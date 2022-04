Geburtenzahlen In Nid- und Obwalden gab es schweizweit am wenigsten Nachwuchs – das sind die Gründe Nid- und Obwalden sind die einzigen Kantone, in denen es 2021 einen Geburtenrückgang gab. Für die beiden Spitäler ist die Ausgangslage sehr unterschiedlich. Florian Arnold Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Nidwalden und Obwalden bilden das Schlusslicht der Geburtenstatistik 2021. Wie die Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen, gab es in allen anderen Kantonen eine Steigerung der Geburtenzahlen. Den grössten Zuwachs gab es sogar im Nachbarkanton. In Uri gab es 2021 total 27,4 Prozent mehr Babys (von 328 auf 418 Geburten), in Nidwalden nahm die Zahl der Geburten um 5 Prozent ab (von 397 auf 377), in Obwalden um 9 Prozent (von 378 auf 344).

Der Obwaldner Spitaldirektor Andreas Gattiker beurteilt diese Zahlen als natürliche Schwankungen um das langjährige Mittel und kommentiert diese nicht weiter. Fakt ist, dass die Geburtenzahlen am Kantonsspital Obwalden (KSOW) die Entwicklung der Geburten von Obwaldnerinnen und Obwaldnern ziemlich genau mitgemacht haben. So lag die Differenz zwischen allen Obwaldner Geburten und den Geburten am Kantonsspital in den vergangenen fünf Jahren zwischen 63 und 81.

Kantonsanteil entgeht

Wenn Obwaldner Mütter auswärts gebären, entgehen dem Kantonsspital Einnahmen. Dies ist auch nicht ganz unbedeutend für die Steuerzahlenden respektive den Kanton: Zwar koste eine ausserkantonale Geburt den Kanton gleich viel wie eine Geburt im Kantonsspital, schreibt das Finanzdepartement in einer Stellungnahme. Konkret sind es 55 Prozent des Referenztarifs (also dem Tarif des Kantonsspitals Obwalden). Die restlichen 45 Prozent übernimmt der Krankenversicherer. Doch: «Ein Nachteil für den Kanton ist aber, dass im Tarif auch ein Investitionskostenanteil inbegriffen ist. Dieser geht dann an das ausserkantonale Spital und nicht an das KSOW», so das Finanzdepartement.

Spitaldirektor Andreas Gattiker gibt sich zuversichtlich: «Mit der neuen Führung und Neuaufstellung der Frauenklinik werden wir unsere frühere Stärke bald übertreffen!». Paul Orlowski, der neue Chefarzt der Frauenklinik im Kantonsspital Obwalden, ergänzt: «Die Geburtszahlen der Vergangenheit sind eine Retrospektive; wir schauen in die Zukunft: dank der intensivierten Zusammenarbeit mit den zuweisenden Ärztinnen und Ärzten zeichnet sich bezüglich der Geburten im Kantonsspital Obwalden bereits eine Trendwende ab.»

Vielfältige Entscheidungsgründe

Beim Spital Nidwalden sieht die Ausgangslage anders aus: Denn dort gab es sogar einen Zuwachs an Geburten (von 627 auf 671). Bei gut der Hälfte der Geburten muss es sich somit um Babys aus anderen Kantonen handeln. Die Tendenz zeigt sogar nach oben: Offenbar wollen immer mehr auswärtige Mütter in Stans gebären. «Wir sind ein attraktives Spital für Gebärende, da wir zum Beispiel allen Frauen ohne Aufpreis ein Einzelzimmer zur Verfügung stellen», sagt Anja Harsch, Leiterin Qualitätsmanagement sowie Marketing und Kommunikation.

«Viele Mütter schauen sich zuerst verschiedene Geburtenabteilungen an, bis sie sich schliesslich für eine entscheiden», sagt sie. Die Entscheidungsgründe seien sehr unterschiedlich. Durch die vielen Geburten auch von Müttern anderer Kantone könne das Spital Nidwalden die Abteilung mit hoher Qualität und Wirtschaftlichkeit führen. «Eine Geburtenabteilung muss 24 Stunden am Tag Bereitschaft anbieten können, auch etwa für einen Kaiserschnitt. Das sind Vorhalteleistungen, die sehr teuer sind. Durch unsere gute Auslastung können wir das gewährleisten, auch wenn wir noch etwas Luft nach oben hätten.» Über die Gründe des Geburtenrückgangs in Nidwalden könne man nur spekulieren. Einen Anstieg der Geburten habe man nach dem Ausbruch der Coronapandemie festgestellt. «Ich könnte mir vorstellen, dass die Pandemie Auswirkungen auf die Familienplanung hatte.»

War es doch Corona?

In Uri kann man sich den Spitzenplatz bei den Geburten nicht recht erklären. Beim Kantonsspital Uri spricht man von einem Dreijahreszyklus. Alle drei Jahre gebe es in der Regel ein stärkeres Geburtenjahr. Einen Zusammenhang mit der Pandemie schliesst die Urner Gynäkologin Andrea Müller nicht aus. «Zu Beginn sorgte die Coronapandemie für Verunsicherung bei unseren Patientinnen», sagt die Chefärztin Gynäkologie und Geburtshilfe am Kantonsspital Uri. Besonders das Impfen habe zu vielen Fragen geführt. «Später hat sich das etwas gelegt. Ich glaube, viele Paare haben sich dann auch gesagt: Wenn nicht jetzt, wann dann?»

