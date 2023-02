Wahlen Luzern 2023 Kandidat Hugo Lötscher im Porträt Hugo Lötscher tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 1 (Schweizerische Volkspartei (SVP)). 07.02.2023, 00.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Hugo Lötscher den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Hugo Lötscher

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Aufgewachsen bin ich in Eschenbach (LU) und seit 2005 in Ballwil mit meiner Familie wohnhaft. Ich interessiere mich für das Gemeindeleben und nehme aktiv daran teil. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie und Freunden, Garten, Sport, Reisen, Motorradfahren und lesen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Wir sind privilegiert in der Schweiz leben zu dürfen. Dazu müssen wir Sorge tragen. Ich will am aktiven Geschehen vom Kanton Luzern teilhaben, um unseren Kindern und Kindeskindern eine tolle und intakte Schweiz hinterlassen zu können. Dies kann ich nur beeinflussen, wenn ich aktiv mitmachen darf.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir in Krisen auf uns gestellt sind. Infrastruktur, Bildung, Selbstversorgung und Unabhängigkeit sind neben gerechten Steuern und Asylpolitik die Treiber für eine intakte und lebenswerte Schweiz. Der Kanton Luzern kann diesbezüglich eine Vorreiterrolle übernehmen.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.