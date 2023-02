Wahlen Luzern 2023 Kandidat Christof Studhalter im Porträt Christof Studhalter tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 16 (Grüne Unternehmer*innen). 07.02.2023, 13.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Christof Studhalter den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Christof Studhalter

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Als politisch denkender und handelnder Mensch will ich den Dingen auf den Grund gehen. Mir ist es wichtig, dass wir als Gesellschaft und als Einzelpersonen Verantwortung für unser Handeln zum Beispiel in der Klima- und Biodiversitätskrise übernehmen. So kann Gerechtigkeit entstehen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Dieses Jahrzehnt ist entscheidend für unser Verhalten in der Klimafrage. Es ist zwingend, dass wir unseren Ressourcenverbrauch drastisch senken. Das betrifft praktisch alle Lebensbereiche wie Bauen, Wohnen, Verkehr, Ernährung, Landwirtschaft und so weiter. Ich will dabei sein und mitreden.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Bewältigung der Klima- und Biodiversitätskrise stellt die grösste Herausforderung dar. Wir müssen das Netto 0 Ziel konsequent verfolgen. Es ist absolut notwendig, dass wir wegkommen von den fossilen, hin zu den erneuerbaren Energieträgern.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.