Reformierte Kirchgemeinde Wohlen-Villmergen mit Immobilienstrateg

Ja zur Immobilienstrategie Die Reformierte Kirchgemeinde Wohlen-Villmergen nimmt ihre Liegenschaften unter die Lupe Die Kirchgemeinde Wohlen-Villmergen gab grünes Licht für einen Kredit von 39'000 Franken für die Immobilienstrategie. Diese soll aufzeigen, was mit den insgesamt sechs Liegenschaften der Kirchgemeinde geschehen soll. Nathalie Wolgensinger 25.11.2022, 15.48 Uhr

Eine Immobilienstrategie soll aufzeigen, was die Reformierte Kirchgemeinde Wohlen-Villmergen mit ihren beiden Kirchen unternehmen soll. zvg

Die Reformierte Kirchgemeinde Wohlen-Villmergen ringt seit Jahren um eine Lösung für ihre insgesamt sechs Liegenschaften. Darunter befinden sich auch die beiden Kirchen in Wohlen und Villmergen. Nun kommt Bewegung in die Sache. Die Kirchgemeindeversammlung gab an ihrer Sitzung grünes Licht für einen Kredit von 39'000 Franken für eine Immobilienstrategie. Diese soll den Zustand der Liegenschaften aufzeigen und zugleich ausloten, wie diese in den nächsten Jahren genutzt werden.

Die Angehörigen der Kirchgemeinde haben die Möglichkeit, an drei Workshops teilzunehmen und dort ihre Ideen und Ansichten einfliessen zu lassen. Kirchenpfleger Michael Stalder sagt:

«Eines steht jetzt schon fest, die Kirchen werden nicht abgerissen.»

Man werde aber die Frage stellen, ob es zwei Kirchen brauche und ob nicht eine Umnutzung sinnvoller sei.

Kirchenpflegepräsident Josef Baur wurde nach 12 Jahren aus dem Amt verabschiedet, in seine Fussstapfen tritt Michael Stalder. Judith Gianetta wurde wiedergewählt und die ehemalige Präsidentin Berta Hübscher stellte sich erfolgreich der Wiederwahl. Mit Edi Brunner fand man in letzter Minute den fehlenden Kandidaten für die Kirchenpflege und entgeht so der drohenden Zwangsverwaltung.