Wahlen Luzern 2023 Kandidat Daniel Gasser im Porträt Daniel Gasser tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 12.49 Uhr

Hier präsentiert sich Daniel Gasser den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Daniel Gasser

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Geprägt durch jahrelangen Führungserfahrung, arbeite ich gerne mit Menschen und suche Lösungen, die mehrheitsfähige sind und langfristig verbinden, nicht spalten. In meiner Freizeit engagiere ich mich in verschiedenen Vereinen. Dazu gehören Bands genauso wie Samichlausgesellschaft oder Äbiker Cher.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

In einer immer polarisierteren Welt braucht es Ideen, welche nicht durch Extrempositionen definiert werden. Der Erfolg der Schweiz liegt im Kompromiss, in der Fähigkeit, gemeinsam gute Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Das kontinuierliche Wachstum birgt Chancen und Gefahren. Mobilität, Sicherheit, Klima und sozialer Wohlstand stehen dabei in direkter Abhängigkeit. Gleichzeitig ist ein tendenzieller Wertezerfall in der Gesellschaft feststellbar. In all diesen Bereichen gilt es, die richtigen Weichen zu stellen.

___

