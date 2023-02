Wahlen Luzern 2023 Kandidat Joachim Bannwart im Porträt Joachim Bannwart tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 13 (JUSOplus-Jungsozialist*innen und junge Linke). 07.02.2023, 20.46 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Joachim Bannwart den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Joachim Bannwart

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Aufgewachsen bin ich in Malters, doch schon früh ging ich in die Stadt Luzern zur Schule. Mein Berufsleben ist ebenfalls von Gegensätzen geprägt, so machte ich meine Lehre auf der Bank und bin/war 10 Jahre in der Branche tätig, doch auch die Leidenschaft der Schifffahrt kommt nicht zu kurz.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich kandidiere für den Kantonsrat, weil ich dazu beitragen möchte, dass die Luzerner Bevölkerung die grossen Herausforderungen der nächsten Jahre erfolgreich und zum Wohle der gesamten Bevölkerung meistern wird. Als jemand, der gut unterschiedliche Blickwinkel einnehmen kann, kann ich viel dazu beitragen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die grossen Herausforderungen der nächsten Jahre sind geprägt von der Frage, wie wir den Wohlstand in unserer Gesellschaft verteilen. Wie wir mit den Veränderungen des Klimas in unserem Alltag umgehen, wird unsere Gesellschaft auch massiv prägen und verändern.

