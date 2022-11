So verändern sich die Steuerfüsse im Freiamt 2023.

Interaktive Karte Historisch tiefer Steuerfuss: Oberwil-Lieli wird 2023 wohl die günstigste Gemeinde im Aargau Das Freiamt kann mit vielen steuergünstigen Gemeinden für sich werben. Auch 2023 gehören wieder einige zu den tiefsten des Kantons. Die AZ zeigt eine Übersicht, in welcher Gemeinde man im kommenden Jahr etwas weniger, wo etwas mehr ausgeben muss. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 15.11.2022, 14.45 Uhr

An den kommenden Gemeindeversammlungen steht das Budget 2023 mit dem neuen Steuerfuss auf der Liste. Die AZ zeigt auf, wo sich die Zahlen wie verändern. Symbolbild: Sandra Ardizzone

Das Freiamt ist ein Steuerparadies, zumindest gut die Hälfte seiner Gemeinden. Aktuell liegen 18 von insgesamt 42 Ortschaften der Region mit ihrem Steuerfuss unter 100 Prozent. Und daran wird sich auch fürs kommende Jahr nicht viel ändern, wie die traktandierten Budgets 2023 in den einzelnen Dörfern bereits jetzt zeigen.

Die meisten Gemeinderäte belassen die Steuerfüsse auf der bisherigen Höhe, einzelne schrauben daran. Was jedoch bleibt, ist, dass das Freiamt wohl auch im Jahr 2023 die beiden steuergünstigsten Ortschaften des Kantons Aargau verzeichnen kann.

Jedoch muss die aktuelle Spitzenreiterin Geltwil ihren Titel per Ende Jahr abtreten und wieder mit dem zweiten Platz vorliebnehmen. Das 213-Seelen-Dorf überholte Oberwil-Lieli vor zwei Jahren, als seine Stimmbevölkerung eine Senkung von sagenhaften 25 auf 50 Prozent genehmigte. Nun holt sich die Gemeinde am Mutschellen ihren ersten Platz zurück.

Oberwil-Lieli rechnet fürs kommende Jahr mit einem um fünf Prozent reduzierten Steuerfuss von nur noch 48 Prozent. Dass die Verantwortlichen am Mutschellen diesen Schritt nun wagen, habe viele Faktoren, wie Gemeindeammann Ilias Läber auf Anfrage der AZ erklärt. Ein Grund seien sicher die steigenden Kosten in anderen Bereichen.

«Wir wollen so viel Geld wie möglich in der Tasche der Bevölkerung lassen»

Eine der Grundüberlegungen des Gemeinderates sei gewesen, dass Oberwil-Lieli genügend Mittel zur Verfügung haben, so Läber. «In einer Zeit, in der die Preise für die Krankenkasse, den Strom oder aufgrund der Inflation auch in anderen Bereichen steigen, wollen wir so viel Geld wie möglich in der Tasche unserer Bevölkerung lassen», sagt er. «Wir haben unsere Kosten gut unter Kontrolle und wollen nicht mehr Steuern einnehmen, als wir brauchen.»

Nebst Oberwil-Lieli weisen auch die anderen Gemeinden auf dem und am Mutschellen auffallend tiefe Steuerfüsse auf: Berikon (89%), Widen (75%) und Rudolfstetten-Friedlisberg (95%) lassen ihre Steuerfüsse 2023 unverändert und bleiben unter der Hundertergrenze. Auch das nahegelegene Oberlunkhofen kann im kommenden Jahr mit seinem gleichbleibenden Steuerfuss von 74 Prozent für sich werben.

Letzteres liegt zusammen mit Unterlunkhofen – der Steuerfuss bleibt hier bei 69 Prozent – in diesem und wohl auch im nächsten Jahr in den Top Ten der steuergünstigsten Gemeinden des Kantons.

Steuerfuss sinkt in Sins zum ersten Mal in der Geschichte unter 100 Prozent

Der Hundertergrenze näher kommen auch die Oberfreiämter Ortschaften Bettwil und Kallern. Beide wollen ihren Steuerfuss gemäss Budget 2023 um 5 auf 102 Prozent senken, da sie in den vergangenen Jahren und auch heuer finanziell gut aufgestellt sind. «Es handelt sich dabei um eine gesunde Reduktion, die wir langfristig so beibehalten können», sagte Kallerns Gemeindeammann Christian Widmer im September gegenüber der AZ.

Besonders der Zuwachs an Familien dank neuer Einzonungen im Dorf hat in der Vergangenheit die Kasse dieser Gemeinde gut aufgestockt. In Bettwil ist man laut Ammann Peter Keusch in den vergangenen Jahren haushälterisch mit dem Geld umgegangen und könne nun guten Gewissens den Steuerfuss von 107 auf 102 Prozent senken.

Zum ersten Mal in der Gemeindegeschichte von Sins soll 2023 der Steuerfuss unter 100 Prozent sinken. Mathias Förster (10.10.2022)

In Sins steht eine Steuerfusssenkung von 4 Prozent an. Das an der Gmeind vom 23. November traktandierte Budget 2023 sieht eine für die Gemeinde historisch tiefe Zahl vor. Zum ersten Mal in der Geschichte soll er unter 100 sinken und neu 98 Prozent betragen.

Etwas weniger erfreulich sieht die Lage in Niederwil aus. In dieser Reusstaler Gemeinde steht eine Steuererhöhung von 4 auf 103 Prozent an. Grund dafür sind diverse anstehende Sanierungen. Zum Beispiel jene des Kindergartens samt Anbau, der Hägglingerstrasse oder des Gemeindehauses.

Zwar kann das Freiamt mit den steuergünstigsten Dörfern des Kantons für sich werben. Doch am andern Ende der Liste steht, wie bereits 2022, auch im nächsten Jahr eine der teuersten Gemeinden im Aargau: Tägerig belässt seinen Steuerfuss auf 127 Prozent.

