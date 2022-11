Thomas Rubin und Van Hai Le kandidieren als Gemeinderat Oberrüti.

Gemeinderat In Oberrüti kommt es zur Kampfwahl um den Sitz des Gemeindeammanns: Drei Fragen an die beiden Kandidaten Franziska Baggenstos verlässt Ende Jahr den Gemeinderat Oberrüti. Um ihren Sitz kämpfen am 27. November gleich zwei Männer. Van Hai Le möchte in den Rat, Thomas Rubin gleichzeitig auch das Amt des Gemeindeammanns übernehmen. Der AZ verraten sie ihre Motivation. Melanie Burgener 21.11.2022, 05.00 Uhr

Seit sie 2013 direkt als Frau Gemeindeammann in den Rat gewählt wurde, ist Franziska Baggenstos in ihrem Amt in Oberrüti tätig. Doch per Ende Jahr wird die 53-Jährige das Gemeindehaus verlassen. Um ihren Platz im Oberfreiämter Gemeinderat buhlen sich gleich zwei Kandidaten.

Der 47-jährige Thomas Rubin, der 2020 bereits für die FDP Sins in den Grossrat wollte, stellt sich sowohl als Gemeinderat als auch für das Amt des Gemeindeammanns zur Verfügung. Ihm stellt sich der 32-jährige Van Hai Le (GLP), der bereits vor einem Jahr in den Oberrüter Gemeinderat wollte. Damals verlor er das Rennen gegen Thomas Schwarzentruber.

Wer der beiden Kandidaten von der Bevölkerung gewählt wird, zeigt sich am Sonntag, 27. November. Die AZ hat ihnen vorab drei Fragen zu ihren Zielen und ihrer Zukunftsvorstellung der Gemeinde gestellt.

Van Hai Le, 32, Betriebsökonom

Warum kandidieren Sie als Gemeinderat?

Van Hai Le kandidiert bereits zum zweiten Mal für Gemeinderat Oberrüti. Bild: zvg

Wenn sich eine Möglichkeit ergibt, dass ich mich bei einer sinnvollen Sache einbringen kann, nehme ich diese Chance wahr. So war das letztes Jahr bei der Gesamterneuerungswahl des Gemeinderats und jetzt erneut bei der Ersatzwahl. Die Zukunft von mir und meiner Familie wird in Oberrüti sein, deshalb möchte ich das Dorf mitgestalten. Als Vertreter einer jüngeren Generation bringe ich andere Ansichten in den Rat. Darüber hinaus möchte ich mit meiner Kandidatur dem Dorf eine Wahlmöglichkeit bieten.

In welchen Bereichen soll sich Oberrüti weiterentwickeln?

Als Erstes möchte ich die Treffpunkte für Jung und Alt nennen, welche in Oberrüti kaum vorhanden oder nicht optimal gestaltet sind. Generationenübergreifende Begegnungsräume machen das Dorf lebendiger und steigert das Wohlbefinden der ganzen Bevölkerung. Als Zweites wäre es wünschenswert, wenn die Schule den Unterricht im Freien fördern würde. Das Konzept, draussen zu unterrichten, bietet den Kindern Abwechslung und fördert sowohl die Gesundheit als auch Schlüsselkompetenzen wie Kollaboration und Kreativität.

Für welche Anliegen werden Sie sich im Rat einsetzen?

Mein wichtigstes Anliegen ist die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde. Das bezieht sich jedoch nicht nur auf ökologische Themen: Fiskal- oder Kinder- und Jugendpolitik müssen genauso nachhaltig sein. Um das zu erreichen, sollte der Rat gemeinsam mit der Bevölkerung ein allumfassendes Leitbild erörtern, das die Stossrichtung für die nächsten 5 bis 15 Jahre festhält. Als Teil davon würde ich mich für eine Zertifizierung als «Kinderfreundliche Gemeinde» durch Unicef einsetzen. Ziel der Zertifizierung ist ein grösser Einbezug der Kinder und Jugendlichen, damit ihre Bedürfnisse und Ideen auch in die Gemeindepolitik einfliessen können.

Thomas Rubin, 47, Gemeindeschreiber im Kanton Zug

Warum kandidieren Sie als Gemeinderat?

Thomas Rubin kandidiert als Gemeinderat und Gemeindeammann von Oberrüti. Bild: zvg

Durch die Demission von Frau Gemeindeammann Franziska Baggenstos sucht die Gemeinde Oberrüti eine Nachfolgelösung. Ich wurde durch das Rüter Wahlkomitee angefragt, so fasste ich meine Kandidatur ins Auge. Für die Gemeinschaft setze ich mich seit meiner Jugendzeit ein. Ich bin überzeugt, mein Wissen und meine Fähigkeiten für die Gemeinde gewinnbringend einsetzen zu können.

In welchen Bereichen soll sich Oberrüti weiterentwickeln?

Die Gemeinde ist optimal gelegen, aus verkehrstechnischer Sicht sehr gut erschlossen und bietet einen attraktiven Lebensraum. Aus meiner Sicht sollen diese Eigenschaften erhalten und gezielt gestärkt werden. Aus steuerlicher Sicht kann ein moderates Wachstum zu einer positiven Entwicklung beitragen. Die Stärkung der Vereine, des örtlichen Gewerbes und ein gutes Angebot für die Bevölkerung im Dorf können wesentlich zur Lebensqualität beitragen.

Für welche Anliegen werden Sie sich im Rat einsetzen?

Mein Ziel ist es, im Gemeinderat und mit der Verwaltung konstruktive, nachhaltige Lösungswege zu finden. Problemstellungen gehe ich zukunftsorientiert an. Konkrete Schwerpunkte sind:

Vereine sind mir wichtig. Sie leisten einen enormen Beitrag zur Gemeinschaft. Die Unterstützung von Sporttalenten auf ihrem Weg zum Ziel ist mir ein persönliches Anliegen. In der Energiepolitik erleben wir gerade, wie wichtig eine stabile Versorgung ist. Möglichkeiten bieten sich in der Bauökologie und dem bewussten Umgang mit Ressourcen. Eine regionale Zusammenarbeit in herausfordernden Aufgaben- und Investitionsbereichen erachte ich als unabdingbar. Ich unterstütze eine zielführende Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, den KMU und der Landwirtschaft.