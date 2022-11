Anna Bullinger kommt nach Bremgarten - wenn auch nur gelesen

Bremgarten Autorin Catherine Meyer bringt die historische Figur Anna Bullinger zurück ins Reussstädtchen Den Reformatoren Heinrich Bullinger kennen viele, doch seine Frau Anna war gerade für die Mädchenbildung in Bremgarten mindestens ebenso wichtig. Das zeigt Catherine Meyer in ihrem historischen Roman «Beben über der Reuss». Am Sonntag, 20. November, liest sie im Kellertheater. Andrea Weibel 15.11.2022, 05.00 Uhr

Catherine Meyer, die in Bremgarten aufgewachsen ist, schrieb das Buch «Beben über der Reuss» über Anna Bullinger. Dreh- und Angelpunkt war der Muri-Amthof, wo Meyer aufgewachsen ist. Hier bei der Lesung im Keller des Hauses. zvg

Der Bremgarter Reformator Heinrich Bullinger ist vielen ein Begriff. Aber dass es seine Frau Anna war, die sich für die Mädchenbildung im Städtchen starkgemacht hat, weiss kaum noch jemand. Die im Muri-Amthof in Bremgarten aufgewachsene Catherine Meyer will das mit ihrem gut recherchierten historischen Roman «Beben über der Reuss» ändern. Darin verwebt sie den historischen Stoff mit ihren eigenen Erinnerungen.

Der Muri-Amthof (links) mit seinem markanten Turm, der viel jünger ist, als er aussieht, ist Dreh- und Angelpunkt im gut recherchierten historischen Roman über das Städtchen Bremgarten. Marc Ribolla (11.5.2022)

1529 schloss sich Bremgarten der Reformation an. Im gleichen Jahr verliess die gebildete Anna Adlischwyler das Kloster Oetenbach in Zürich. Sie heiratete den Pfarrer Heinrich Bullinger und zog ins Reussstädtchen. Während Heinrich für eine neue Bibelauslegung kämpfte, versuchte Anna, Bücher und Schriften von Frauen zu retten. Als ihr Mann die Nachfolge Zwinglis am Zürcher Grossmünster antrat, stand sie vor neuen Herausforderungen.

«Ich habe mich fast ein wenig in Anna Bullinger verliebt»

Für Catherine Meyer war die Recherche zu Anna Bullinger nicht einfach. «Von ihr ist ein einziger Brief erhalten, den sie an ihren Sohn geschrieben hat. Daran sieht man, wie unwichtig die Erinnerungen an die Frauen waren, denn von ihrem Mann gibt es zehntausend Briefe», sagte die Autorin im Mai zur AZ. Und: «Mich hat die Figur der Anna Bullinger so fasziniert, ich habe mich fast ein wenig in sie verliebt.»

Autorin Catherine Meyer. zvg

Am Sonntag, 20. November, liest Meyer im Kellertheater Bremgarten aus ihrem historischen Roman. Ihr Werk ist ein einfühlsames Bild eines Frauenlebens im 16. Jahrhundert geworden, einer Zeit tiefgreifender Umbrüche. Die Lesung ist eine Kooperation von Kellertheater und Stadtmuseum Bremgarten und wird von Sibylle Mallika Saber an der keltischen Harfe musikalisch begleitet.

Catherine Meyer, «Beben über der Reuss». zvg

Lesung Catherine Meyer, «Beben über der Reuss»: Sonntag, 20. November, 10.45 Uhr, Kellertheater Bremgarten. Reservation unter www.kellertheater-bremgarten.ch.