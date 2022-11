Ochsen vom Hotel Caspar in Muri erhält 15 Gault-Millau-Punkte

Muri Der «Ochsen» gehört neu zu den Toprestaurants des Aargaus: «‹Gault-Millau›-Bewertung soll aber keine Hemmschwelle für Gäste sein» Erst seit gut einem Jahr offen und schon wurde der Gasthof Ochsen in Muri von «Gault-Millau» ausgezeichnet. Dass die gute Bewertung von 15 Punkten auch Gäste abschrecken kann, ist dem Hoteldirektor bewusst. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Bis das Drei-Häuser-Hotel Caspar in Muri im vergangenen Februar alle seine Türen eröffnete, gab es im Gasthof Ochsen das Provisorium Pop-up by Caspar. Am 25. November startete dort das Team im neuen Landgasthof. Melanie Burgener

Wie gut ein Restaurant läuft, darüber entscheiden die Gäste. Können das Essen und der Service nicht überzeugen, bleiben sie weg. Ihr Urteil ist das Wichtigste, daran können meist auch Kritikerinnen und Kritiker nicht rütteln. Trotzdem: Punkte und Sterne sind eine Genugtuung.

Das kann auch Hoteldirektor John Rusterholz vom Drei-Häuser-Hotel Caspar in Muri nicht abstreiten. Ein Jahr nach der Eröffnung des ersten von zwei Restaurants des Betriebes wurde der «Ochsen» in die Schweizer Gastrobibel «Gault-Millau» aufgenommen.

Mit ihren Kreationen erzielten Küchenchef Sebastian Rabe und sein Team 15 von 19,5 möglichen Punkten und gehören damit, laut «Gault-Millau», zu den besten Betrieben im Aargau. Nur sechs weitere im Kanton bekamen heuer 15 oder mehr Punkte. John Rusterholz freut sich:

«Das ist eine schöne Auszeichnung und auch eine Anerkennung.»

Doch betont er: «Es ist nicht unser Ziel, nach noch mehr Punkten oder Sternen zu streben. Vor allem soll es keine Hemmschwelle für Gäste sein.»

«Der ‹Adler› bleibt unsere Dorfbeiz»

Häufig würden solche Bewertungen den Eindruck erwecken, ein Betrieb sei besonders nobel und teuer. Auch bei der «Gault-Millau»-Bewertung des «Ochsen» könnte das der Fall sein. Rabe servierte den Kritikern ein Lamm-Gigot, «stundenlang geschmort und dann gezupft, mit einer verführerischen Topinambur-Espuma». Ein Zander, «sanft und glasig», dazu Nussbuttercrème und Salzzitrone.

Nicht gerade ein Menu, das man sich mal ebenso gönnt. Trotzdem überrascht es nicht, dass der Spitzenkoch Rabe damit die Kritiker überzeugen konnte. Bereits vor seiner Tätigkeit wurde der Deutsche regelmässig mit «Gault-Millau»-Punkten ausgezeichnet, zuletzt im Restaurant Wart im zugerischen Hünenberg. Dort gab es für seine Küche 16 Punkte.

Der Deutsche Spitzenkoch Sebastian Rabe kocht im Drei-Häuser-Hotel Caspar in Muri. Nun erhielten er und sein Team 15 «Gault-Millau»-Punkte. Gregor Galliker

Seine Laufbahn startete der heute 39-Jährige im Hamburger Fünfsternehotel Louis C. Jacob, dessen Restaurant mit 18 von 19,5 möglichen «Gault-Millau»-Punkten und einem Michelin-Stern glänzt. Nun stellt er sein Können seit einem Jahr im Freiamt unter Beweis – das nicht nur im ausgezeichneten, gehobeneren «Ochsen», sondern auch im «Adler», wie Rusterholz betont.

«Im ‹Adler› haben wir keine Punkte geholt. Trotzdem wird es unsere Dorfbeiz blieben, in der wir gute Qualität servieren werden.» In beiden Restaurants könne man einen Hamburger essen, ohne dafür 90 Franken bezahlen zu müssen.

Der «Ochsen» hat nicht mehr die ganze Woche geöffnet

Am 25. November ist es genau ein Jahr her, seit der Gasthof Ochsen als Pop-up seine Türen öffnete, bis der «Adler» und das Hotel Anfang 2022 fertiggestellt waren. Dass das in einer für die Gastronomie nicht einfachen Zeit geschah musste man auch in Muri feststellen.

John Rusterholz, Hoteldirektor, sieht die «Gault-Millau»-Bewertung als Anerkennung. Alex Spichale

«Wenn man neu auf den Markt kommt, hat niemand auf einen gewartet», sagt er. Zusätzlich hätte Corona den Betrieb erschwert und aktuell das fehlende Personal. «Dazu kommt, dass wir mit beiden Restaurants 140 Plätze haben. Die unter der Woche zu besetzen, ist eine Herausforderung», so Rusterholz. Deshalb habe der «Ochsen» zurzeit nur von Donnerstag bis Samstag geöffnet.

