Wahlen Luzern 2023 Kandidat Erich Waldis im Porträt Erich Waldis tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 07.02.2023, 14.01 Uhr

Hier präsentiert sich Erich Waldis den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Erich Waldis

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Als Gemeinde- und Korporationsbürger bin ich seit je her in Vitznau stark verwurzelt. Durch mein politisches Engagement in diversen Gremien (Korporation und Gemeinde Vitznau) besitze ich ein grosses Netzwerk. Als aktives Mitglied in verschiedenen Vereinen kenne ich das Kultur- und Dorfleben.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Die Seegemeinden Vitznau, Weggis und Greppen im Kantonsrat vertreten, um sicherzustellen, dass unserer Bedürfnisse als Seegemeinden des Kantons Luzern auch wahrgenommen werden. Für die Förderung erneuerbarer Energien, ein lebendiges und intaktes Vereins- und Kulturleben, die Berglandwirtschaft, den Tourismus.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Bewältigung der Mangellagen, bei Strom und Trinkwasserversorgung. Schutz der Gewässer. Erneuerbare Energien. Die Siedlungsentwicklung und Mobilität. Attraktive Land- und Berglandwirtschaft. Finanzabgleich Kanton und Gemeinde. Zentralisierung der kantonalen Verwaltung mit effizienter Dienstleistung.

