruppen hatten aber damit gerechnet und Vorbereitungen getroffen.

Es «schränzt» in den Gassen Luzerns: Zahlreiche Guuggenmusigen sind seit dem Urknall unterwegs. Video: Keystone/SDA (Luzern, 24. Februar 2022)

08:19 Uhr

Was war da schon wieder los? Wenige Stunden nach dem Fötzeliräge ist der Kapellplatz in der Luzerner Altstadt fast menschenleer. Wie es scheint, stillen im Moment wohl so einige ihren «Fasnachtshunger».

Der Kapellplatz rund drei Stunden nach dem Urknall und Fötzeliräge. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

08:10 Uhr

Nach dem traditionellen Frühstück mischen sich Fritschi, Fritschene und ihre Familie sowie Fritschivater und Zunftmeister Viktor M. Giopp, Zunftrat, Zunftgrenadiere, die Historische Zunftgruppe, das Umzugskomitee mit den Ehrengästen Philipp Oswald Welti, Zunftmeister der Zunft zur Waag, Zürich, Daniel Salzmann, CEO Luzerner Kantonalbank, und Andreas Ruch, Inhaber der Ruch AG und Präsident der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ) «unters Volk».

Sie sind Teil des Fritschizugs von rund 200 Personen, der - begleitet von einer Tambourengruppe - Fasnachtsgruppierungen besucht. Der Fritschizug beruft sich auf eine alte Tradition. Schon früher wurde Bruder Fritschi mit Bannern, Trommeln und Pfeifen durch die Stadt geführt. Mitgetragen wird - wie schon damals - der mit Wein gefüllte Fritschi-Kopf, aus dem ausgeschenkt wird.

Kein Wunder, freut sich Fritschivater und Zunftmeister Viktor M. Giopp besonders über den Ehrentag seiner Zunft:

Unsere Kollegen von Tele 1 haben den Fritschivater am Morgen der Tagwache begleitet. Video: PilatusToday

08:03 Uhr

Gelebte Kreativität: Die Luzerner Fasnacht zeichnet sich durch ihre vielfältigen Sujets und «Grende» aus. Auch Guuggenmusigen legen Wert auf Individualität – keiner soll wie der andere aussehen.

Ivan und Monika, beide 52, aus Kriens, haben «Vögel öbercho» – und zwar wegen dem vielen (Fasnachts-) Verzichten und den vielen Coronavorschriften. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

«Maske ist in Ordnung, aber es kommt darauf an, welche»: Ivan und Monika aus Kriens mit ihrem von der Pandemie inspirierten Sujet. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

07:48 Uhr

«Es braucht einen Moment, um all die Eindrücke zu verarbeiten»: Fritschivater Viktor M. Giopp ist am heutigen Schmutzigen Donnerstag ein gefragter Mann. Für ein kleines Interview mit unserer Fasnachtsreporterin hat sich der Zunftmeister der Zunft zu Safran trotzdem gerne schnell Zeit genommen:

«Unglaublich, wunderschön, einmalig»: Fritschivater Viktor M. Giopp im Interview. Video: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

Mehr über Viktor M. Giopp lesen Sie im grossen Porträt:

07:36 Uhr

Fritschi-Zmorge: Nach dem Urknall, dem Fötzeliräge und dem Orangenauswerfen geniesst Fritschivater Viktor M. Giopp zusammen mit der ganzen Fritschifamilie, seinen Gästen und Zünftlern eine kleine Stärkung in der Kornschütte.

Fritschivater Viktor M. Giopp (zweiter von links) mit Gefolge beim Fritschi-Zmorge in der Kornschütte. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

07:09 Uhr

Der Fötzeliräge über dem Kapellplatz mal aus einer anderen Perspektive: Im Joseph-Willmann-Haus an der Hans-Holbein-Gasse 2 wohnen die Ehrengäste der Zunft zu Safran dem Geschehen auf dem Kapellplatz bei.

