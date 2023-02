Wahlen Luzern 2023 Kandidat Daniel Piazza im Porträt Daniel Piazza tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 12.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Daniel Piazza den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Daniel Piazza

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Aktives Mitgestalten motiviert mich. Ganz besonders zusammen mit anderen. Privat, beruflich und auch politisch. Meine politischen Vorstösse sind meist das Resultat einer Zusammenarbeit mit anderen. So macht es Spass, etwas zu bewegen. Und ich bin fröhlich und gesellig, das gehört auch dazu.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

«Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst!» Das beschreibt meine Motivation, mich im Kantonsrat Luzern einzusetzen, am besten.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Als Familienvater liegt mir der haushälterische Umgang mit öffentlichen Finanzen am Herzen. Wir dürfen den künftigen Generationen weder strukturelle Defizite noch Schulden hinterlassen. Dies wird bei der zu erwartenden künftigen Verschlechterung der Finanzlage die vermutlich grösste Herausforderung.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.