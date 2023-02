Wahlen Luzern 2023 Kandidat Erich Tschümperlin im Porträt Erich Tschümperlin tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 4 (Grüne). 07.02.2023, 12.53 Uhr

Hier präsentiert sich Erich Tschümperlin den Wählerinnen und Wählern.

Fragen an Erich Tschümperlin

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich wohne mit meiner Partnerin und unserem Sohn in Kriens und arbeite als Entwicklungsingenieur. In der Freizeit gehe ich gerne in die Berge: zu Fuss, mit den Tourenskiern oder dem Mountain-Bike. Politisch habe ich mich 15 Jahre im Einwohnerrat Kriens engagiert und in verschiedenen Kommissionen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Weil es im Kanton Luzern vorwärtsgehen muss mit der Energiewende. Die Klimakrise trifft uns alle, aber vor allem unsere Kinder werden darunter leiden. Wir stehen in der Pflicht. Weiter wie bisher geht nicht. Probleme kann man nicht aussitzen, man muss sie anpacken und lösen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Auswirkungen der Klimakrise werden immer grösser, im Sommer und auch im Winter. Extreme Wetterlagen nehmen zu, gefährden uns alle und unsere Lebensgrundlagen. Auch wir haben dies mitverursacht und müssen deshalb unseren Konsum hin zu einer nachhaltigeren Lebensweise reduzieren.

