Wahlen Luzern 2023 Kandidat Daniel Gähwiler im Porträt Daniel Gähwiler tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 22.35 Uhr

Hier präsentiert sich Daniel Gähwiler den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Daniel Gähwiler

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin dort, wo das Leben spielt. Des öfteren auf Spielplätzen, viel zu selten an Konzerten, bei der Arbeit in der Beratung von Mieterinnen und Mieter, immer mal wieder im Stadion auf der Allmend, mit Freunden und Familie und gerne auch in den Cafés und Beizen im Quartier.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Um eine Stimme zu sein für uns alle, die wissen, wie schwierig es ist, eine zahlbare Wohnung zu finden, jedes Jahr aufs neue eine günstigere Krankenkasse suchen und mühsam zwischen Arbeit, Familie und Kita/Hort ihr Leben organisieren.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Luzern droht, den Anschluss zu verpassen. Um den dringend gesuchten Wohnraum zu erstellen, fehlt der Plan, die Förderung und der Wille. In vielen Gemeinden ist die Kinderbetreuung immer noch horrend teuer und statt Velorouten werden Autobahnen geplant.

___

