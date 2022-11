Beinwil verabschiedet Ammann Albert Betschart nach 15 Jahren.

Beinwil «Er war unser Seelenwärmer und Krisenmanager»: Beinwil verabschiedet seinen Ammann Albert Betschart 15 Jahre lang war Albert Betschart im Gemeinderat von Beinwil – 13 davon als Ammann. An seiner letzten Gemeindeversammlung wurde er gebührend verabschiedet. Der bodenständige Amme trat zu seiner letzten Gmeind im Hirthämmli an. Melanie Burgener 19.11.2022, 12.00 Uhr

Emotionaler Abend: An seiner letzten Gemeindeversammlung wurde Ammann Albert Betschart mit «Standing Ovations» verabschiedet. Frau Monika Betschart steht ihm zur Seite. Melanie Burgener

Als Albert Betschart aus der Innerschweiz nach Beinwil zog, hatte er nicht mehr als einen kleinen Koffer mit Kleidern bei sich. «Ich kam als Knecht ins Mariahalden. Ein paar Jahre später durfte ich hier in Beuel meine Frau Monika kennen lernen, gemeinsam mit ihr eine Familie gründen und später eigenes Land erwerben», sagt der heute 65-Jährige.

Dass er diesem Dorf einmal etwas zurückgeben möchte, sei für ihn klar gewesen. Eine Chance, die ihm die Beuelerinnen und Beueler am 21. Oktober 2007 eröffneten. Sie wählten Albert Betschart in den Gemeinderat und zwei Jahre später zum Ammann. An der Gmeind am Freitagabend hiess es nun adieu zu sagen. 142 Personen nahmen dafür an der Versammlung Teil, zum Abschluss des Abends gabs «Standing Ovations».

Erhard Huwyler, ehemaliger langjährige Gemeindeschreiber von Beinwil, verabschiedete Albert Betschart. Melanie Burgener

Betschart wird Ende Jahr aus dem Rat austreten. Das, obwohl er gerne noch geblieben wäre. «Ich weiss, dass dir dieser vorzeitige Austritt schwer fällt», sagte Erhard Huwyler, ehemaliger Gemeindeschreiber von Beinwil, in seiner Abschiedsrede. Von den Differenzen im Rat, die zu diesem Entscheid geführt haben, wolle man heute nicht sprechen. «Vielmehr möchte ich ein paar anerkennende Worte an dich richten», sagte Huwyler.

«Euse Amme hat das Wohl der Gemeinde über sein eigenes gestellt.»

Während seiner Amtszeit konnte Betschart mit dem Gemeinderat einige wichtige Projekte realisieren. Eines der grössten war das Hochwasserschutzprojekt, das von 2008 bis 2017 andauerte. Weiter nannte Huwyler die Baugebietserweiterung «Steinmatt» und «Chriesimatt», die Schulhauserweiterung und den Bau des Werkhofs und Feuerwehrlokales.

Bei seinem Abschied erntete Albert Betschart viel Applaus von den 142 anwesenden Beuelerinnen und Beueler. Melanie Burgener

«In diesen Projekten steckt ein unglaublicher Zeitaufwand. Viele haben schwierige Verhandlungen erfordert», sagte Huwyler und fügt an: «Euse Amme hat das Wohl der Gemeinde häufig über sein eigenes gestellt.» Egal, ob in einer Krise, oder wenn es darum ging, dass die Strassenbeleuchtung rechtzeitig vor dem Räbeliechtliumzug ausgeschaltet wurde. «Albert war unser Seelenwärmer und Krisenmanager», so Huwyler.

Betschart trat am Freitag in besonderer Aufmachung vor die Bevölkerung. «Ich habe immer gesagt: An meiner letzten Gmeind trage ich ein Hirthämmli. Es soll zeigen, dass man in Beuel auch als Innerschweizer als Amman getragen wird», erklärte er.

Vom verbliebenen Gemeinderat erhielt Albert Betschart zum Abschied einen schön verpackten Gutschein für einen Aufenthalt in Grindelwald. Melanie Burgener

Sein Amt als Präsident der ARA Reuss-Schachen wird Betschart behalten. An seiner letzten Gmeind durfte er denn auch über den Ausbau und die Erneuerung und den Beitritt der Gemeinde Obfelden zum Abwasserverband abstimmen lassen. Dem stimmte der Souverän, wie auch den übrigen sechs Traktanden, ohne Gegenstimme zu.