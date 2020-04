Der Kanton Zug mahnt: «Rehe brauchen dringend Ruhe» Der Lockdown bringe es mit sich, dass vermehrt Menschen den Wald für Erholung und Sport entdecken würden – zum Leidwesen der Natur. 30.04.2020, 16.30 Uhr

Schutzbedürftig: ein Rehkitz. Bild: Chris Nussbaumer/Amt für Wald und Wild

(bier) «Bleiben Sie zu Hause!» Diese Botschaft des Bundesrats werde nicht überall befolgt, schreibt das Zuger Amt für Wald und Wild. «Gerade weil die meisten Geschäfte zu und die Erwerbstätigkeit vieler Leuten eingeschränkt ist, zieht es derzeit viele Menschen in die Natur.» Der Druck auf Pflanzen und Tiere sei deshalb teilweise erheblich. «Problematisch sind die vielen Störungen durch die Menschen derzeit vor allem für die Rehe. Denn für sie beginnt jetzt die sogenannte Setzzeit, die Zeit, in der sie ihre Jungen zur Welt bringen», wird Priska Müller, Leiterin Amt für Wald und Wild, in besagter Mitteilung zitiert. «In dieser Phase ist es besonders wichtig, dass die Rehe Ruhe haben.»