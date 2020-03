Oberrüti: Die Z-Fighters können nun um ihre Anlage kämpfen Der Regionalplanungsverband Oberes Freiamt war mit seinem Wiedererwägungsgesuch beim Kanton erfolgreich. Eddy Schambron 11.03.2020, 18.14 Uhr

Inlinehockey spricht viele Junge an, wie hier am Jubiläumsturnier des Inlinehockeyclubs Z-Fighters in Oberrüti 2018. Bild: Maria Schmid

Jetzt sind die Z-Fighters Ober­rüti-Sins einmal mehr nicht nur auf dem Spielfeld gefordert: Sie müssen zeigen, dass eine regionale Sportanlage in Sins notwendig ist. Das kam an der Abgeordnetenversammlung des Regionalplanungsverbandes Oberes Freiamt (Repla) zum Ausdruck. Bruno Sidler, der Geschäfts­führer der Repla, zeigte den bisher beschwerlichen Weg zur Realisierung einer solchen regionalen Anlage auf. Ein Antrag mit Vorbericht im Frühling wurde vom Kanton am 28. Juni 2020 negativ beantwortet. Es bestehe kein regionales Bedürfnis, hiess es.