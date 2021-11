Gault-Millau 2022: Zentralschweiz in der Übersicht

Gastronomie Gault-Millau 2022: Drei «Aufsteiger des Jahres» kommen aus der Zentralschweiz – die grosse Übersicht Im «Gault-Millau 2022» machen drei Zentralschweizer Restaurants die bemerkenswertesten Sprünge nach oben. Hier gibt's die grosse Übersicht und alle aufgeführten Betriebe aus der Zentralschweiz als Liste. Hans Graber & Janick Wetterwald Jetzt kommentieren 29.11.2021, 12.00 Uhr

Die Stadt Luzern mausert sich mehr und mehr zu einer kulinarischen Hochburg. Nachdem der «Gault-Millau» in der letzten Ausgabe Michèle Meier vom «Lucide» im KKL zur «Köchin des Jahres 2021» und vor wenigen Wochen die «Jazzkantine» zum «POP des Jahres 2022» erkoren hat, gibt es in der am Montag erschienenen Neuausgabe des Gourmet-Guides erneut ein Glanzlicht. Das «Maihöfli» mit Koch Oscar de Matos und Partnerin Nadine Baumgartner an der Front macht einen Sprung von 14 auf 16 Punkte und verdient sich zusammen mit zwei weiteren Lokalen die Auszeichnung «Aufsteiger des Jahres in der Deutschschweiz».

Oscar de Matos (mitte) mit Partnerin Nadine und ihrem Team im Restaurant Maihöfli. Bild: Nadia Schärli

Dieselbe Ehre wird auch Jeroen Achtien vom «Sens» im Hotel Vitznauerhof in Vitznau zuteil. Der Holländer hüpft von 17 auf 18 Punkte – ein Niveau, das in der Zentralschweiz nur noch zwei andere Restaurants erreichen, Franz Wiget vom «Adelboden» in Steinen SZ und Patrick Mahler vom «Focus» im Park Hotel Vitznau.

Jeroen Achtien kann sich «Aufsteiger des Jahres» nennen. Bild: PD

Und trotzdem, für Urs Heller, Chefredaktor des «Gault-Millau», ist der Aufstieg von Oscar de Matos das spektakulärere Ereignis. «Dass Jeron Achtien auf 18 Punkte klettert, ist irgendwie eine logische Entwicklung.» Er war bereits 2019 die «Entdeckung des Jahres» und wurde in diesem Frühling auch vom «Guide Michelin» mit zwei Sternen dekoriert. Oscar de Matos dagegen kommt vom «unten», er brachte es im letzten «Gault-Millau» zwar auch bereits auf 14 Punkte, gewinnt nun aber gleich zwei weitere dazu. «Das vergeben wir nur extrem selten», sagt Heller und fügt an:

«Das Maihöfli ist die aktuelle spannendste Adresse der Stadt Luzern.»

Aufsteiger des Jahres: Oscar de Matos mit Partnerin Nadine. Bild: Nadia Schärli

Oscar de Matos, der in seiner spanischen Heimat unter anderem durch die Schule von Superstar Ferran Adrià im «El Bulli» an der Costa Brava gegangen ist, habe im «Maihöfli» nach anfänglichen «Irr- und Umwegen» mit seinen Edeltapas-Menüs seinen Stil gefunden: «Eine Prise Spanien, eine Prise Nikkei (Fusion Japan/Peru), Löffelgerichte. Das Masterpiece: Tatar vom Balfegó-Tuna und Kaviar.»

Im Kanton Luzern fällt weiter auf, dass Benedikt Voss im Regina Montium» hoch auf Rigi Kaltbad ebenfalls in die 16er-Luga aufgestiegen ist.

Auf Anhieb 14 Punkte eroberten Beat und Romy Amrein im «Chez Be» in Sursee. Ihnen war es zuvor im «Amrein’s» (16 Punkte) etwas zu viel des Guten geworden, und sie wollen es nun etwas kleiner anrichten. Aber offenbar immer noch auf beachtlichem Level.

Alle Restaurants aus dem Kanton Luzern

18 Punkte

Vitznau: Park Hotel/Focus; Vitznauerhof/Sens (plus 1).

17 Punkte:

Escholzmatt: Rössli.

16 Punkte:

Blatten b. Malters: Krone.

Luzern: Grand Casino/Olivo; KKL/Lucide; Maihöfli – Oscar de Matos (plus 2).

Meggen: Balm/La Pistache.

Rigi Kaltbad: Edelweiss/Regina Montium (plus 1).

Vitznau: Park Hotel/Prisma.

15 Punkte:

Luzern: Montana/Scala; Old Swiss House; Reussbad; Stiefels Hopfenkranz.

14 Punkte:

Ebersecken: Sonne.

Luzern: Astoria/Thai Garden; Des Balances; National/Klingler’s Ristorante; La Perla; Wilden Mann/Sauvage.

Sempach Stadt: Adler.

Sempach Station: Sempacherhof.

Sigigen: Pony.

St. Erhard: Mostkrug (plus 1).

Sursee: Chez Be (neu).

Udligenswil: Frohsinn.

Vitznau: Park Hotel/Seeterrasse.

Weggis: Beau Rivage.

13 Punkte:

Adligenswil: Rössli.

Eich: Sonne.

Luzern: Astoria/La Cucina; Barbatti; Bodu; Café de Ville; Il Cortile; Galliker; Schiff; Villa Schweizerhof.

Nottwil: Oberli’s Bahnhöfli.

Rothenburg: Ochsen.

Schenkon: Ox’n.

Vitznau: Vitznauerhof/Inspiration (neu).

Weggis: Friedheim.

