Pflegende Angehörige sollen kurzzeitige Hilfe erhalten Die Pflegi Muri will mit dem neuen Tages- und Nachtzentrum einem wachsenden Bedürfnis Rechnung tragen. Eddy Schambron 10.12.2019, 05.00 Uhr

Von links nach rechts: Barbara Lienhard, Leiterin Tages- und Nachtzentrum Pflegi Muri, Irene Villiger, Leiterin Sozialdienst, und Ester Erni, Leiterin Hotellerie. Bild: Eddy Schambron

Pflegedienstleistungen massgeschneidert, kurzfristig und flexibel in Anspruch nehmen, Einsatz bei einem personellen Engpass in der Pflege zu Hause, Entlastung für pflegende Angehörige: Mit einem neu geschaffenen Tages- und Nachtzentrum will die Pflegi Muri genau diese Möglichkeiten schaffen.