Wahlen Luzern 2023 Kandidat Hubert Rigert im Porträt Hubert Rigert tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 07.02.2023, 00.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Hubert Rigert den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Hubert Rigert

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin geprägt von einem ländlichen Umfeld und verfüge über viele «Macher-Qualitäten». Die Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt lässt sich an meinem nachhaltigen Verhalten messen und ist gezeichnet vom Motto «Lefere, ned nor lafere!». Ich bin naturverbunden, volksnah, und liberal.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich möchte die Herausforderungen des Kantons mitgestalten unter folgenden wichtigen Aspekten: Ökonomie und Ökologie sind in einer gesunden Balance miteinander zu betrachten. Ich möchte die Anliegen und Sichtweisen von Landgemeinden in die Entscheidungen des Kantonsrates einbringen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die grössten Herausforderungen werden das Bereitstellen von erforderlichen finanziellen Mitteln für Projekte in Zusammenhang mit dem Tiefbahnhof, Verwaltung am Seetalplatz, Sicherheitszentrum oder ökologischen Förderprogrammen sein. Luzern braucht einen ausgeglichenen Finanzhaushalt, auch in Zukunft.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.