Aller guten Dinge sind drei. Auch der dritte von drei Deutschschweizer «Aufsteigern des Jahres» kocht in der Zentralschweiz: Dietmar Sawyere vom The Japanese Restaurant im «Chedi» Andermatt hat den 17. Punkt eingefahren.

Der weitgereiste Sawyere, der im zweiten Japan-Restaurant des «Chedi» ebenfalls der Chef ist (neu 15 Punkte), weiss laut «Gault-Millau», «wie viel Japan der europäische Gaumen erträgt, und er weist seinen Köchen aus Fernost den Weg». Das findet im Bergdorf Anklang – auch bei den Testern.

Im «Chedi» gibt’s obendrein für «The Restaurant» Zuwachs (neu 14). Und auf dem Gütsch legt auch Markus Neff noch einen drauf. Er ist jetzt bei stattlichen 16. Punkten

Im Unterland erreichen Benjamin Günzler und Vanessa Baumann im auferstandenen Schlossrestaurant A Pro in Seedorf auf Anhieb 14 Punkte.

Alle Restaurants aus dem Kanton Uri

17 Punkte:

Andermatt: The Chedi/The Japanese Restaurant (plus 1).

16 Punkte:

Andermatt: Gütsch by Markus Neff (plus 1).

15 Punkte:

Andermatt: The Japanese by the Chedi Restaurant (plus 1).

14 Punkte:

Andermatt: The Chedi/The Restaurant.

Bauen: Zwyssighaus.

Seedorf: A Pro (neu).

12 Punkte:

Altdorf: Schützenmatt.

Bauen: Fischli am See.

Auf dem Bürgenstock konnten alle «Gault-Millau»-Lokale ihre hohe Punktzahl bestätigen. Einen erfreulichen Zuwachs von 13 auf 14 verzeichnen Daniel und Gabrielle Aschwanden-Huber im Beckenrieder «Schlüssel».

Neue Nummer eins in Engelberg ist das «Cattani» im Hotel Kempinski mit der Berlinerin Michèle Müller als Chefköchin. «Ein Geschenk für Engelberg», schreibt der «Gault-Millau». Ein Geschenk, das auch noch ausbaufähig sei.

Alle Restaurants aus dem Kanton Nidwalden

17 Punkte:

Hergiswil: Belvédère.

16 Punkte:

Bürgenstock/Obbürgen: Resort/Spices Kitchen & Terrace.

15 Punkte:

Dallenwil: Kreuz.

14 Punkte:

Beckenried: Schlüssel (plus 1)

Bürgenstock/Obbürgen: Resort/Oak Grill & Pool Patio; Trogen.

Stans: Zur Rosenburg/Höfli.

Stansstad: Rössli.

13 Punkte:

Bürgenstock/Obbürgen: Resort/Sharq Oriental.

Ennetbürgen: Villa Honegg (minus 1).

Stans: Le Mirage; Culinarium Alpinum.

Alle Restaurants aus dem Kanton Obwalden

14 Punkte:

Engelberg: Kempinski Palace/Cattani (neu).

Sachseln: Engel.

St. Niklausen: Alpenblick.

13 Punkte:

Engelberg: Hess Park/Asia; Schweizerhaus

Sarnen: Landenberg/Pappalappa.

Extrem beeindruckt ist Urs Heller von Tanja und Franz Körperich vom «Löwen» in Menzingen. Das Paar – sie aus dem Süddeutschen, er ein «Ossi» aus Görlitz – leiste im ältesten Gasthaus des Kanton Zug fast Unglaubliches. Franz steht tatsächlich alleine in der Küche. «Wie er diese Performance in dieser Qualität hinkriegt, bleibt uns ein Rätsel», sagt Heller. Ein Rätsel, das neu 16 Punkte mit 16 Punkten bedacht wird..

Neu 15 Punkte kriegt der «Sternen» in Walchwil mit Chefin Noémie Bernard und ihren Eltern Giorgio (Saucier) und Anita (Service).

Alle Restaurants aus dem Kanton Zug

16 Punkte:

Menzingen: Löwen (plus 1).

Neuheim: Falken.

15 Punkte:

Buonas: Wildenmann.

Walchwil: Sternen (plus 1).

14 Punkte:

Neuheim: Hinterburgmühle.

Unterägeri: Lindenhof.

Zug: Aklin.

13 Punkte:

Zum Kaiser Franz im Rössl.

Noch ohne Note (Wirtewechsel):

Oberägeri: Hirschen.

Für die Shooting-Stars des letztes Jahres, das junge Team vom «Magdalena» in Rickenbach, gibt’s einen weiteren Punkt, neu jetzt 16. Vielleicht hatte man sich sogar noch mehr erhofft, gab es doch im Frühling zwei Sterne von «Michelin». Aber Urs Heller gibt zu bedenken, dass es manchmal angebracht ist, bei der Punktevergabe etwa zurückhaltend zu sein, um den Druck nicht ins Erdrückende anwachsen zu lassen.

Renate Steiner vom «Chez Renate» in Einsiedeln hat einen Schritt nach vorne gemacht (neu 15), ebenso Werner Maus vom «Beaufort» in Brunnen (neu 14).

Alle Restaurants aus dem Kanton Schwyz

18 Punkte:

Steinen: Adelboden.

16 Punkte:

Rickenbach: Magdalena (plus 1).

Ried-Muotathal: Adler.

15 Punkte:

Einsiedeln: Chez Renate (plus 1).

Riemenstalden: Kaiserstock.

14 Punkte:

Brunnen: Beaufort (plus 1).

Feusisberg: Mauri’s La Casa; Panorama Resort & Spa/Loy Fah.

Schwyz: Engel; Obstmühle.

