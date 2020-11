Der Stiefeliryter in Muri soll in Zukunft allen Autos standhalten Der steinerne Reiter steht nun wieder auf seinem Sockel. Melanie Burgener 25.11.2020, 15.42 Uhr

Urs und Lisbeth Hänggli (links) freuen sich, dass Rafael Häfliger (rechts) und sein Team ihre Statue repariert haben. Bild: Melanie Burgener

In dunklen Nächten, heisst es in der Sage, reitet er noch heute mit verdrehtem Kopf auf seinem Schimmel über die Grundstücke, die er in Muri und Umgebung einst geraubt hatte. Um ihn zu sehen, muss man aber nicht auf Nacht und Nebel warten: Den berühmte Stiefeliryter findet man jetzt wieder an der Marktstrasse 17 in Muri. Seit 30 Jahren steht er dort als Steinfigur und erinnert nicht nur an die berühmte Freiämter Sage, sondern auch an seinen Schaffer, den verstorbenen Murianer Bildhauer Romano Galizia.