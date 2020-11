Freikirchen in Nid-, Obwalden und Uri sammeln für Menschen in Osteuropa

Die Aktion Weihnachtspäckli ist bereits vielen ein Begriff. Im Coronajahr ist die Unterstützung für die Bedürftigen noch wichtiger, sagen die Helfer in der Region.

Marion Wannemacher 17.11.2020, 05.00 Uhr

Der Lastwagen ist vom Gelände gerollt, Liselotte Vogel, Präsidentin des Christlichen Treffpunkts in Stansstad, kann aufatmen. 300 Päckchen hat ihre freikirchliche Gemeinde gepackt, weitere 220 lieferte eine engagierte Spenderin. Rund 110'000 Päckli gingen im vergangenen Jahr über die Aktion Weihnachtspäckli aus der Schweiz an Menschen nach Osteuropa.



«Wegen Corona ist die Unterstützung in diesem Jahr umso wichtiger», sagt Vogel. «Es gibt in diesen Ländern nun viel mehr Arbeitslose. Weil aber die Unterstützung vom Staat fehlt, haben die Menschen dort es wirtschaftlich noch schwieriger als sonst.» Seit 20 Jahren hat sie sich der Aktion verschrieben, die von den vier Hilfswerken AVC, Christliche Ostmission, HMK Hilfe für Mensch und Kirche und Licht im Osten getragen wird.

Aktion Weihnachtspäckli im Christlichen Treffpunkt Stansstad. Anina Vogel erklärt, was ins Päckchen muss.

Üblicherweise sammelt sie mit freiwilligen Helfern Spenden in Form von Naturalien wie Lebensmittel, Hygieneprodukte, Schul- und Spielsachen vor dem Coop in Buochs und verpackt diese dann in Päckli. «Dieses Jahr wird dieser jedoch umgebaut. Ausserdem verzichteten wir wegen Corona auf die Sammlung», erzählt sie. So stellte sie in ihrer Freikirche ein Kässeli auf. Schliesslich kam für den Kauf der Hilfsgüter einiges zusammen. Zusätzlich strickten Frauen Kappen, Socken und Schals.

Kindern den Gedanken vom Teilen mitgeben

Unter den 30 Helfern, die an einem Samstag emsig Güter zusammenstellten und Päckli packten, waren auch zwölf Kinder und Jugendliche. «Wir waren von 9 Uhr am Morgen bis 16.30 am Abend dran», erzählten sie.

«Man muss sie zwar gut instruieren, aber es ist schön, wenn Kinder den Gedanken vom Teilen mitbekommen.»

Aus eigener Erfahrung weiss Liselotte Vogel, dass die Armut in Rumänien und Albanien gross ist. «Das macht etwas mit dir, wenn du siehst, wie die Menschen dort leben. Ich finde das schlimm, wenn man dem so ausgeliefert ist wie sie, vor allem für die Kinder.» Die übrigens aus eigener Tasche finanzierten Reisen zum Verteilen der Päckli vor Weihnachten hat sie motiviert, an der Spendenaktion dranzubleiben – auch wenn es viel Arbeit ist.

Während der Packtage wird es eng in der Wohnung in Ennetbürgen

Bereits im Sommer beginnt auch Susanne Haller aus Ennetbürgen, für ihre Päckli Aktionen zu kaufen und zu stapeln, 220 Päckli kamen dieses Jahr zusammen. «Sobald die Haltbarkeitsdaten der Süssigkeiten bis zum Frühjahr oder Sommer des darauffolgenden Jahres reichen, kaufe ich ein», verrät sie ihren Trick, um möglichst viel Ware für die Aktion für ihr Geld kaufen zu können. Wenn Schreibmaterial, Textilien und kleinere Spielsachen ins Angebot kommen, schlägt Susanne Haller zu – für ihre Päckli.

Susanne Haller holt aus ihrer Garage die letzten Päckli, um sie nach Stansstad zum Lastwagen-Transport bringen zu lassen.

Unterstützung findet sie bei ihrer Schwester Christine Baumgartner, die sie jeweils für ein paar Tage besucht, um mit ihr Päckli zu packen. Fertige Päckli werden in der Garage gelagert. Und auch ein Zimmer ihrer mittlerweile erwachsenen Kinder dient als Warenlager. Ehemann Bernd nimmt es offensichtlich gelassen und unterstützt die Aktion. Während der Packtage sei gerade noch ein Sitz im Wohnzimmer für ihn frei, um Fernsehen zu schauen, witzelt die 70-Jährige.



Auch in der Freien Evangelischen Gemeinde Obwalden (FEG) wird fleissig für die Aktion gesammelt. Seit fast 25 Jahren übernimmt Silvia Harvey die Koordination dafür. «Unsere Sammlung ist noch nicht abgeschlossen, aber ich vermute, dass wieder so wie im vergangenen Jahr um die 90 Päckli zusammen kommen», berichtet sie auf Anfrage. Freunde und Angehörige der FEG tragen ihr Teil dazu bei. «Manche packen ihre Päckli gemeinsam mit ihren Freunden», erzählt Silvia Harvey.

Kinder plünderten ihr eigenes Sparkässeli für Kinder in Osteuropa

Allein neunmal ist sie zum Verteilen in die Ukraine und nach Moldawien gefahren. «Ich habe gesehen, wie die Menschen dort leben. Es ist mir ein Anliegen, ihnen eine Freude zu machen. Wir haben so viel und können auf diese Art Gottes Liebe weiter geben», betont sie.

Im Kanton Uri engagieren sich Bruno Bissig und seine Frau Margrit in privater Initiative im dritten Jahr für die Aktion. Sie arbeiten mit Licht im Osten zusammen. Unterstützung finden sie bei der FEG Altdorf (Chilä im griänä Hüüs), der Chrischona-Gemeinde und dem ICF. Spannende Begegnungen erlebt das Ehepaar immer wieder im Strasseneinsatz vor den Geschäften, wo die freiwilligen Helfer Passanten ansprechen und um Spenden bitten. Wer etwas spenden will, kauft diese dann ein und bringt sie anschliessend vorbei. An einem Packtisch werden die Päckli direkt gepackt. «Wir haben im Coronajahr schon gespürt, dass viele distanzierter waren und die Hemmschwelle, sich finanziell zu investieren, etwas grösser ist», sagt Bruno Bissig.



Gesamthaft werden in Uri an die 200 Päckli zusammen kommen. «Es geht aber nicht um die Zahl, sondern um die Begegnung mit den Menschen», sagt er. Dabei ergeben sich immer wieder berührende Geschichten. Eine Mutter von drei Kindern im Alter von zwei, fünf und sieben Jahren habe gemeinsam mit ihnen daheim Päckli gepackt. «Die beiden Älteren haben dafür ihr Sparkässeli geplündert», hat ihm die Mutter erzählt.



Mehr Infos zur Aktion unter www.weihnachtspaeckli.ch.