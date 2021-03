Feuerschutz Tausende von Luzerner Hausbesitzern sollen für besseren Brandschutz tiefer ins Portemonnaie greifen Die Luzerner Regierung will Brände in Zukunft mit mehr Hydranten und Löschweihern bekämpfen können. Das kommt bei der SVP und den Bauern schlecht an. Sie befürchten, ländliche Gebiete würden überdurchschnittlich stark zur Kasse gebeten. Nun reagiert die Regierung auf die Kritik. Lukas Nussbaumer 09.03.2021, 00.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jedes Gebäude soll im Brandfall schnell und wirkungsvoll gelöscht werden können. Das ist das Ziel der Luzerner Regierung, festgehalten im Gesetz über den Feuerschutz. Hinter dieser Absicht steht auch die kantonale Gebäudeversicherung. Ihr Interesse ist jedoch in erster Linie die Verhinderung von Feuerschäden. Schliesslich muss sie für abgebrannte Objekte Jahr für Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag aufwenden. Im letzten Jahr waren es 13,5 Millionen Franken, 2019 mit 13,8 Millionen etwas mehr, und 2018 belief sich die Summe der Brandschäden gar auf 16,2 Millionen. Der aktuelle Gebäudeversicherungsgesamtwert beträgt 123,5 Milliarden Franken, verteilt auf etwas mehr als 123'000 Gebäude.

Glück im Unglück: Dieses Bauernhaus stand im Februar 2020 in Vollbrand, war jedoch unbewohnt. Der Schaden ist dennoch gross.

Bild: Eveline Beerkircher (Sempach, 4. Februar 2020)

Je weniger oft es brennt und je schneller Brände eingedämmt werden und so zumindest Teile von Gebäuden gerettet werden können, umso besser ist das für die als nicht gewinnorientierte, öffentlich-rechtliche Anstalt organisierte Versicherung. Exakt an diesem Punkt knüpft die Regierung mit ihrer Gesetzesrevision an: Sie will den Bau von Löscheinrichtungen wie Hydranten, Löschweihern oder gedeckten Löschwasserbehältern fördern. Erreichen will sie dies mit einer Erweiterung des für die Beitragspflicht von Grundeigentümern massgebenden Radius von 100 auf 400 Meter.

Heute profitieren auch Hausbesitzer ohne Beteiligung an Löscheinrichtungen

Hausbesitzer müssen heute nur Hydranten mitfinanzieren und dies auch nur dann, wenn diese maximal 100 Meter von ihrem Gebäude entfernt sind. Mit diesen Rahmenbedingungen bekunden die Gemeinden, die für den Bau und die Finanzierung von Löscheinrichtungen verantwortlich sind, zunehmend Mühe, genügend Geld aufzutreiben. Ausserdem sind mit den heutigen Schlauchverlege- und Tanklöschfahrzeugen auch Häuser und Ställe, die weiter als 100 Meter vom Wasserbezugsort entfernt sind, mit Löschwasser geschützt. Es kommen also auch Grundeigentümer in einem weitaus grösseren Radius in den Genuss eines Feuerschutzes, ohne sich an der Finanzierung beteiligen zu müssen.

Der von der Regierung vorgeschlagene Radius von 400 Metern deckt sich mit einer Richtlinie der Feuerwehrkoordination Schweiz. Wie in Luzern wird die Mitfinanzierung von Löscheinrichtungen auch in den Kantonen Aargau, Nidwalden, Obwalden, Schwyz und St.Gallen den Gemeinden überlassen.

Die Gebäudeversicherung beteiligt sich an der Finanzierung von neuen Löschwassereinrichtungen mit 35 Prozent. Bei den Gemeinden ist der Beitragssatz unterschiedlich hoch. Die Höchstgrenze des Beitrags der Grundeigentümer soll maximal ein Prozent des Gebäudeversicherungswerts betragen. Damit reagiert die Regierung auf die Ergebnisse der Vernehmlassung, wo die auf zwei Prozent angesetzte Beitragshöhe kritisiert wurde.

