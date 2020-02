Im Murimoos klappert’s jetzt ab neuen Horsten Auf den Dächern wurden die bestehenden Storchenhorste buchstäblich eine zu grosse Belastung. Eddy Schambron 24.02.2020, 18.14 Uhr

Murimoos-Direktor Michael Dubach (zweiter von links), Margrith und Peter Enggist von der Gesellschaft Storch Schweiz stellen zusammen mit Mitarbeitern die neuen Storchenhorste auf. Bild: zVg

«Murimoos werken und wohnen» liebt Störche und führt sie sogar in seinem Logo sozusagen als «Wappentier». Nach Altreu im Kanton Solothurn ist Murimoos denn auch die zweitgrösste Storchensiedlung in der Schweiz. Jetzt wurden neue Storchenhorste erstellt, wie Murimoos mitteilt. «Die ersten Störche sind bereits aus ihren Winterdomizilen in die Schweiz zurückgekehrt und sie können beim Horstbau beobachtet werden. Sie bringen Äste, Altgras oder Moos in und auf ihrem Horst an.»