Gastronomie Zentralschweizer Wirte atmen auf: Endlich geht es wieder los Ab heute dürfen Wirtinnen und Köche auch drinnen wieder zu Tische bitten. Zwar sind noch Corona-Auflagen zu befolgen; trotzdem ist die Erleichterung in der Branche gross – ebenso wie die Hoffnung auf viele Gäste. 31.05.2021, 05.00 Uhr

von Kristina Gysi

Rikard Del Mestre, Geschäftsführer des Berghotels Trübsee, bei den letzten Handgriffen auf der Terrasse. Bild: Pius Amrein (Engelberg, 28. Mai 2021)

Erst alles offen, dann alles zu. Terrassen öffnen, dann wieder schliessen. Der vergangene Winter bescherte den Bergrestaurants vor allem eines: Verwirrung. Es wurden aufwendige Schutzkonzepte erstellt, nur um diese im nächsten Moment wieder über den Haufen zu werfen. Auch Rikard Del Mestre hat seine Erfahrungen damit gemacht. Er ist Geschäftsleiter des Berghotels Trübsee auf dem Titlis. An das Restaurant im Erdgeschoss grenzt die grösste Terrasse im Titlisgebiet. «Am besten hat es funktioniert, als wir draussen bewirtschaften durften», sagt Del Mestre. Man habe die Gäste mittels Schutzkonzept besser leiten können, zudem wusste man durch das Contact-Tracing stets Bescheid, wer wo gesessen hatte. Mit den Terrassenschliessungen kam das Chaos. «Die Leute setzten sich in unkoordinierten Gruppen an die sonnigsten Plätzchen», so der Geschäftsleiter. Kontrolle? Fehl­anzeige.

Im Berghotel Trübsee dürfen die Gäste endlich wieder im Innern empfangen werden. Bild: Pius Amrein (Engelberg, 28. Mai 2021)

Trotzdem konnte er das Argument des Bundesrats nachvollziehen, dass für alle Gastronomiebetriebe die gleichen Bedingungen gelten müssten. «Ein Restaurantbesitzer in der Grossstadt ärgerte sich darüber, dass die Terrassen in den Bergen offen bleiben dürfen, das ist klar.» Bei den Berggästen sei der Entscheid der Terrassenschliessung jedoch oft auf Unverständnis gestossen:

«Die Leute haben selbst gesehen, dass geöffnete Terrassen mit Schutzkonzept besser funktionieren.»

Nichtsdestotrotz habe er dem Bundesrat nichts anzukreiden. «Es ist halt eine Pandemie.» Das sei eben schwierig zu deichseln. Trotz schwerer Einbussen im Winter habe man die Zeit laut Del Mestre gut überstanden. Nun blickt er zuversichtlich in die Zukunft: «Wir hoffen auf einen super Sommer.» Und damit ist er wohl nicht allein.

von Sandra Monika Ziegler

Direktionswechsel im Hotel Cascada und Restaurant Bolero in Luzern: Roland Barmet (links) übergibt die Leitung an Thomas Ulrich. Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. Mai 2021)

«Die Übergabe hatten wir vor drei Jahren angebahnt. Alles haben wir geplant – ausser Corona.» Das sagt Roland Barmet (61), der das Hotel Cascada und das Restaurant Bolero 31 Jahre führte. Jetzt übergibt er an Thomas Ulrich (44). Dieser machte eine steile Karriere am Bundesplatz: Vom Praktikum während seiner Ausbildung an der Hotelfachschule Luzern 2002 bis zum Direktor.

«Mit dem Start in die Gastronomie war ich sofort überzeugt, das Richtige zu tun. Es gefiel und gefällt mir. Ich habe den besten Job, weil ich Menschen glücklich machen kann», bringt er seine Berufswahl auf den Punkt. Die offizielle Übergabe findet am Dienstag statt – ein super Timing. Denn nun können die Innenräume wieder genutzt werden. Das Hotel Cascada und das spanische Restaurant Bolero sind gerüstet.

Drinnen hat es Platz für 80 und draussen für 40 Gäste. Die Corona-Zeit hat das Team gemeistert, obwohl der Umsatz halbiert wurde, wie Barmet sagt. Es wurde Kurzarbeit eingeführt, jedoch der Lohn aus eigener Tasche auf 90 Prozent aufgestockt und Härtefallgelder beantragt. Dividenden werden keine ausbezahlt. Das Hotel verzeichnet seit der Wiedereröffnung Anfang April mit seinen 74 Zimmern eine Auslastung von 55 Prozent. Die neue Situation mit Homeoffice und Videokonferenzen hat das Viersternehaus letztes Jahr genutzt, um Seminarräume in acht zusätzliche Zimmer umzuwandeln. Dass sie parat sind, hat mit den 65 Mitarbeitenden, davon 14 Auszubildende in vier Gastroberufen zu tun, die immer noch im Dienst sind. Vor der Pandemie waren es 74. Es gab natürliche Abgänge, drei Stellen wurden abgebaut und andere suchten eine neue Arbeit.

