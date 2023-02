Wahlen Luzern 2023 Kandidat Gian Gabriel im Porträt Gian Gabriel tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 7 (Junge Grüne). 07.02.2023, 22.35 Uhr

Hier präsentiert sich Gian Gabriel den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Gian Gabriel

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin 19 Jahre jung und studiere Politikwissenschaften an der Uni Zürich. Ich bin Pfadileiter in der Pfadi Luegisland-Schirmerturm. Nebenbei bin ich noch aktiv bei den Jungen Grünen, game gerne, gehe ab und zu ins Bouldern und bin gerne mit dem Velo in der Natur.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich kandidiere, weil ich finde, dass die Interessen der jungen und der städtischen Bevölkerung nicht berücksichtigt werden. Anstatt in Bildung, Infrastruktur, Umweltschutz, Kinderbetreuung und ÖV zu investieren, versucht der Kanton vergebens zum Steuerparadies zu werden. Ich möchte das ändern!

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Der Kanton Luzern steht vor grossen Herausforderungen: Klimaneutralität, Gleichstellung, das Verkehrsproblem, bezahlbare Kinderbetreuung, wirtschaftliche Attraktivität und Armut. Es sind deswegen grosse Herausforderungen, weil der politische Wille fehlt, diese Probleme nachhaltig zu lösen.

