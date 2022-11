Premiere des Monti Variétés in Wohlen

Premiere Auszeit im Wohler Varieté: Wo der Schneemann die Suppe serviert und die Peitschen knallen Montis Varieté feierte am Donnerstagabend Premiere und begeisterte das Publikum mit Artistik, Komik und einem köstlichen Nachtessen. Inszeniert wurde das Feuerwerk von der Compagnia Due. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 18.11.2022, 15.12 Uhr

Die Compagnia Due unterhielt das Publikum und war zugleich für die Inszenierung verantwortlich. Severin Bigler

«Lalalalalaa», mit diesem Ohrwurm schlief wohl so mancher Gast der Monti-Premiere am Donnerstagabend ein. Das «Lalalalalaa» der beiden Clowns von Compagnia Due entwickelte sich im Laufe des Abends zum Running Gag. Damit kündigten sich nicht nur die nächsten Lacher an, sondern sie leiteten auch über zu Zauber und Artistik.