Blick aus dem Salon des Joseph-Willmann-Hauses auf den Kapellplatz. Video: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

«Brüelee!» - und wer etwas Glück hat, ergattert sich eine Orange. Video: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

07:00 Uhr

Soundtrack der Fasnacht: Überall gibt’s Guuggenmusig.

Guuggenmusig Rüssfrösch mit dem «Sempacher» - einem der Luzerner Fasnacht. Video: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

06:35 Uhr

Grossandrang rund um die Rathaustreppe in der Luzerner Altstadt: Dieser Ort ist bei Guuggen und Fasnächtlern gleichermassen beliebt.

Schauplatz Rathaustreppe: Die Guuggenmusig Blattlüüs spielt auf. Bild: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

06:28 Uhr

Auch an anderen Orten in der Zentralschweiz startete heute Morgen früh die Fasnacht. So etwa in Willisau:

Zunftmeister Stephan Kneubühler und seine Frau Madeleine kurz vor dem Urknall um 6 Uhr. Leserbild (Willisau, 24. Februar 2022)

Die Enzilochmanne im Städtli. Leserbild (Willisau, 24. Februar 2022)

Währenddessen in einem Trolleybus der Verkehrsbetriebe Luzern:

Ob dieser Fahrgast ein gültiges Ticket hat? Leserbild

06:06 Uhr

Eine Stadt im Ausnahmezustand: So schön war der Start in die Lozärner Fasnacht 2022!

Urknall und Fötzeliräge 2022. Video: PilatusToday

«Brüeleee!»: Der Zunftnarr der Zunft zu Safran an der Fritschi-Tagwache. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022)

Das Warten hat ein Ende: Fasnächtler an der Fritschi-Tagwache auf dem Kapellplatz. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022)

Im Fötzeli-Gestöber: Der Zunftnarr der Zunft zu Safran an der Fritschi-Tagwache. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 24. Februar 2022)

Bad in der Menge – und im Fötzeliräge: Bruder Fritschi mit seiner Fritschene (rechts) und dem Zunftnarr (links). Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 24. Februar 2022)

Zunftnarr, Bruder Fritschi und Fritschene (von links) winken der Menge zu. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 24. Februar 2022)

Der Zunftnarr in Ekstase. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 24. Februar 2022)

05:52 Uhr

Das kalte Wetter sorgt für einen besonders roten Hahnenkamm. Oder war das etwa der Kafi?

«Ungewohnt, dass so viele Leute auf einem Haufen sind»: Astrid, Sarina und Jessica aus dem Freiamt haben ihre Kostüme selber gemacht. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

05:42 Uhr

Es «schränzt» in der ganzen Stadt: Unzählige Guuggen ziehen durch die Gassen und verleihen der Luzerner Fasnacht ihren ganz typischen Sound.

Schauplatz Rathaustreppe. Webcam: PilatusToday

Fasnächtliches Treiben rund um die Rathaustreppe. Leserbild: Maya von Moos

05:23 Uhr

«Ond das esch ne – de Fötzeliräge 2022!» Kurz nach der Ankunft der Fritschifamilie auf dem gleichnamigen Brunnen wird der «Fötzeliräge» gezündet. Ein Gestöber aus Millionen Papierschnipsel sorgt auf dem Kapellplatz für die richtige Atmosphäre zum Auftakt in die «fünfte Jahreszeit».

Es regnet «Fötzeli»: Papierschnipsel, so weit das Auge reicht. Bild: Screenshot Tele1

05:18 Uhr

Der Urknall im Video von unseren Kollegen von PilatusToday:

Pünktlich um 5 Uhr ging es los – mit dem Urknall über dem Luzerner Seebecken. Video: PilatusToday

05:12 Uhr

Es dauert wohl nicht mehr lange bis zum Fötzeliräge.

