Presseratentscheid: Wohler Gemeinderat entschuldigt sich nicht.

Wohlen Die Dorfpolitik erhält Antworten: Der Wohler Gemeinderat entschuldigt sich nicht Der Schweizer Presserat wies die Beschwerde des Wohler Gemeinderates ab, der Teile der Berichterstattung des «Wohler Anzeigers» zu den Gemeinderatswahlen monierte. Nun nimmt der Gemeinderat Stellung zu Anfragen aus dem Einwohnerrat. Nathalie Wolgensinger 19.11.2022, 05.00 Uhr

Der Wohler Gemeinderat mit Denise Strasser, Roland Vogt, Gemeindeammann Arsène Perroud, Vizeammann Thomas Burkard und Ariane Gregor (von links) blitzte beim Presserat ab. zvg

Die Gemeinderatswahlen 2021 warfen hohe Wellen. Nicht etwa wegen einer unerwarteten Wahl. Nein, es war die mangelnde Transparenz bei der Veröffentlichung der Resultate. Viele gültige Stimmen fielen auf diverse Kandidaten, die damals nicht namentlich ausgewiesen wurden. Im Rahmen der Berichterstattung über diesen Vorgang – der legal war – berichtete auch der «Wohler Anzeiger» (WA).

Dem Gemeinderat stiessen vier WA-Texte sauer auf und er reichte deshalb im Januar eine Beschwerde beim Schweizer Presserat ein. Unter anderem warf der Gemeinderat dem WA vor, verschiedene Punkte des Journalistenkodex verletzt zu haben, darunter «Unterschlagung wichtiger Informationen» und «Anhörung bei schweren Vorwürfen».

Der Presserat wies die Beschwerde in allen Punkten ab. Die Mitte und SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid wurden aktiv und reichten Anfragen ein, die der Gemeinderat nun beantwortet.

SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid. zvg

Der Gemeinderat will die Integrität der Mitarbeitenden schützen

Die Frage, was den Gemeinderat zu diesem Schritt bewogen habe, beschäftigt sowohl Die Mitte als auch Manfred Breitschmid. Der Gemeinderat begründet dies unter anderem damit, dass der beruflichen und persönlichen Integrität der Mitarbeitenden grösste Bedeutung zukomme.

Der WA habe die Leserschaft mit aufwiegelnden Behauptungen und einseitigen Darstellungen bedient und damit seien kampagnenartige Verunglimpfungen einzelner Personen aus der Gemeindeverwaltung einhergegangen. Er ist der Meinung, dass es medienethisch unredlich ist, sachlich nicht gerechtfertigte Anschuldigungen zu verbreiten.

Zumal der Gemeinderat der Meinung ist, dass er sämtliche Fragen der WA-Redaktion beantwortet habe. Offensichtlich hätten aber die Auskünfte nicht die Erwartungen der Chefredaktion erfüllt. Die Behauptung, es sei der Gemeindeschreiber gewesen, der am Wahltag Anordnungen zum Protokoll gegeben habe, stellt er in Abrede. Das wäre vom Ablauf her und auch systembedingt gar nicht möglich gewesen.

Vielmehr habe man den Grundsatzentscheid getroffen, in der Software die Namen jener Kandidaten zu vermerken, die bereits im Vorfeld der Wahlen bekannt waren. Am Vorgehen werde man auch künftig nichts ändern, so der Gemeinderat weiter. Die internen Kosten für die Beschwerde kann er nicht schlüssig beantworten, die externen Kosten für die Beschwerde belaufen sich auf gesamthaft 4500 Franken.

Der Gemeinderat weist die Schuld von sich

Breitschmid wollte wissen, wie es mit dem angerichteten Scherbenhaufen nun weitergehen soll. Der Gemeinderat sieht hier keinen Handlungsbedarf. Im Gegenteil, er spielt den Ball zurück an den WA und hält fest: «Wie Redaktionen mit Kritik an ihrer Berichterstattung umgehen, liegt nicht im Zuständigkeitsbereich des Gemeinderates.» Er werde sich deshalb auch nicht entschuldigen für sein Verhalten, er habe sich nichts zu Schulden kommen lassen.

Er sei mit der Beschwerde seiner Verantwortung als Arbeitgeber nachgekommen und habe wegen dieser ungerechtfertigten Anschuldigungen gegenüber Mitarbeitenden die notwendigen Massnahmen ergriffen. Der Einwohnerrat wird am 5. Dezember über die Antworten beraten.