Neue Löscheinrichtungen soll es nur punktuell geben

Die Beitragshöhe war jedoch nicht der einzige Punkt, der in der Vernehmlassung auf Gegenwehr stiess. Die SVP, der Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband (LBV), die Arbeitsgruppe Berggebiete und der Gemeindeverband Region West monierten, ländliche Gebiete und die Landwirtschaft würden überdurchschnittlich stark zur Kasse gebeten und die Gebäudeversicherung beteilige sich zu wenig stark an der Finanzierung.

Laut Regierung konnten diese Bedenken in Gesprächen teils entkräftet werden. Es sei nämlich keinesfalls ihr Ziel, ländliche Gebiete flächendeckend mit Löschwasserbehältern und -weihern auszustatten. Die teilweise bestehende Unterversorgung solle «nur punktuell auf Antrag der Gemeinden behoben werden». Ausserdem «nur dort, wo dies mit einem verhältnismässigen Aufwand möglich ist», hält das für die Gesetzesrevision zuständige Justiz- und Sicherheitsdepartement fest. Dieses Entgegenkommen kommt bei Stefan Heller, Geschäftsführer des LBV, gut an. «Nun sind wir auf dem richtigen Weg», sagt Heller, nachdem die Bauern die Vorlage in ihrer Vernehmlassungsantwort noch «entschieden» zurückweisen wollten.

Problem verschärft sich wegen gehäufter Trockenphasen

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement betont in der Gesetzesvorlage aber auch, die Auswirkungen primär auf ländliche Gebiete und im Speziellen auf die Landwirtschaft seien gewollt. Schliesslich bestehe die Unterversorgung mit Wasserbezugsorten fast nur dort, und das Brandrisiko bei landwirtschaftlichen Bauten sei «etwa doppelt so hoch wie bei allen anderen Gebäuden».

Die Regierung begründet den Handlungsbedarf mit weiteren Argumenten. Fehlen Löscheinrichtungen, müssten die Feuerwehren Wasser mit langen Transporten zuführen, was zeitaufwendig und mit Leistungsverlusten verbunden sei. Ausserdem sei auch bei modernsten Tanklöschfahrzeugen das vorhandene Wasser innerhalb von sechs bis acht Minuten aufgebraucht. In dieser Zeit könnten nur Personen und Tiere geschützt werden. Zusätzlich verschärft werde die bestehende Unterversorgung durch die Zunahme der Trockenphasen. Immer mehr Bäche und Flüsse würden nicht mehr während des ganzen Jahres genügend Wasser führen. Dies wiederum wirke sich auf die Feuerwehren aus, die ihre Einsatzpläne für den Wassertransport öfters anpassen müssten.

Bis jetzt getätigte Investitionen sind nicht eruierbar

Die finanziellen Auswirkungen der Gesetzesrevision lassen sich gemäss Regierung nicht beziffern. Dies deshalb, weil sie davon abhängen, wie viele neuen Hydranten oder Löschweiher realisiert werden und wie viele Gebäude innerhalb eines Radius von 400 Metern um die jeweilige Löscheinrichtung liegen. Auch die in der Vergangenheit getätigten Investitionen seien sich nicht eruierbar. Das sei zu einem grossen Teil darin begründet, dass die Wasserversorgungsträger, die in rund einem Drittel der Gemeinden auch für die Löscheinrichtungen zuständig sind, deren Finanzierung oft direkt in ihre Gebührenmodelle integriert hätten.

Sicher ist: Betroffen sind Tausende von Grundstückbesitzern, vorab auf dem Land. Ebenfalls klar ist, was die Gebäudeversicherung in den letzten fünf Jahren für neue Löschwasserbehälter und -weiher sowie Hydranten ausgegeben hat: 300'000 Franken sowie 1,7 Millionen Franken. Gemäss der aktuellen Sessionsplanung berät der Kantonsrat das Feuerschutzgesetz in der Septembersession.