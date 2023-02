Wahlen Luzern 2023 Kandidat Cedric Herbst im Porträt Cedric Herbst tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 00.32 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Cedric Herbst den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Cedric Herbst

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich studiere Rechtswissenschaft an der Universität Luzern im Bachelor. In meiner Freizeit treibe ich Sport, lese sehr viel, interessiere mich für Schach und spiele Gitarre. Politisch aktiv wurde ich durch erfolgreiche Debattierwettbewerbe und Fridays for Future während meiner Kantonsschulzeit.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Weil junge Menschen im Kantonsrat chronisch untervertreten sind; weil ihre Interessen wie eine hochwertige Bildung, faire (Lehrlings-) Löhne und die nachhaltige Entwicklung des Kantons zu oft übergangen werden und weil gerade heute soziale, gerechte und intelligente Politik notwendiger ist denn je.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Alles wird teurer, nichts wird besser. Diese Entwicklung aufzuhalten, ist meines Erachtens die grösste Herausforderung dieser Legislaturperiode. Dazu gehören die Bekämpfung der steigenden sozialen Ungleichheit und höhere Löhne in Handwerk, Schulen und Pflege.

