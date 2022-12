Freiämter Ringer gewinnen gegen EInsiedeln

Ringen Die Freiämter Ringer haben die Bronzemedaille schon fast auf sicher Mit einem satten Vorsprung, nämlich mit 28:11, gewannen die Freiämter Ringer die Mannschaftsmeisterschaft gegen Einsiedeln. Damit dürfte die Entscheidung für den Rückkampf am kommenden Sonntag praktisch gefallen sein. Wolfgang Rytz 04.12.2022, 18.26 Uhr

Kimi Käppeli (rechts) setzte sich mit technischer Überlegenheit durch. Wolfgang Rytz

Die Freiämter Ringer haben in der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft den Hinkampf um Bronze in Einsiedeln 28:11 gewonnen. Damit ist die Entscheidung schon vor dem Rückkampf am nächsten Sonntag praktisch gefallen. Das Team von Trainer Marcel Leutert wird sich diesen Vorsprung in der Bachmattenhalle Muri nicht mehr abjagen lassen. Dazu steckt im Kader der Aargauer Ringerhochburg zu viel Potenzial.