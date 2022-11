Boswil plant ein neues Schulhaus und eine neue Doppelturnhalle.

Boswil «Gott sei Dank» wurde die Schulraumerweiterung abgelehnt: Boswil präsentiert neues Konzept samt Doppelturnhalle Vor vier Jahren lehnte die Gemeindeversammlung in Boswil eine Schulraumerweiterung ab. Die Versammlung forderte damals vom Gemeinderat, dass dieser ein umfängliches Konzept erarbeitet und auch die Vereine mit einbezieht. Das Ergebnis der letzten vier Jahre kann sich nun sehen lassen. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 17.11.2022, 16.01 Uhr

Weil nebst der Schule auch die Gemeindeverwaltung in Boswil mehr Platz benötigt, soll das Heimatmuseum aus dem Gemeindehaus ausziehen. Marc Ribolla (20. September 2022)

Vor vier Jahren wies die Boswiler Stimmbevölkerung an der Wintergmeind den Projektierungskredit für die Erweiterung der Schulanlage zurück. «Dazu kann ich heute sagen: Gott sei Dank. Und das, ohne mich dafür zu schämen», kommentiert Boswils Gemeindeammann Michael Weber an der Infoveranstaltung am Mittwochabend.

Denn nun kann der Gemeinderat nicht nur eine Lösung für den im Dorf dringend benötigten Schulraum präsentieren. «Wir haben ein Gesamtkonzept erarbeitet, das Hände und Füsse hat», so Weber. Das Ergebnis beinhaltet ein Entwicklungskonzept für die öffentlichen Bauten und Anlagen sowie eine Schulraumplanung.

Auslöser dafür war der Auftrag, den die Gemeindeversammlung 2018 mit der Rückweisung an den Rat stellte. Letzterer hatte damals vorgeschlagen, zuerst die Schulraumerweiterung zu realisieren und später den Bau einer Doppelturnhalle ins Auge zu fassen. Aus der Bevölkerung wurde gewünscht, dass eine Gesamtlösung in Betracht gezogen wird, bei deren Planung auch die Vereine ins Boot geholt werden.

Bis 2025 braucht es fünf zusätzliche Klassenzimmer

Das hat sich der Gemeinderat zu Herzen genommen. «Es wurde eine Kommission mit zehn Mitgliedern aus dem Gemeinderat, der Verwaltung, aber auch aus den Vereinen und der Schulpflege gegründet», sagt Weber. Man habe unter anderem die Situation im Dorf analysiert, die Schülerzahlen eruiert und die Baulandreserven beurteilt.

Nachdem der Souverän an der Sommergmeind 2020 mit der Zustimmung zum Planungskredit für 60'000 Franken grünes Licht gab, seien diese Gegebenheiten mit Ideen zusammengefügt worden. Als externer Planungsexperte stand der Kommission Oliver Tschudin, Vorsitzender der Firma Planar AG, für Raumentwicklung zur Seite. Zur Schulraumplanung sagt er:

«Die Schülerzahlen wachsen in Boswil relativ konstant. Wir gehen von fünf zusätzlichen Kindern pro Jahr aus.»

Bis ins Jahr 2025 brauche es fünf zusätzliche Klassenzimmer. «Ausserdem gibt es einen grossen Bedarf an Gruppenräumen», ergänzt er. Ein Teil dieses Problems könne man mit Umnutzungen lösen. «Doch nicht alle Platzprobleme können so bis 2025 gelöst werden. Auch ein Anbau oder eine Aufstockung eines bestehenden Schulhauses reicht nicht», so Tschudin.

Ein optimaler Standort fürs neue Schulhaus ist bereits gefunden

Der Fall ist klar: Ein neues Schulhaus muss her. Bei der Suche nach einem Standort für das dreigeschossige Gebäude sei man auf jene Lücke im Bereich der heutigen Parkplätze an der Zentralstrasse und der Fussgängerunterführung gestossen. «Auf alten Plänen haben wir gesehen, dass dort früher ein Gebäude stand, das in etwa dem Volumen des neuen Schulhauses entspricht», so Weber.

An der kommenden Gmeind vom 1. Dezember wird ein Verpflichtungskredit in der Höhe von 205'000 für einen Projektwettbewerb für den Neubau des Schulhauses traktandiert. Zu einem späteren Zeitpunkt werde dann auch der Bau einer Doppelturnhalle erfolgen. Denn auch dafür ist der Bedarf im Dorf gross.

Die jetzige Einzelhalle ist in einem schlechten Zustand. Zudem seien sowohl die Turn- als auch die Mehrzweckhalle häufig ausgelastet. In Letzterer finden aufgrund ihrer Infrastruktur mit Bühne und Küche häufig kulturelle Anlässe statt. «Dann müssen die Vereine jeweils verzichten», so Tschudin.

Das Heimatmuseum soll aus dem Gemeindehaus ausziehen

Ziel sei es, dass die neue Doppelturnhalle den Vereinen, die Mehrzweckhalle den Veranstaltenden zur Verfügung steht. «Dieser Lösungsansatz hat sich in anderen Gemeinden bewährt», sagt Tschudin. Als idealen Standort für die Halle sehen die Verantwortlichen jenen des heutigen Basketballplatzes vor.

Die Gemeinde Boswil wächst und mit ihr die Verwaltung. Sie braucht bald mehr Platz. «Dafür haben wir schnell eine einfache Lösung gefunden», sagt der Experte. Im Gemeindehaus ist heute das Heimatmuseum untergebracht. Dieses soll ins «Werderhaus» beim Künstlerhaus ziehen und die Räumlichkeit der Verwaltung zur Verfügung stehen.