Barmet erzählt: «Ich lernte Koch mit der Überzeugung, einen sicheren Beruf gewählt zu haben, denn gegessen wird immer. Doch dem ist nicht mehr so, wie uns die Pandemie lehrt.» Er verstehe, dass gewisse Leute abgesprungen sind. Trotzdem stehe er den nächsten Monaten positiv gegenüber. Die Hotelzimmer haben Verbindungstüren und können so als Familien- oder Gruppenlogen vermietet werden. Das Restaurant zählt auf eine grosse Stammkundschaft, die gerne spanische Tapas verköstigt und das spanische Nationalgericht Paella selbst für nur eine Person bestellen kann.

von Roseline Troxler

Simon Niederberger, Co-Betriebsleiter des Wirtshauses Herlisberg, in der Küche. Bild: Pius Amrein (Römerswil, 30. Mai 2021)

Seit 1989 führen Liselotte und Sepp Niederberger das Wirtshaus Herlisberg in Römerswil. Heute teilen sie sich die Betriebsführung mit ihrem Sohn Simon. Die Familie lebt selbst auch im schmucken Wirtshaus mit Blick über das Seetal und die Innerschweizer Alpen. «Normalerweise ist immer etwas los im Haus, selbst am Wirtesonntag sind Mitarbeiter vor Ort oder Lieferanten bringen Waren. Die letzten fünfeinhalb Monate waren da schon extrem ruhig», sagt Simon Niederberger und freut sich sehr, dass er nun auch im Innern des Restaurants Gäste bewirten darf. «Endlich lebt das Haus wieder.»

Wegen Kälte und Nässe konnte die Terrasse im Mai nur an sechs Tagen betrieben werden, daher bedeutet der beschlossene Öffnungsschritt eine grosse Erleichterung. Nach der langen Pause ­– aufgrund der abgelegenen Lage hat das Restaurant Herlisberg kein Takeaway angeboten – freut sich der Wirt auf einen geregelten Arbeitstag.

«Es ist schön, am Abend müde ins Bett zu gehen.»

Trotz bleibender Ungewissheit blickt Simon Niederberger zuversichtlich auf die kommenden Monate. «Wir haben bereits viele Reservationen erhalten und es sind schon mehrere Anfragen für Feste wie Hochzeiten bei uns eingetroffen. Das macht Mut.» Das Restaurant habe eine treue Kundschaft.

Die Niederbergers können ausserdem auf ein eingespieltes Team zählen, das sehr motiviert sei. «Wir konnten unsere Mitarbeiter dank Kurzarbeitsentschädigung und Härtefallgeldern halten.» Simon Niederberger hofft, dass der Sommer ähnlich wird wie im Vorjahr. «Da haben die Gäste wirklich jede Minute ausgekostet.»

von Kilian Küttel

Pächterin Helena Todorovic (rechts) in der Panorama Schiffbar in Zug. Bild: Maria Schmid (Zug, 29. Mai 2021)

«Was ich am meisten vermisst habe?», fragt Helena Todorovic, die Pächterin der Panorama Schiffbar am Landsgemeindeplatz in der Zuger Altstadt. «Diese Liste wird lang: meine Freunde, die Gäste, lachende Gesichter, laute Musik, Raum für Spontanität und noch vieles mehr.» Fünf Monate haben sie in der Schiffbar diesen Tag herbeigesehnt. Jetzt hat das Warten ein Ende: «Die Vorfreude ist riesig, wirklich. Endlich wieder Gäste zu empfangen zu dürfen, das löst in mir ein Gefühl der Freiheit aus.»

Offensichtlich: Die Motivation sprudelt aus Todorovic. Das ist wohl auch gut so, denn wie die Vorzeichen stehen, kann sich das vierköpfige Team auf eine intensive Wiedereröffnung gefasst machen. Sanfter Start nach dem Lockdown? Nein: «Wir sind praktisch ausgebucht», sagt Todorovic und fügt an, zur Feier des Tages jedem Gast ein Glas Wein oder ein Bier zu offerieren.

Der 31. Mai wird in der Schiffbar, wie im Rest des Landes, als Tag des Neuanfangs und als Ende einer schwierigen Zeit in Erinnerung bleiben. Den ersten Lockdown vom Frühling 2020 haben Todorovic und ihre Mitarbeitenden genutzt, um zu erledigen, wofür die Zeit normalerweise nicht reicht. Seit dem zweiten Lockdown arbeitet aber auch die Pächterin, seit 1991 im «Schiff», im Büro. Ihre Teilzeitstelle will sie behalten. «Das hat aber keine Auswirkungen auf die Schiffbar», unterstreicht Todorovic, die dankbar ist für die Unterstützung ihres Arbeitgebers, des Kantons Zug und ihres Vermieters:

«Alle waren sehr kulant.»

