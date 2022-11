Die Brauerei Drüüklang Bräu eröffnet eine Bar in Oberlunkhofen

Oberlunkhofen Weil der Platz in der Braustube knapp wird: Drüüklang Bräu eröffnet eine Bar in ehemaliger Postautogarage Begonnen hat alles mit einem Rampenverkauf in der Brauerei von Drüüklang Bräu in Oberlunkhofen. Weil dieser Anlass unterdessen eher zum Treffpunkt für ein Feierabendbier wurde, bauen die beiden Braumeister nun aus. Ab Frühling bieten sie ihr Bier in ihrer eigenen Bar in der ehemaligen Postautogarage an. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 17.11.2022, 05.00 Uhr

Stefan Stutz, Mitinhaber der Brauerei Drüüklang in Oberlunkhofen baut aus. In der ehemaligen Postautogarage am Gehrenweg 1 entsteht eine Bar. Bild: Melanie Burgener

Ein leichter Geruch nach Motorenöl und Pneus liegt noch immer in der Luft. Von den grossen gelben Gefährten, die hier einst einquartiert waren, fehlt in der geräumigen Garage am Gehrenweg 1 in Oberlunkhofen heute aber jede Spur. Die Postautos der Rolf Stutz AG wurden umparkiert und stehen seit kurzem im Hauptquartier des Unternehmens in Jonen.

Der «Nachtbus», das «Gaspedal» und hin und wieder ein «Keilriemen» bleiben dieser Garage aber erhalten – jedoch alle in flüssiger Form. Denn ein paar Festbänke, die Jukebox und ein einsamer Zapfhahn künden es bereits an: Bald kann man die beliebten Biersorten der Brauerei Drüüklang Bräu nicht mehr nur in der Flasche kaufen. Ab kommendem Frühling sollen sie hier in retromässig gemütlicher Umgebung genossen werden.

Der Zapfhahn und die behelfsmässige Bar künden es schon an: In dieser Garage wird bald eine Bar betrieben. Bild: Melanie Burgener

«Begonnen hat alles mit unserem Rampenverkauf, den wir unten in der Brauerei jeweils am Freitag veranstalten», erzählt Stefan Stutz, Mitinhaber der Drüüklang Bräu GmbH. Die ursprüngliche Idee, dass man die Biersorten der Regionalbrauerei beim Verkauf degustieren könne, habe sich unterdessen zu einem Feierabendtreff gewandelt. «Heute ist es eher ein Barbetrieb mit Direktverkauf», lacht Stutz.

Eine Bar mit richtiger Theke und einem Stammtisch

Weil diese improvisierte Feierabendbar bei der Kundschaft so gut ankommt, reichen die paar einzelnen Sitzplätze im Erdgeschoss der ehemaligen Postautogarage nicht mehr aus. Die beiden Braumeister Stefan Stutz und Roger Reuteler bauen deshalb aus. Geplant ist eine Bar mit rund 40 Sitzplätzen oberhalb der Brauerei.

«Unserem Motto mit Postautos und Motoren werden wir auch in der Einrichtung treu bleiben», sagt Stutz. Ein paar Oldtimer-Autos und eine Jukebox beispielsweise sollen für Atmosphäre sorgen. Diese werde aber auch mit modernen Elementen gemischt. «Es gibt eine richtige Theke, eine Lounge und auch ein Stammtisch wurde von unseren Gästen gewünscht», zählt er auf.

Postautos wird es in der Drüüklang-Bar keine geben. Dafür sorgen Oldtimer für eine spezielle Atmosphäre. Bild: Melanie Burgener

Nebst Bier wird es auch ein paar Snacks geben. «Nichts Grosses, überbackene Nachos, Hotdogs oder Flammkuchen», so Stutz. Vorläufig werde die Drüüklang-Bar wie gehabt am Freitagabend öffnen – mit Option auf Erweiterung. «Vielleicht werden wir den Donnerstag oder Samstagabend dazunehmen. Das wissen wir noch nicht.» Der Rampenverkauf falle weg, jedoch könne man das Bier weiterhin in Flaschen kaufen, neu einfach direkt in der Bar.

Ziel dieses neuen Projektes sei es nicht, die Brauerei und das Angebot zu vergrössern. «Vielleicht läuft es darauf hinaus, wenn wir durch den Barbetrieb mehr Bier brauchen. In erster Linie wollen wir aber Platz und ein Angebot schaffen, das es in der Region kaum gibt», sagt er. Zwar gäbe es in Oberlunkhofen und Umgebung verschiedene Restaurants. «Aber eine Bar, in der man einfach höckle und eins trinken kann, gibt es kaum», so Stutz.

Feedback von anderen Gastrobetrieben ist positiv

Im Vorfeld hätten sie sich mit Gastrobetrieben im Dorf abgesprochen, damit sie beispielsweise dem Restaurant Bauernhof, das ebenfalls eine Bar betreibt, nicht in die Quere kommen. Das Feedback sei aber auch von dieser Seite positiv ausgefallen.

Dass die Brauerei und nun auch die neu geplante Bar im einstigen Quartier des Freiämter Postautounternehmens Rolf Stutz AG eingerichtet sind, kommt nicht von ungefähr. Stefan Stutz ist der Sohn von Rolf Stutz und unterdessen selbst Mitglied der Geschäftsleitung des Unternehmens. Zusammen mit Postautochauffeur Roger Reuteler hatte er vor gut sieben Jahren die Idee zu Drüüklang Bräu.

Wo heute noch Festbänke stehen, wird es im April eine Lounge und vielleicht sogar einen Stammtisch geben. Bild: Melanie Burgener

«Damals brauten wir im kleinsten Rahmen. Höchstens 200 Liter an einem Brautag. Relativ bald konnten wir aber Restaurants beliefern und kamen an unsere Grenzen», erinnert sich Stutz. 2018 übernahmen sie die Brauanlage der Lindenbergbräu GmbH aus Beinwil. Unterdessen brauen sie 13'000 bis 15'000 Liter pro Jahr.

Ihr neustes Projekt soll am 1. April eröffnen. «Lieber wäre es uns, wenn es bereits im März gelingen würde. Dann hätten wir genügend Vorlaufzeit, um uns einzuspielen, damit wir dann pünktlich zum Tag des Schweizer Biers Ende April parat sind», hofft Stefan Stutz.