Blick auf den rappelvollen Kapellplatz. Bild: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

Ob farbig oder «gförchig»: Bei den Sujets sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Grimmige Gestalten ziehen durch die Gassen. Hier Priska aus Wollerau mit einem Grend aus ihrem Fundus. Bild: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

05:07 Uhr

Zum Urknall haben sich viele Tausend angefressene Fasnächtler auf dem Kapellplatz in der Luzerner Altstadt versammelt. Dementsprechend länger geht es, bis die Fritschifamilie bis zum gleichnamigen Brunnen kommt und der Fötzeliräge gezündet wird.

Bruder Fritschi und seine Fritschene bahnen sich den Weg durch die Menge auf dem Luzerner Kapellplatz. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 24. Februar 2022)

Luzern im Ausnahmezustand: Tausende Fasnächtler fieberten auf dem Kapellplatz der Fasnacht entgegen. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

Auf dem Kapellplatz wartet man sehnlichst auf die Ankunft von Bruder Fritschi mit seinem Gefolge, die noch mit dem Nauen unterwegs sind. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

05:02 Uhr

Die Luzerner Fasnacht ist eröffnet! Pünktlich um 5 Uhr ging es los – mit dem Urknall über dem Luzerner Seebecken. Überall in der Luzerner Altstadt schränzen jetzt die Guuggenmusigen.

Der Urknall 2022: Um 05:00 Uhr hat die Luzerner Fasnacht begonnen. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 24. Februar 2022)

04:55 Uhr

Wenige Minuten vor dem Urknall gibt es auf dem Kapellplatz fast kein Durchkommen mehr. Als das Licht ausgeht, geht ein Raunen und Pfiffe durch die Fasnächtler. Die Vorfreude steigt ins Unermessliche!

Die Ruhe vor dem Sturm. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

04:49 Uhr

Ein paar interessante Fakten zur Fritschi-Tagwache mit Urknall und Fötzeliräge:

300 Telefonbücher werden jedes Jahr zu 210 kg Fötzeli verarbeitet. 6,3 Millionen Fötzeli regnen beim Orangengewitter auf den Kapellplatz. Die Zündung erfolgt elektrisch. Um eine Klumpenbildung zu verhindern werden die Fötzeli mit Talgpuder behandelt. Dies ist ebenfalls eine Aufgabe der Neuzünftler.

werden jedes Jahr zu verarbeitet. regnen beim Orangengewitter auf den Kapellplatz. Die Zündung erfolgt elektrisch. Um eine Klumpenbildung zu verhindern werden die Fötzeli mit Talgpuder behandelt. Dies ist ebenfalls eine Aufgabe der Neuzünftler. 1’000 kg Orangen , die anlässlich des Orangengewitters auf dem Kapellplatz beim Fritschibrunnen, auf dem Fritschi-Zug und natürlich am Nachmittag auf dem Fritschi-Umzug des LFK verteilt werden.

, die anlässlich des Orangengewitters auf dem Kapellplatz beim Fritschibrunnen, auf dem Fritschi-Zug und natürlich am Nachmittag auf dem Fritschi-Umzug des LFK verteilt werden. 13’600 Willisauer-Ringli, die zusammen mit den Orangen verteilt werden.

die zusammen mit den Orangen verteilt werden. 200 beteiligte Personen in den unterschiedlichsten Rollen, angefangen beim Fritschivater, über die Fritschifamilie, welche von Neuzünftlern dargestellt wird, bis zu den zahlreichen Helfern im Hintergrund.

Aufbau Fötzeliräge: Rund sechs Millionen Fötzeli regnen am Schmudo auf die Fasnächtler hinunter. Das will gut vorbereitet sein. Video: Tele 1

Auch hinter dem Urknall und dem Transport der Fritschifamilie mit dem Nauen über das Luzerner Seebecken steckt viel Arbeit. Video: Tele 1

04:45 Uhr

Im Rahmen eines Spezialprogramms sendet das Zentralschweizer Fernsehen Tele 1 live aus Luzern und Stans. Die ganze Livesendung können Sie hier nachschauen:

Live aus Luzern und Stans: Die ganze Sendung zum Start in die Fasnacht 2022. Video: Tele1

04:38 Uhr

Rund eine halbe Stunde vor dem Urknall haben sich auf dem Kapellplatz in der Luzerner Altstadt bereits die ersten Fasnächtler versammelt.

