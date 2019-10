Gemeinde Lachen rechnet 2020 mit einem Defizit

Immer wieder kommt es beim Autobahnzubringer zur A3 in Reichenburg zu Unfällen. (Bild: Kantonspolizei Schwyz, 13. Dezember 2018)

Verkehrsunfälle in Reichenburg: Bund ergreift weitere Massnahmen

An der Verzweigung zwischen dem Autobahnzubringer und der Speerstrasse in Reichenburg ereigneten sich in Vergangenheit immer wieder Verkehrsunfälle. Nun stellen die Behörden Massnahmen in Aussicht.