An die Vergangenheit aber will Todorovic nicht zu viele Gedanken verlieren. Ihr Motto: «Back to life», zurück ins Leben.

von Florian Pfister

Angela Christen vom Hotel Restaurant Rössli in Stansstad bei letzten Vorbereitungsarbeiten.

Bild: Pius Amrein (Stansstad, 28. Mai 2021)

Nahe der Schiffsstation Stansstad liegt das Restaurant Rössli. Nicht nur für jene, die mit dem Schiff über den Vierwaldstättersee pilgern, ist das Rössli eine Anlegestelle. Für die Einheimischen ist die Beiz ein Treffpunkt, der schmerzlich vermisst wurde. Das Dorfleben habe unter den Massnahmen gelitten, sagt Mitinhaberin Angela Christen. «Viele Leute treffen sich für den sozialen Austausch in einem Restaurant. Sie sind in den vergangenen Monaten zu Hause geblieben.» Auch für ältere Leute, die nicht selbst kochen, sei das keine einfach Situation gewesen. Als die Terrassen geöffnet werden durften, haben sich die Mitarbeitenden des Rössli gefragt, ob sie überhaupt unter diesen Umständen öffnen wollen. «Wir waren es den Gästen schuldig», sagt Christen.

Gäste nutzten das Hotel, um auswärts zu essen

Es allen recht zu machen, sei besonders schwer gewesen. «Wir mussten Leuten absagen, weil wir keinen Platz mehr hatten. Nicht den ganzen Tag da sein und den Gästen nicht das Gewohnte bieten zu können, war schon hart», sagt Angela Christen weiter. Das Hotel jedoch war eine Stütze in den schwierigen Zeiten. «Die Leute haben das Angebot genutzt, wenn auch nicht so wie in normalen Zeiten. Besonders das Essen im Hotel haben die Gäste geschätzt.»

Für das Team war dadurch einfacher einzuschätzen, wie viele Mahlzeiten es brauchte. Angela Christen freut sich darüber, nun wieder den ganzen Tag durchgehend öffnen zu können.

«Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Leute das Angebot nutzen werden. Besonders am Morgen, am Abend und bei schlechtem Wetter. Also dann, wann es bisher nicht möglich war. Die Leute haben darauf gewartet.»

von Christian Tschümperlin

Felix Hering bereitet die Innenräume des «Isleten Beachhouse» vor. Bild: Pius Amrein (Isleten, 29. Mai 2021)

Mitten in der Corona-Krise übernimmt der 21-jährige Felix Hering das Restaurant Seegarten Isleten, und benennt es um, in «Isleten Beachhouse». «Keine leichte Entscheidung, aber als Gastrokind wollte ich die Chance unbedingt wahrnehmen», sagt er.

Hinter dem Besitzerwechsel steckt aber mehr als ein neuer Name. Die Familien Hering und Koller, gemeinsame Betreiber der «easy» Gastro Gmbh, haben die Zeit der Corona-Schliessung genutzt. Mit Freunden und Mitarbeitern, haben sie dem Betrieb ein frisches Gesicht gegeben und ihn um eine Container-Beachbar erweitert, wo man mit Live-Musik gestartet ist. Ferienfeeling am Urnersee, so lautet das Motto, dem man seit der Eröffnung am 23. April folgt.

Im Isleten Beachhouse gibt es neu eine mediterran-internationale Küche: Polpo Sous vide gegart mit Schmelzkartoffeln und grünen Sojabohnen, aber auch hausgemachte Pasta, Fisch- und Fleischgerichte kommen wie gemalt daher. Die traditionellen Fischknusperli sollen weiterhin angeboten werden, im Aussenbereich bei der Bar. Auf die Tische sind liebevoll Heringe aufgemalt. Von der Decke hängen hölzerne Fische fantasievoll herunter. Während des Umbaus halfen die Mitarbeiter tatkräftig mit, ob es Schleif-, Säge- oder Malerarbeiten waren. «Wenn du selber beim Umbau mitwirkst, ist es ein ganz anderes Reinkommen in den neuen Arbeitsort», sagt Mutter Silke Hering, die fürs Buffet zuständig ist. Sie sagt:

«Wir wollen an einem Ort arbeiten, wo man sich wie in den Ferien fühlt.»

Da sich der Grossteil Ihres Geschäftes auf der Terrasse abspielt, war die Coronahilfe grade wegen des schlechten Maiwetters eine Unterstützung und so konnten sie, trotz Einschränkungen, gut starten. Für die Zukunft ist Felix Hering optimistisch: «Wir denken, dass Corona bald vorbei ist, und freuen uns auf einen arbeitsreichen Sommer.» Und die Mama meint: «Es wird streng, aber lustig und schön.»