Wahlen Luzern 2023 Kandidat Beat Niederberger im Porträt Beat Niederberger tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 07.02.2023, 00.53 Uhr

Hier präsentiert sich Beat Niederberger den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Beat Niederberger

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin seit 26 Jahren verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. In meiner Freizeit habe ich auf die eine oder andere Art immer wieder mit Musik zu tun. Politisch engagiere ich mit seit 2016 aktiv für die FDP.Die Liberalen Emmen. Lösungsorientiert, engagiert, gesellig und loyal.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Die Zukunft geht uns alle an und am besten kann man diese mit persönlichem Engagement mitgestalten. Nichts tun und dann monieren, dass es nicht so ist, wie man es gerne hätte, ist für mich keine Option.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die unterschiedlichen Anforderungen der verschiedensten Anspruchsgruppen gilt es zu betrachten. So ist insbesondere der Stadt-Land-Graben eine Thematik, welche unsere Aufmerksamkeit benötigt. Hier braucht es Konsens und ausgewogene, mehrheitsfähige und mehrheitsverträglichere Lösungen.

___