Der Kapellplatz füllt sich. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

Jedes Jahr an der Luzerner Fasnacht: Familie Hilti aus Littau. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

Noelia aus Schötz ist zum 2. Mal an der Tagwache. Sie ist um 2.45 Uhr aufgestanden. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

Auch die Polizei ist präsent. Bild: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

04:35 Uhr

Das Wetter ist der Fasnacht heute gut gesinnt: Es bleibt trocken, die Temperaturen in Luzern liegen derzeit um den Gefrierpunkt. Am Nachmittag steigt das Quecksilber auf 10 bis 12 Grad. Hier geht es zum ausführlichen Wetterbericht für die Fasnacht 2022.

Sieht nicht schlecht aus: Die Wetterprognose für die Lozärner Fasnacht 2022. Screenshot: meteonews.ch

04:32 Uhr

Die Stadt Luzern erwacht. Einige Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sind bereits unterwegs zum Kapellplatz, wie ein Blick auf die Webcam unserer Kollegen von Radio Pilatus zeigt.

Blick auf die Rathaustreppe in der Luzerner Altstadt. Webcam: PilatusToday

04:29 Uhr

Um 5 Uhr hat das Warten ein Ende. Mit dem Urknall über Luzerner Seebecken beginnt die langersehnte «fünfte Jahreszeit». Aus der Dunkelheit nähert sich auf einem festlich geschmückten Nauen Bruder Fritschi, seine Familie und sein Gefolge.

Mit dem Urknall und der Fritschi-Tagwache beginnt die Luzerner Fasnacht. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2020)

Unter stürmischem Beifall begibt sich die Fritschifamilie dann zum gleichnamigen Brunnen auf dem Kapellplatz. Unter anhaltendem «Fötzeliräge» werfen Bruder Fritschi und sein Gefolge dort den Fasnächtlern Orangen zu.

04:25 Uhr

Bereits gestern Abend ist mit dem Eintrommeln die Fasnacht in Altdorf und Schattdorf eröffnet worden. Die Erleichterung war spür- und hörbar. In Altdorf kamen so viele Teilnehmer wie noch nie.

Impressionen vom Eintrommeln in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Impressionen vom Eintrommeln in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Impressionen vom Eintrommeln in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Impressionen vom Eintrommeln in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Impressionen vom Eintrommeln in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Impressionen vom Eintrommeln in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Impressionen vom Eintrommeln in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Impressionen vom Eintrommeln in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Impressionen vom Eintrommeln in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Impressionen vom Eintrommeln in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Impressionen vom Eintrommeln in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Impressionen vom Eintrommeln in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Impressionen vom Eintrommeln in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Impressionen vom Eintrommeln in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022)

Clowns ziehen durch Schattdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Clowns ziehen durch Schattdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Clowns ziehen durch Schattdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Clowns ziehen durch Schattdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Clowns ziehen durch Schattdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Clowns ziehen durch Schattdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Clowns ziehen durch Schattdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Clowns ziehen durch Schattdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Clowns ziehen durch Schattdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022) Clowns ziehen durch Schattdorf. Bild: Urs Hanhart (23. Februar 2022)

04:15 Uhr

Herzlich willkommen auf unserem Liveticker zum Auftakt der Luzerner Fasnacht 2022! Vom morgendlichen Urknall über den grossen Fritschi-Umzug am Nachmittag bis hin zum farbigen Treiben in den Gassen am Abend – wir halten Sie hier stets auf dem Laufenden.

Dieses Jahr wieder ohne Maske: Bruder Fritschi und seine Fritschene sind nach dem coronabedingten Aussetzer vom Vorjahr bereit für die Fasnacht 2022. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 4. Februar 2021)